Avant l'ouverture des marchés européens (19.11.2025)

Les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont pour la plupart reculé : le Nikkei 225 japonais a perdu 0,12 %, le Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,45 %, le Shanghai Composite est resté pratiquement inchangé et le S&P/ASX 200 australien a enregistré une légère baisse.

Dans le même temps, les contrats à terme basés sur les indices européens et américains indiquent des baisses modérées, qui sont toutefois plus visibles dans les contrats à terme européens que dans leurs homologues américains.

Les données provenant des antipodes ont montré des signaux mitigés de l'économie : l'indice des prix à la production (IPP) de la Nouvelle-Zélande a été inférieur aux attentes, tandis que la croissance des salaires en Australie a été conforme aux prévisions, affichant une croissance modérée mais avec un certain affaiblissement de la dynamique salariale dans le secteur privé.

Les devises ont enregistré des performances différentes dans un contexte d'aversion au risque, le dollar australien (AUD) et le dollar néo-zélandais (NZD) affichant actuellement les plus mauvaises performances. En revanche, le marché valorise actuellement fortement le yen et l'euro.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a annoncé un plan de relance de plus de 20 000 milliards de yens, soutenu par un important budget supplémentaire, qui a créé un besoin urgent de mesures de politique économique.

Le gouverneur de la Banque du Japon, M. Ueda, a rencontré les principaux ministres des Finances pour discuter de la situation économique et des perspectives politiques, notamment à la lumière de la forte baisse de la valeur du yen.

Malgré la hausse des rendements des obligations d'État et le renforcement à court terme du yen, les tensions sont revenues à la suite d'informations selon lesquelles la Chine pourrait réimposer une interdiction sur les importations de produits de la mer japonais, ce qui a provoqué des tensions dans les relations bilatérales.

Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé une série d'accords clés couvrant la défense, le commerce, la technologie et la coopération stratégique. Riyad a l'intention d'acheter environ 300 chars américains et, à l'avenir, des avions de combat F-35, ce qui devrait renforcer l'industrie américaine de l'armement et les liens de sécurité entre les deux pays. Les deux pays ont également signé des accords sur la coopération nucléaire, les matières premières essentielles et l'intelligence artificielle, élargissant ainsi leur partenariat économique et technologique. Le président Trump a laissé entendre qu'il avait probablement déjà choisi son candidat à la présidence de la Réserve fédérale, sans toutefois révéler son nom.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, procède actuellement à des entretiens avec les candidats et devrait présenter les finalistes à M. Trump sous peu. Parmi les successeurs potentiels de Jerome Powell figurent le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, et l'ancien membre du conseil d'administration de la Fed, Kevin Warsh.

Le pétrole WTI est en baisse de 0,2 % aujourd'hui, après que les données de l'enquête API d'hier ont montré une augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole américains.

Les métaux précieux regagnent du terrain aujourd'hui, rebondissant très ce matin. Les cours de l'or sont en hausse de 0,67 %, tandis que ceux de l'argent progressent de 1,42 %.

Cependant, on ne peut pas en dire autant des cryptomonnaies, qui renouent avec la baisse. Le bitcoin teste à nouveau la barrière psychologique des 90 000 dollars. Après la baisse d'hier, la cryptomonnaie a réussi à rebondir de manière durable.

À quoi faut-il prêter une attention particulière lors de la séance d'aujourd'hui ? Les acteurs du marché suivront de près les résultats financiers de Nvidia pour obtenir des indices sur le secteur technologique, les données sur l'inflation de l'IPC britannique et les signaux sur la politique monétaire provenant des commentaires des banquiers, ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion du FOMC aux États-Unis.

Les investisseurs pourraient également surveiller toute évolution concernant les progrès du Japon en matière de relance économique et les actualités géopolitiques liées à l'Ukraine, qui constituent des facteurs de risque potentiels affectant le sentiment du marché mondial.

