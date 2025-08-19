Avant l'ouverture des marchés européens (19.08.2025)

La séance de mardi sur les marchés asiatiques a été relativement calme, principalement en raison de l'effet des négociations à la Maison Blanche.

De nombreux commentaires ont été formulés concernant les conditions, les possibilités et les dates de la poursuite des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie, avec la médiation des États-Unis et le soutien financier de l'Union européenne. À ce stade, toutefois, il semble que la poursuite des négociations soit gelée jusqu'à ce que la Russie ou l'Ukraine renonce à ses principales conditions pour signer un cessez-le-feu (maintien des frontières d'avant-guerre (Ukraine) et absence totale de troupes étrangères sur le territoire ukrainien (Russie)).

Les garanties de sécurité discutées par les États-Unis, l'Ukraine et l'UE doivent être présentées en détail dans les dix prochains jours. Toutefois, le secrétaire général de l'OTAN a souligné que la question du déploiement de troupes sur le terrain n'avait pas été abordée.

Avant l'ouverture de la séance au comptant en Europe, les principaux contrats à terme sur les indices européens et américains perdent de la valeur. Le DE40 recule actuellement de 0,15 %, tandis que l'US500 perd 0,17 %.

S&P a maintenu la note des États-Unis à AA+/A-1+ avec une perspective stable, invoquant des déficits élevés et une dette croissante, mais ne prévoyant pas de détérioration durable.

Le calendrier macroéconomique de la séance d'aujourd'hui reste relativement vide. L'attention des investisseurs se tournera vers les données de l'IPC canadien, l'actualité des entreprises et toute nouvelle évolution géopolitique.

L'or regagne un peu de terrain aujourd'hui, conséquence directe d'un léger rebond de la paire EURUSD. La dynamique des mouvements sur le marché des changes est actuellement très faible, même si le yen japonais se comporte relativement bien, tandis que le dollar australien enregistre des pertes plus importantes.

Les principales matières premières énergétiques perdent de la valeur. Le gaz naturel recule de 1,14 % et poursuit sa baisse suite à de nouvelles prévisions météorologiques qui indiquent une baisse de la demande pour cette matière première en raison de températures plus fraîches.

Le marché des cryptomonnaies est également dominé par les baisses ce matin. Le BTC recule de 1,2 %, tandis que l'Ethereum perd 2,4 %.

