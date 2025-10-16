Avant l'ouverture des marchés européens (16.10.2025)

Points clés Les solides résultats trimestriels de TSMC soutiennent le moral des marchés boursiers

Le taux de chômage augmente en Australie

Les marchés attendent aujourd'hui les résultats des entreprises américaines

Les indices boursiers américains ont clôturé la séance d'hier en hausse, même si la plupart des gains ont été effacés au cours de la seconde moitié de la séance à Wall Street. Aujourd'hui, les contrats à terme sur indices américains sont en hausse après les solides résultats trimestriels de Taiwan Semiconductor (TSMC), tandis que les investisseurs se concentreront sur les commentaires des banquiers centraux, le rapport sur l'inflation des prix à la production (IPP) de septembre n'étant pas publié en raison de la fermeture du gouvernement. Parmi les entreprises qui publient leurs résultats aujourd'hui figurent Intuitive Surgical, The Charles Schwab, Infosys, U.S. Bancorp, The Travelers Company et BNY Mellon.

La société taïwanaise TSMC a annoncé un bénéfice net de plus de 452 milliards de nouveaux dollars taïwanais pour le troisième trimestre, contre 405 milliards prévus (soit une hausse de plus de 39 % en glissement annuel), et une marge brute de 59,5 %, contre 57,1 % prévu et 58,6 % au deuxième trimestre. Les marges d'exploitation ont atteint 50,6 %, dépassant les estimations de 47,3 %. Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 30 % en glissement annuel pour atteindre 989 milliards de dollars taïwanais, contre des prévisions de 967 milliards. Les dépenses d'investissement pour les trois premiers trimestres de l'année ont totalisé près de 29,4 milliards de dollars américains.

Le Beige Book de septembre de la Fed a montré que les salaires ont augmenté dans tous les districts concernés. Un rapport régional a souligné les risques de ralentissement de la croissance économique en cas de fermeture prolongée du gouvernement. L'activité économique globale a peu évolué par rapport au rapport précédent : trois districts ont fait état d'une croissance légère à modérée, cinq n'ont signalé aucun changement et quatre ont indiqué un léger ralentissement de l'activité.

Au cours de la séance asiatique, l'indice Hang Seng de Chine a reculé de près de 0,8 %, tandis que le Nikkei japonais a gagné plus de 1,2 %. L'ASX australien a progressé de près de 0,9 % après la publication de données mitigées sur le marché du travail. Le taux de chômage en Australie pour septembre a atteint 4,5 %, contre 4,3 % prévu et 4,2 % précédemment, mais l'emploi a augmenté de 14 900 postes, ce qui est nettement mieux que la prévision d'une baisse de 5 400 postes. De même, aux Pays-Bas, le taux de chômage a atteint 4,0 %, contre 3,9 % prévu et 3,9 % précédemment.

La paire EUR/USD affiche des gains modérés et se maintient près de 1,166, tandis que l'or s'échange à un niveau stable, oscillant toujours autour des records d'hier, au-dessus de 4 200 dollars l'once ; l'argent est en baisse de 0,5 %. L'ancien président Trump a déclaré que le Premier ministre indien Modi avait accepté de cesser d'importer du pétrole russe. À la suite de cette déclaration, les prix du Brent et du WTI ont augmenté, bien qu'aujourd'hui, le Brent (OIL) recule à nouveau vers 62 dollars le baril.

Trump a soutenu les droits de douane dans son discours d'hier et a souligné que les États-Unis sont actuellement en guerre commerciale avec la Chine. Le président américain a annoncé que tous les programmes démocrates dont les États-Unis n'ont pas besoin seront définitivement supprimés. S'adressant à l'Inde, Trump a déclaré que le pays cessera d'acheter du pétrole russe dans un délai très court. Trump a également déclaré qu'il soutiendra Israël si le Hamas rompt le cessez-le-feu à Gaza. Le responsable du Trésor américain a déclaré que la fermeture du gouvernement américain coûte 15 milliards de dollars par semaine, et non par jour ; Scott Bessent a commis une erreur de calcul hier.

