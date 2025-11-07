Les inquiétudes liées aux effets du shutdown du gouvernement américain, les données décevantes de l’Université du Michigan et un net repli de l’appétit pour le risque entraînent une poursuite de la correction à Wall Street. Les contrats sur l’US100 chutent d’environ 1,9 %, tandis que ceux sur le Russell et le S&P 500 reculent de plus de 1,3 %. Depuis le début de la semaine, on observe une diminution notable de l’appétit pour le risque et une dégradation générale du sentiment des investisseurs. Le marché n’attend plus seulement des promesses d’investissement des géants de la tech et de l’IA, mais aussi une monétisation rapide et des retours concrets à court terme. La situation est aggravée par le shutdown américain, désormais le plus long de l’histoire. Si les précédents épisodes avaient eu un impact limité, celui-ci devient de plus en plus préoccupant. Kevin Hassett, l’un des principaux conseillers économiques de la Maison-Blanche, affirme que les effets sont « bien pires que prévu ». Scott Bessent estime même qu’une grande partie de l’économie américaine est déjà en récession réelle. Ces inquiétudes sont également partagées par le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Sans solution rapide au problème budgétaire, les indices pourraient encore chuter si d’autres risques venaient à se matérialiser. Par ailleurs, les derniers chiffres de l’Université du Michigan sur la confiance des consommateurs et les anticipations d’inflation n’améliorent pas l’humeur du marché. L’étude fait état d’une dégradation du moral des ménages dans tous les segments, avec une forte baisse de l’indicateur des « conditions actuelles ». Ces données sont d’autant plus cruciales que l’accès aux statistiques macroéconomiques reste limité à cause du shutdown. L’accumulation de ces facteurs ramène ainsi les indices américains à leurs plus bas niveaux depuis plus d’un mois. US100 (D1) Source: xStation5

