Les contrats indiquent une perspective relativement optimiste pour la séance d’aujourd’hui sur les marchés boursiers internationaux. Les contrats sur les indices asiatiques progressent, le JP225 prolongeant le rebond amorcé la semaine dernière. Le contrat JP225 gagne actuellement 0,25 %, tandis que l’US100 progresse de 0,4 %. En revanche, le DE40 allemand recule de près de 0,1 %.

La paire USD/JPY a reculé depuis ses sommets matinaux autour de 157,75 vers des plus bas à 157,25. La demande pour le JPY a été soutenue par des interventions verbales du principal « diplomate des devises », Atsushi Mimura, qui a mis en garde contre des mouvements « unilatéraux et violents » et annoncé des « mesures appropriées » face à une volatilité excessive.

Par ailleurs, on observe également un rebond plus marqué de l’AUD et du NZD. Un sentiment plus faible domine principalement sur le dollar américain et l’euro. La paire EUR/USD a testé aujourd’hui des niveaux de support autour de 1,1700, mais la demande a annulé ces mouvements.

La Chine a maintenu ses taux d’intérêt de référence inchangés pour le septième mois consécutif malgré des données économiques faibles. Les taux de prêt à un an et à cinq ans sont restés respectivement à 3 % et 3,5 %. Le taux annuel sert de référence pour les nouveaux prêts, tandis que le taux à cinq ans influence les taux des crédits immobiliers. Cette décision intervient dans un contexte de données économiques défavorables pour le mois de novembre.

Les prix du pétrole WTI progressent d’environ 1,1 % aujourd’hui à la suite d’une intensification des tensions géopolitiques, notamment la saisie par les États-Unis d’un pétrolier vénézuélien durant le week-end. Les tensions persistantes entre Israël et l’Iran ont également contribué au retour d’une légère prime de risque sur les prix du pétrole.

L’ARGENT poursuit son impressionnante progression dans une tendance haussière de long terme, gagnant à lui seul environ 3 % aujourd’hui pour atteindre un nouveau record historique au-delà de 69 dollars l’once. L’or est également en hausse, repassant au-dessus de 4 400 dollars l’once, avec là aussi une cassure au-dessus des niveaux records.

Et ce n’est pas tout, car on observe également de fortes hausses sur l’ensemble des autres métaux précieux. Les prix du platine et du palladium progressent respectivement de 4 % et 5 %. Ces mouvements s’inscrivent dans la dynamique haussière globale qui prévaut sur ce marché depuis plusieurs semaines, voire plus d’une dizaine de semaines.

On observe également un rebond des cryptomonnaies, dont le Bitcoin, dont le prix progresse aujourd’hui de près de 0,5 %, et l’Ethereum de 1 %.

