Avant l'ouverture des marchés européens (17.10.2025)

Points clés Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone, discutant notamment de la situation en Ukraine et de la proposition de Budapest comme lieu d'accueil d'un futur sommet, qui a été accueillie favorablement par Poutine.

Les marchés boursiers asiatiques ont ouvert sous pression, les indices Nikkei, Hang Seng et Shanghai Composite étant dans le rouge, tandis que l'euro et le franc suisse se sont appréciés par rapport au dollar et que le yen japonais s'est affaibli dans l'attente d'une éventuelle intervention de la Banque du Japon.

Le président Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont eu un nouvel entretien téléphonique jeudi 16 octobre. Au cours de la conversation, Trump a proposé Budapest comme lieu d'accueil d'un futur sommet, ce qui a été accueilli favorablement par Poutine. Ils ont également discuté de la situation en Ukraine, où Poutine a souligné l'avantage stratégique des forces russes et mis en garde contre les conséquences de la fourniture de missiles Tomahawk à l'Ukraine par les États-Unis.

Les indices américains ont commencé la séance d'hier en hausse, mais la plupart des gains ont été effacés dans la seconde moitié de la journée. En raison de la fermeture du gouvernement, le rapport PPI de septembre ne sera probablement pas publié.

Aujourd'hui, le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit s'exprimer vendredi, tout comme l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill.

Les marchés boursiers asiatiques ont ouvert la séance de vendredi sous une pression évidente, poursuivant la tendance baissière observée à Wall Street. L'indice Nikkei 225 a perdu 1,28 %, le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,59 % et le Shanghai Composite a reculé de 1,00 %. L'indice australien S&P/ASX 200 a également enregistré une baisse, terminant la journée en recul de 0,75 % par rapport à la clôture précédente.

Sur le marché des devises, l'euro s'est raffermi par rapport au dollar, dépassant le niveau de 1,1710 USD/EUR, reflétant la relative vigueur de l'euro et les anticipations d'un ralentissement du rythme de l'assouplissement monétaire dans la zone euro.

Le franc suisse s'est également apprécié, le taux USD/CHF tombant à environ 0,7900, ce qui indique une demande accrue d'actifs refuges.

Le yen japonais est resté sous pression, s'affaiblissant face au dollar et à l'euro, alimenté par les spéculations sur une possible intervention de la Banque du Japon.

Pendant ce temps, en Chine, la PBOC a fixé le taux de référence du yuan à 7,0949 pour un dollar, soit un peu plus fort que prévu, signalant un soutien modéré à la monnaie chinoise dans un contexte de tensions commerciales et de volatilité sur les marchés mondiaux.

Neel Kashkari, de la Fed de Minneapolis, a confirmé les prévisions de deux nouvelles baisses « préventives » des taux avant la fin de l'année, soulignant que l'économie est plus forte qu'il n'y paraît. Ses remarques ont tempéré le sentiment du marché, suggérant un assouplissement monétaire modéré plutôt qu'agressif.

Westpac a souligné que la réunion de la RBA en novembre reste « totalement ouverte » après la publication des données sur le marché du travail australien.

Le PLD japonais et le parti d'opposition CDP ont convenu de procéder à un vote pour élire le nouveau Premier ministre japonais le 21 octobre.

L'or poursuit sa remontée dynamique, gagnant plus de 100 dollars par jour et atteignant des niveaux records supérieurs à 4 300 dollars l'once. La demande pour le métal précieux reste forte, même lors des replis locaux, ce qui suggère que les investisseurs le considèrent toujours comme un actif défensif clé dans le contexte actuel.

Aujourd'hui, des entreprises telles qu'American Express et State Street Corporation publient leurs résultats trimestriels.

