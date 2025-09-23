Avant l'ouverture des marchés européens (23.09.2025)

Les marchés de la région APAC ont clôturé en ordre dispersé aujourd'hui : Tokyo était fermée (jour férié), Hang Seng -0,9 %, Shanghai Composite +0,5 %, S&P/ASX 200 australien -1 %.

Les contrats à terme de Wall Street progressent légèrement après la séance positive de lundi.

Les contrats à terme Euro Stoxx 50 sont en hausse de 0,1 % avant l'ouverture, après une baisse de 0,3 % à la clôture hier.

L'euphorie qui a régné lors de la séance de Wall Street de hier est due à l'annonce d'un partenariat entre OpenAI et NVIDIA : NVIDIA consacrera jusqu'à 100 milliards de dollars au développement des systèmes d'IA d'OpenAI.

Piper Sandler a relevé son objectif de cours pour l'action Tesla à 500 dollars, soulignant l'avantage de la société en matière d'IA.

Rapports clés prévus pour aujourd'hui : Micron, Kingfisher (résultats) ; la séance se concentrera sur les PMI flash (ZE/Royaume-Uni/États-Unis), les décisions de politique monétaire de la Riksbank et de la NBH ; discours importants des responsables de la BoE, de la Fed (Powell), de la BCE, de la BoC et du président Trump à l'ONU (09h50 ET / 14h50 BST).

Le dollar américain est stable après une correction, l'EUR/USD se situe près de 1,1800, l'USD/JPY recule par rapport à sa moyenne mobile sur 200 jours (147,8) ; les principales devises évoluent dans des fourchettes étroites. Le franc suisse et l'euro affichent actuellement les meilleures performances. Les devises australiennes et néo-zélandaises enregistrent des baisses notables.

La PBOC a fixé le taux USD/CNY à 7,1057 ; selon la Commerzbank, le dollar pourrait théoriquement s'affaiblir si Trump remportait le procès devant la Cour suprême concernant Lisa Cook de la Fed.

L'or poursuit sa progression en début de séance aujourd'hui, avec une hausse de 0,18 %. Dans le même temps, le NATGAS recule de 0,82 % et l'OIL.WTI de 0,53 %.

Le sentiment du marché des cryptomonnaies est mitigé. Le Bitcoin recule de 0,15 %, tandis que l'Ethereum perd 0,14 %.

