Points clés Les contrats à terme sur les indices américains rebondissent après une séance mitigée marquée par la faiblesse des actions Nvidia.

Les prix du pétrole reculent alors que l’Inde réduit ses commandes de brut russe.

La faiblesse du yen alimente les inquiétudes concernant une possible intervention sur le marché des changes.

Wall Street a connu une séance contrastée hier, une chute de 3 % des actions Nvidia ayant entraîné un transfert de capitaux vers des entreprises plus traditionnelles. Le Dow Jones a gagné près de 1,2 %, atteignant un nouveau record historique, tandis que le Nasdaq a terminé en baisse de 0,3 %.

Actuellement, les contrats à terme sur les principaux indices évoluent en hausse, soutenus par les attentes autour d’un vote à la Chambre des représentants sur un projet de loi visant à mettre fin au plus long shutdown gouvernemental de l’histoire (US100 : +0,3 %, US500 : +0,2 %, EU50 : +0,1 %).

Les dernières données hebdomadaires de l’ADP montrent une baisse moyenne de 11 250 emplois par semaine au cours des quatre dernières semaines, malgré une lecture positive (+14 250) il y a deux semaines.

Dans la région Asie-Pacifique, le sentiment reste mitigé. Les indices HK.cash et CNH.cash progressent d’environ 0,35 à 0,4 %, soutenus par le rebond des valeurs technologiques et l’optimisme dans les secteurs cycliques. En revanche, le JP225 recule, pénalisé par la baisse de SoftBank après la cession d’une partie de sa participation dans Nvidia.

Les contrats à terme sur le Brent et le WTI reculent d’environ 0,3 % après que la plupart des raffineurs indiens ont suspendu leurs achats de pétrole russe pour décembre, à la suite des sanctions américaines visant Rosneft et Lukoil. Seuls IOC et Nayara Energy (partiellement détenue par Rosneft) ont passé commande. IOC a acheté 3,5 millions de barils auprès de fournisseurs non sanctionnés et prévoit de remplacer le brut russe par des importations du Moyen-Orient et des États-Unis.

Selon A. Hauser de la Banque de réserve d’Australie (RBA), l’institution débat encore du niveau de restriction approprié de sa politique monétaire après le récent rebond de l’inflation. Il a toutefois adouci le ton en affirmant qu’« aucun niveau de chômage ne saurait satisfaire la RBA ».

Sur le marché des changes, l’indice du dollar est stable après un repli de 0,2 % la veille ; le yen japonais continue de s’affaiblir, le taux USDJPY approchant le seuil psychologique de 155, ce qui ravive les craintes d’une possible intervention. L’AUD reste la devise la plus forte du G10, soutenue par la tonalité restrictive de la RBA et un regain d’appétit pour le risque (AUDUSD : +0,17 %). L’EURUSD recule légèrement après une hausse de 0,25 % hier, s’établissant autour de 1,158.

L’or efface ses gains de la veille, en baisse de 0,25 % à 4 116 $ l’once, tandis que l’argent progresse encore de 0,5 % à 51,53 $ l’once.

L’optimisme domine sur le marché des cryptomonnaies : le Bitcoin gagne 0,47 % à 103 570 $, et l’Ethereum progresse de 0,5 % à 3 452 $.

