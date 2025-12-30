Points clés Publication ce soir : Les comptes-rendus de la dernière réunion du FOMC seront dévoilés.

: Les comptes-rendus de la dernière réunion du seront dévoilés. Enjeux : Orientation des taux , inflation tenace , croissance robuste et marché du travail fébrile .

: , , et . Contexte politique : Jerome Powell sous pression face aux critiques de Donald Trump, qui pousse pour des baisses de taux.

1️⃣ Pourquoi ces minutes sont-elles cruciales ? 1.1. Un marché en attente de signaux Les investisseurs scrutent chaque mot des minutes du FOMC pour anticiper les prochaines décisions de la Fed. Alors que l’inflation reste supérieure aux objectifs (2 %) et que la croissance américaine surprend par sa résilience, les marchés cherchent des indices sur : Le rythme des baisses de taux en 2026.

en 2026. La réaction de la Fed à un marché du travail fébrile (taux de chômage en hausse). 1.2. Une Fed divisée ? Les derniers discours de Jerome Powell ont été prudents, mais certains membres du FOMC pourraient pencher pour un assouplissement plus rapide, surtout si l’inflation continue de ralentir. 2️⃣ Tensions politiques et économiques 2.1. Powell vs Trump : un bras de fer monétaire Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, critique ouvertement la politique de la Fed, l’accusant de freiner la croissance avec des taux trop élevés. Une prime de risque pourrait émerger si la Fed résiste aux pressions politiques. 2.2. Les défis économiques Inflation : Toujours au-dessus de la cible , mais en baisse progressive.

: Toujours , mais en baisse progressive. Croissance : Plus forte que prévu (4,3 % au T3 2025), ce qui pourrait retarder les baisses de taux .

: Plus (4,3 % au T3 2025), ce qui pourrait . Emploi : Le marché du travail faiblit. 2.3. Scénarios possibles Si la Fed reste "hawkish" (taux élevés plus longtemps) → Marchés déçus , dollar fort , actions sous pression .

(taux élevés plus longtemps) → , , . Si elle laisse entrevoir des baisses → Soulagement pour Wall Street, mais risque d’emballement inflationniste. FAQ 🔹 À quelle heure seront publiées les minutes ? 20h00 (heure de Paris) – Un événement à suivre en direct pour les traders et analystes. 🔹 Quel impact sur les marchés ? Obligations : Les taux longs pourraient monter si la Fed reste ferme.

: Les taux longs pourraient si la Fed reste ferme. Actions : Les secteurs sensibles aux taux (immobilier, tech) réagiront fortement.

: Les secteurs (immobilier, tech) réagiront fortement. Devises : Le dollar pourrait se renforcer si la Fed maintient son discours strict. 🔹 Que regarder dans les minutes ? Les discussions sur l’inflation (est-elle suffisamment maîtrisée ?).

(est-elle suffisamment maîtrisée ?). Les projections de croissance pour 2026.

pour 2026. Les divergences au sein du FOMC (certains membres veulent-ils baisser les taux plus tôt ?).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."