Avant l'ouverture des marchés européens (27.08.2025)

Les valeurs technologiques asiatiques ont progressé après la séance positive d'hier à Wall Street, dans l'attente des résultats de Nvidia, les investisseurs guettant les perspectives de la société concernant la demande de puces pour évaluer si la reprise mondiale observée depuis avril peut se poursuivre. Nvidia publiera ses résultats après la clôture du marché américain ; l'action est proche de son plus haut historique

L'IA est restée au centre de l'attention , avec la société chinoise Cambricon qui a bondi de 8,2 % pour atteindre un niveau record grâce à ses solides bénéfices. Les actions Nikon ont bondi de 21 % après des informations selon lesquelles EssilorLuxottica (fabricant de Ray-Ban) pourrait augmenter sa participation.

Les contrats à terme sur actions américaines et européennes ont également légèrement progressé avant la publication des résultats de Nvidia, mais le sentiment général pendant la séance asiatique (hors technologie) était plus faible ; les indices chinois sont ceux qui reculent le plus aujourd'hui

L'indice du dollar a gagné 0,2 % , inversant la baisse de mardi liée à la décision de Trump de limoger la gouverneure de la Fed Lisa Cook. L'or a reculé de près de 0,5 % , les bons du Trésor sont restés stables après les baisses antérieures des obligations à long terme aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.

L'IPC australien a été beaucoup plus élevé que prévu, augmentant de 2,8 % en juillet contre 2,3 % prévu et 1,9 % précédemment. Les travaux de construction ont augmenté de 3 % en glissement trimestriel, contre 1 % prévu et 0 % précédemment. Malgré ces données « inflationnistes », l'AUD ne progresse que légèrement par rapport au dollar américain

Les prix du pétrole sont restés stables alors que Washington a imposé de nouveaux droits de douane à l'Inde ; la variation des stocks de pétrole brut de l'API américain s'est établie à -0,974 million (prévision -1,7 million, précédent -2,4 millions)

Les données sur les bénéfices industriels chinois ont montré un ralentissement du rythme de baisse en juillet, ce qui suggère que les mesures prises contre la surcapacité pourraient atténuer les pressions.

Trump a imposé un droit de douane de 50 % sur certains produits indiens, le plus sévère d'Asie, en représailles à l'achat de pétrole russe par l'Inde, marquant un tournant radical dans les relations entre les États-Unis et l'Inde.

