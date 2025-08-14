Avant l'ouverture des marchés européens (14.08.2025)

Les contrats à terme sur indices américains sont en baisse dans les échanges avant l'ouverture, dans un contexte similaire en Europe. Les actions Cisco (CSCO.US) ont peu évolué après la publication de résultats soutenus par l'IA, affichant une hausse de 8 % de leur chiffre d'affaires a/a et une amélioration de leurs marges.

Aujourd'hui, les investisseurs se concentreront sur les données relatives au PIB et à la production industrielle au Royaume-Uni (6 h GMT), les estimations du PIB de la zone euro (9 h GMT), l'IPP et les inscriptions au chômage aux États-Unis (12 h 30 GMT) et la variation des stocks de gaz naturel aux États-Unis (14 h 30 GMT). À 8 h GMT, la banque centrale norvégienne annoncera sa décision sur les taux d'intérêt, les prévisions indiquant un maintien des taux à 4,25 %.

Le dollar australien s'est légèrement apprécié après la publication des données sur le marché du travail. Le taux de chômage s'est établi à 4,2 %, conformément aux prévisions et légèrement en dessous du taux précédent de 4,3 %. L'emploi a augmenté de 24 500 postes, contre 25 000 attendus et 2 000 précédemment, tandis que le taux de participation a légèrement reculé à 67,0 %, contre 67,1 % prévu et précédemment.

Les indices asiatiques ont pour la plupart reculé, les contrats à terme sur le Nikkei et les contrats à terme de référence chinois ayant tous deux reculé de près de 1 %.

Le dollar américain est légèrement plus faible aujourd'hui, tandis que les métaux précieux enregistrent des gains modestes, l'or se négociant autour de 3 358 dollars.

Les contrats à terme sur le gaz naturel sont en hausse de 0,7 %, prolongeant le rebond d'hier après des baisses importantes. Le pétrole brut se négocie en légère baisse.

Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies reste très optimiste. L'Ethereum a atteint 4 740 dollars, se rapprochant de son plus haut niveau historique, tandis que le Bitcoin se négocie autour de 122 000 dollars.

Hier, les actions de la bourse de cryptomonnaies Bullish (BLSH.US) ont presque doublé lors de leur premier jour de cotation après leur introduction en bourse. La société se concentre sur les services aux institutions et aux grands clients du marché des cryptomonnaies.

Goldman Sachs prévoit trois baisses de 25 points de base des taux d'intérêt aux États-Unis cette année, en septembre, octobre et décembre, suivies de deux baisses supplémentaires de 25 points de base en 2026, ce qui ramènerait le taux directeur américain dans une fourchette cible de 3,00 à 3,25 %.



