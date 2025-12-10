Good Morning Market 10.12.2025 - Patience sur les indices... l'Argent explose! Dans ce point de marché du mercredi 10 décembre 2025, Antoine Andreani, directeur de la recherche chez XTB France, se focalise sur l'explosion du métal blanc (Silver) suite à un setup d'achat, tout en examinant la situation des indices américains et du Bitcoin, tous deux en attente du verdict de la Réserve Fédérale (Fed). Vous pourrez retrouver la vidéo complète ici : L'Argent (Silver) : Explosion et Cible à 60$. L'analyste revient sur le setup d'achat présenté précédemment, qui a été un succès spectaculaire. Performance : L'Argent a tout explosé à la hausse , cassant une résistance géométrique dans un contexte de forte tendance haussière.

Cible Atteinte : La cible du trade en H1 était fixée à 60 dollars .

Contexte : Le Silver se distingue par une tendance "absolument incroyable", ce qui en fait un actif très surveillé. Indices Américains (S&P 500 et Nasdaq) : L'attente d'un point d'entrée? Le marché boursier reste calme en prévision de l'annonce de la Fed ce soir. Les indices sont toujours orientés à la hausse vers leurs objectifs de long terme (S&P 500 vers 7115, Nasdaq vers 27240). Zone d'Opportunité (Boîte Verte) : Une zone d'achat est surveillée sur le S&P 500 pour les retardataires, correspondant au retracement de 38,2% de Fibonacci. Cette zone se situe entre 6760 et 6670 points .

Scénario Attendu : Une correction (prélude à l'entrée) pourrait être déclenchée par une surprise de la Fed, permettant de visiter la boîte verte et de former une Épaule-Tête-Épaule Inversée (EHI) avant de rebondir dans les indices.

Scénario Haussier Radical : Une divergence haussière cachée dans le RSI pourrait propulser le S&P 500 en ligne droite vers sa cible de 7139 points, sans offrir de pullback significatif. Bitcoin et Autres Actifs Bitcoin : L'actif continue de tâtonner. La cassure définitive du niveau de support clé des 87 450 dollars validerait le scénario de short.

Or (Gold) : Le Gold pourrait se diriger vers les 4100 dollars dans un scénario de consolidation en triangle.

Obligations (OAT Français) : Le taux à 10 ans français a touché la barrière des 3,6% pour la quatrième fois. Une cassure haussière de ce niveau serait considérée comme "très toxique" pour la dette française. Calendrier Économique L'événement le plus important de la journée est l'annonce de la décision de la Fed sur ses taux d'intérêt, attendue à 3,75% (soit une baisse de 0,25%). Probabilité : 88% des acteurs du marché anticipent cette baisse de taux.

Impact : Toute "mauvaise surprise" (non-baisse) pourrait déclencher une correction dans les indices américains.

Autres : Les stocks de pétrole brut seront également publiés à 16h30. Foire Aux Questions (FAQ) Analyse des Indices et du Silver Q: Quelle est la principale attente du marché en ce mercredi 10 décembre? R: L'annonce de la décision de la Fed sur ses taux d'intérêt en fin de journée. Q: Quelle zone de support (boîte verte) est surveillée sur le S&P 500 pour un point d'entrée? R: La zone comprise entre 6760 points et 6670 points. Q: Quel a été le résultat du trade sur l'Argent (Silver) mentionné la veille? R: Le trade a été une réussite, cassant une résistance et atteignant la cible fixée à 60 dollars. Q: Quel niveau clé le Bitcoin doit-il casser pour que le scénario baissier soit validé? R: Le Bitcoin doit casser définitivement le niveau de support clé des 87 450 dollars.

