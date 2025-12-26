Points clés Gel des comptes : JPMorgan a bloqué les comptes de Blindpay et Kontigo , deux startups de stablecoins soutenues par Y Combinator .

JPMorgan durcit sa position face aux risques liés aux stablecoins Un gel motivé par des alertes réglementaires JPMorgan Chase a gelé les comptes de deux startups spécialisées dans les stablecoins, Blindpay et Kontigo, selon un rapport de The Information publié vendredi. Cette décision intervient en raison de risques juridiques et du dépassement d’un seuil de transactions contestées sur leurs comptes, comme l’a expliqué PJ Gupta, PDG de Checkbook, une société de paiements numériques partenaire de JPMorgan. Les deux entreprises, financées par le célèbre incubateur Y Combinator, ciblent principalement des clients en Amérique latine. Kontigo, en particulier, opère majoritairement au Venezuela, un pays soumis à des sanctions économiques américaines depuis plusieurs décennies, ce qui pourrait expliquer la prudence accrue de la banque. Un silence prudent JPMorgan a refusé de commenter au-delà de ce qui a déjà été rapporté, se contentant d’un « pas d’autre commentaire » dans un échange avec MT Newswires. De leur côté, Blindpay et Kontigo n’ont pas réagi aux demandes de précisions. Les enjeux pour les startups et la régulation des stablecoins Des transactions sous surveillance Le gel des comptes s’inscrit dans un contexte de renforcement des contrôles sur les transactions liées aux cryptomonnaies, notamment dans des régions ou des pays soumis à des restrictions financières. Les stablecoins, souvent perçus comme un moyen de contourner les systèmes bancaires traditionnels, sont de plus en plus scrutés par les régulateurs et les grandes banques, soucieuses de se conformer aux lois anti-blanchiment et aux sanctions internationales. Un signal fort pour le secteur Cette décision envoie un message clair aux acteurs du secteur : les banques traditionnelles, même ouvertes à l’innovation financière, restent extêmement vigilantes face aux risques de non-conformité. Pour les startups comme Blindpay et Kontigo, ce gel pourrait compliquer leurs opérations et leur accès aux services bancaires essentiels, surtout si elles opèrent dans des zones géographiques sensibles. FAQ 1. Pourquoi JPMorgan a-t-il gelé les comptes de Blindpay et Kontigo ? Les comptes ont été gelés en raison d’un dépassement du seuil de transactions contestées, selon le PDG de Checkbook, ainsi que des risques juridiques liés à leurs activités. 2. Quel est le lien entre ces startups et JPMorgan ? Les deux startups sont clientes de Checkbook, une société de paiements numériques soutenue par JPMorgan. 3. Pourquoi Kontigo est-elle particulièrement exposée ? Kontigo opère principalement au Venezuela, un pays sous sanctions économiques américaines, ce qui augmente les risques réglementaires pour ses partenaires bancaires. 4. Quelles sont les conséquences pour Blindpay et Kontigo ? Le gel de leurs comptes pourrait perturber leurs opérations et limiter leur capacité à offrir des services de paiement, notamment en stablecoins. 5. Comment JPMorgan a-t-il réagi ? La banque a refusé de faire des commentaires supplémentaires, se référant aux informations déjà publiées.

