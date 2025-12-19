Avant l'ouverture des marchés européens (19.12.2025)

Source: BoJ La banque centrale japonaise a relevé son taux d'intérêt à court terme de 25 points de base, le portant à 0,75 % (son plus haut niveau depuis 1995). Cette décision était conforme aux attentes, d'où la réaction relativement limitée du yen japonais, qui a toutefois perdu du terrain face au dollar immédiatement après la décision. La paire USDJPY s'échange actuellement dans la fourchette des 156,00, son plus haut niveau depuis le 12 décembre. Dans le même temps, le contrat JP225 est en hausse de 0,85 %.

Toutefois, la Banque du Japon a déclaré dans son communiqué que les taux d'intérêt réels resteraient « nettement négatifs », ajoutant que des conditions financières favorables continueraient à soutenir fortement l'activité économique.

Les données nationales sur l'inflation au Japon pour le mois de novembre ont montré une pression persistante sur les prix, renforçant les attentes selon lesquelles la Banque du Japon poursuivra la normalisation progressive de sa politique monétaire. En novembre, les prix à la consommation ont augmenté de 3,0 % en glissement annuel, conformément aux attentes du marché, marquant un nouveau mois d'inflation bien supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque du Japon. L'indice exclut les prix des produits alimentaires frais mais inclut l'énergie, ce qui en fait l'un des indicateurs les plus suivis des tendances sous-jacentes de l'inflation.

La décision a été prise à l'unanimité, bien que la déclaration ait révélé des divergences de vues sur la dynamique de l'inflation. La banque a réaffirmé qu'elle continuerait à relever ses taux d'intérêt si l'économie et les prix évoluaient conformément aux prévisions.

Une conférence de presse avec le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, est prévue à 7h30, au cours de laquelle il commentera la décision d'aujourd'hui. Vous trouverez ci-dessous les commentaires les plus importants des banquiers inclus dans la communication qui a suivi la décision. Dans le même temps, l'administration Trump lance une étude visant à autoriser la vente potentielle de puces Nvidia H200 avancées à la Chine, le gouvernement américain recevant 25 % des recettes des ventes afin de réduire l'incitation de la Chine à développer cette technologie de manière indépendante. Cette décision marque un changement significatif par rapport aux restrictions à l'exportation précédentes et vise à maintenir la supériorité technologique des États-Unis en empêchant la Chine de développer ses propres puces. Les contrats à terme indiquent un sentiment positif pendant la séance d'aujourd'hui. Les contrats sur les indices européens et américains enregistrent des gains significatifs (DE40 +0,6 % ; US100 +0,28 %). Les métaux précieux connaissent un sentiment mitigé. L'OR perd actuellement 0,15 % de sa valeur, tandis que l'ARGENT reprend son élan haussier. Nous assistons également à un rebond du marché du Bitcoin, dont les prix augmentent actuellement de 1,66 %.



