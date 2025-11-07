NTLA plonge de 21% après la suspension par la FDA de deux essais majeurs de thérapie génique à la suite du décès d’un patient.

Santé / Biotechnologie • Intellia Therapeutics (NTLA) -21% : s’effondre après que la FDA a suspendu deux essais cliniques en phase avancée pour un traitement de thérapie génique à la suite du décès d’un patient ; dégradée à Underweight par JP Morgan.

• Treace Medical Concepts (TMCI) -43% : dévisse après des prévisions revues à la baisse pour le prochain trimestre ($211–$213M vs $224–$230M auparavant) et plusieurs dégradations d’analystes. Consommation / Loisirs • Take-Two Interactive (TTWO) -8% : recule après le report du lancement de Grand Theft Auto VI à novembre 2026, malgré une guidance annuelle relevée. Industrie / Mobilité • Archer Aviation (ACHR) -12% : baisse après l’annonce d’une levée de fonds de $650M, dont une partie servira à l’acquisition et la rénovation de l’aéroport de Hawthorne à Los Angeles.

• Fox Factory (FOXF) -24% : plonge après un bénéfice T3 largement en deçà des attentes ($0,23 vs $0,55 estimé) et une guidance FY25 revue à la baisse. Énergie / Technologie • NuScale Power (SMR) -12% : recule après des revenus trimestriels inférieurs aux attentes ($8,24M vs $11,2M) et une perte nette creusée ; annonce un programme de vente d’actions jusqu’à $750M.

• Opendoor Technologies (OPEN) -6% : en repli après des résultats T3 mitigés et un repositionnement stratégique vers les logiciels et l’IA, accompagné d’une offre de rachat d’obligations convertibles.

• XYZ Corp (XYZ) -9% : glisse malgré une hausse du bénéfice brut, la marge opérationnelle ajustée manquant le consensus ($409M vs $473M).

