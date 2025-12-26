Points clés Perturbations majeures : 1 139 vols annulés et 3 808 retardés en raison d’une tempête hivernale aux États-Unis.

Une tempête hivernale perturbe les voyages de vacances Des conditions météo dangereuses Une tempête hivernale a frappé les États-Unis ce vendredi, entraînant des annulations et retards massifs dans les aéroports du pays. Selon FlightAware, 1 139 vols ont été annulés et 3 808 retardés à 12h30 (heure de l’Est). Le Service météorologique national a émis des alertes pour des conditions de circulation dangereuses, affectant une large zone allant des Grands Lacs au nord du Mid-Atlantic et au sud de la Nouvelle-Angleterre, jusqu’à samedi matin. Les aéroports les plus touchés, comme John F. Kennedy (New York), LaGuardia (New York) et Detroit Metropolitan Wayne County (Michigan), ont prévenu les voyageurs via des messages sur X (ex-Twitter) concernant les perturbations attendues. Des compagnies aériennes en première ligne Parmi les compagnies les plus impactées, JetBlue Airways a annulé 225 vols, suivie de Delta Air Lines (186 annulations), Republic Airways (155), American Airlines (96) et United Airlines (82). Ces annulations surviennent en pleine période de voyages de vacances, une période habituellement très chargée pour le secteur aérien. Réactions et mesures des compagnies aériennes Flexibilité pour les voyageurs Face à cette situation, American Airlines a annoncé avoir activé une alerte voyage, permettant aux passagers dont les trajets sont affectés de modifier leurs réservations sans frais. Cette mesure vise à limiter les désagréments pour les voyageurs coincés ou inquiets de ne pas pouvoir rejoindre leur destination à temps. Un impact sur les déplacements de fin d’année Cette tempête intervient à un moment critique, alors que des millions d’Américains voyagent pour les fêtes de fin d’année. Les retards et annulations risquent de perturber les plans de nombreux passagers, déjà confrontés à des aéroports saturés et des conditions météo difficiles. Les autorités et compagnies aériennes appellent les voyageurs à vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et à privilégier les reports si possible. FAQ 1. Combien de vols ont été annulés ou retardés ? À 12h30 (heure de l’Est), 1 139 vols ont été annulés et 3 808 retardés selon FlightAware. 2. Quelles régions sont concernées par les alertes météo ? Les alertes couvrent une zone allant des Grands Lacs au nord du Mid-Atlantic et au sud de la Nouvelle-Angleterre. 3. Quelles compagnies sont les plus touchées ? JetBlue Airways (225 annulations), Delta Air Lines (186), Republic Airways (155), American Airlines (96) et United Airlines (82) sont les plus affectées. 4. Quelles mesures American Airlines a-t-elle prises ? American Airlines a activé une alerte voyage, permettant aux passagers concernés de modifier leurs réservations sans frais. 5. Jusqu’à quand ces perturbations devraient-elles durer ? Les conditions dangereuses devraient persister jusqu’à samedi matin, selon le Service météorologique national.

