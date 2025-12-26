Avant l'ouverture des marchés européens (26.12.2025)

Signaux macroéconomiques contrastés : net ralentissement de l’ IPC de Tokyo ( 2,3 % ) et fort recul de la production industrielle japonaise ( -2,6 % )

Points clés Euphorie sur les métaux précieux : l’or a franchi le seuil historique des 4 500 dollars , tandis que l’argent teste les 75 dollars l’once

Signaux macroéconomiques contrastés : net ralentissement de l’ IPC de Tokyo ( 2,3 % ) et fort recul de la production industrielle japonaise ( -2,6 % )

Liquidité de fin d’année : avec la fermeture des principales places européennes, l’attention mondiale se tourne vers une réouverture de Wall Street

L’or et l’argent conservent une dynamique robuste en cette fin d’année. L’or a franchi le seuil des 4 500 dollars, signant sa meilleure performance annuelle depuis 1979. L’argent teste des plus hauts historiques au-delà de 75 dollars l’once.

Les métaux précieux ont dominé la performance parmi la plupart des classes d’actifs lors de la première séance de trading post-fêtes. L’argent a progressé de 3,7 %, le platine s’est envolé de 8,5 % et le palladium a gagné 4,8 %. L’or a enregistré une hausse plus modérée de 0,7 %.

La hausse des métaux se poursuit malgré un raffermissement modéré du dollar américain. L’EURUSD a légèrement reculé lors de la matinée du 26 décembre pour s’établir autour de 1,1775, reflétant des prises de bénéfices après deux journées de fortes progressions plus tôt dans la semaine.

L’USDJPY connaît également un rebond technique après ses récents replis, repassant au-dessus du niveau des 156. La paire retrouve ainsi des niveaux observés il y a environ un an, après être brièvement passée sous 140 ces derniers mois.

L’inflation CPI de Tokyo a ralenti à 2,3 % en glissement annuel, un recul plus marqué qu’attendu par le marché (2,5 %) et en baisse par rapport aux 2,8 % enregistrés en novembre.

Le taux de chômage japonais reste stable à 2,6 %.

Dans ses dernières déclarations, le gouverneur Ueda a indiqué que l’inflation est en bonne voie pour se stabiliser autour de 2,0 %, soutenue par le marché du travail et l’environnement économique global. Un tel contexte justifie la récente hausse des taux et laisse entrevoir un resserrement monétaire supplémentaire.

La production industrielle japonaise de novembre a reculé de 2,6 % sur un mois, décevant les attentes d’une baisse limitée à 2,0 % et effaçant la progression de 1,5 % observée précédemment.

L’indice JAP225 a progressé de 0,5 %, testant les sommets locaux du 10 décembre, tandis que l’indice large Topix a inscrit de nouveaux records historiques.

Les futures chinois de premier plan (CH50cash) ont progressé modestement de 0,23 %, tandis que l’indice singapourien SG20 a affiché des gains plus limités.

Dans ses dernières prévisions, Nomura anticipe deux baisses de taux de la Réserve fédérale en 2026, parallèlement à de possibles hausses de taux en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Après avoir atteint des plus hauts historiques juste avant Noël, l’US500 entame aujourd’hui une légère phase de correction. Les contrats à terme sur l’US100 et l’US500 reculent chacun d’environ 0,05 %.

La majorité des marchés actions restent fermés aujourd’hui. Seules certaines places asiatiques sont ouvertes, tandis que Wall Street reprend ses échanges. Les marchés des matières premières et des devises fonctionnent pour l’essentiel normalement.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."