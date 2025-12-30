Points clés Baisse des livraisons : 422 850 véhicules livrés au T4 2025, contre 495 570 un an plus tôt ( -14,7 % ).

: livrés au T4 2025, contre un an plus tôt ( ). Consensus déçu : Les analystes (FactSet) tablaient sur 447 000 livraisons.

: Les analystes (FactSet) tablaient sur livraisons. Détail par modèle : Model 3/Y : 388 002 (-17,4 % vs T4 2024). Autres modèles (Cybertruck, Model S/X) : 34 848 (+47,4 %), une rare hausse.

: Contexte : Concurrence accrue, ralentissement de la demande et transition vers de nouveaux modèles.

1️⃣ Un trimestre décevant pour Tesla 1.1. Des chiffres en recul Tesla a publié lundi soir ses estimations de livraisons pour le 4e trimestre 2025, révélant une baisse marquée par rapport à 2024. Avec 422 850 véhicules livrés, le constructeur accuse un recul de 14,7 % sur un an, loin des 447 000 anticipés par les analystes (FactSet). 1.2. Une performance contrastée selon les modèles Les Model 3 et Model Y , piliers des ventes, chutent à 388 002 unités (-17,4 % vs T4 2024).

, piliers des ventes, chutent à (-17,4 % vs T4 2024). À l’inverse, les autres modèles (Cybertruck, Model S/X) progressent de 47,4 % (34 848 unités), grâce à la montée en puissance du Cybertruck et à l’attrait des véhicules premium. 2️⃣ Les défis de Tesla en 2025 2.1. Un marché de plus en plus concurrentiel Tesla fait face à : La concurrence chinoise (BYD, NIO) et traditionnelle (Ford, Volkswagen).

(BYD, NIO) et traditionnelle (Ford, Volkswagen). Un environnement économique incertain, avec des taux d’intérêt élevés et une demande moins dynamique pour les véhicules électriques en Europe et aux États-Unis. 2.2. Des transitions en cours L’entreprise mise sur le lancement de nouveaux modèles (comme le Cybercab prévu pour 2026) et l’ amélioration de l’autonomie (FSD) pour relancer ses ventes.

(comme le prévu pour 2026) et l’ (FSD) pour relancer ses ventes. La guerre des prix initiée en 2023-2024 a érodé ses marges, sans suffire à soutenir la croissance des volumes. FAQ 🔹 Pourquoi les livraisons de Tesla baissent-elles ? Plusieurs facteurs expliquent ce recul : Saturation sur certains marchés (Europe, États-Unis).

sur certains marchés (Europe, États-Unis). Retards dans la production des nouveaux modèles.

dans la production des nouveaux modèles. Concurrence aggressive, notamment en Chine et sur le segment des SUV électriques. 🔹 Pourquoi les Model 3/Y reculent-ils alors que les autres modèles progressent ? Les Model 3/Y subissent une concurrence directe (ex. : BYD Seal, Volkswagen ID.4), tandis que les Cybertruck et Model S/X bénéficient d’un effet nouveauté et d’une clientèle plus aisée, moins sensible aux fluctuations économiques. 🔹 Quel est l’impact sur l’action Tesla ? Les investisseurs pourraient sanctionner cette contre-performance, d’autant que Tesla avait déjà déçu avec ses résultats du T3. Une révision à la baisse des objectifs 2026 n’est pas exclue. 🔹 Quelles sont les perspectives pour 2026 ? Tesla compte sur : Le déploiement du FSD (Full Self-Driving) pour doper la demande.

(Full Self-Driving) pour doper la demande. L’ ouverture de nouvelles usines (Mexique, Inde) pour réduire les coûts.

(Mexique, Inde) pour réduire les coûts. Le lancement de modèles plus abordables, annoncés pour mi-2026.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."