Avant l'ouverture des marchés européens (27.10.2025)

Les actions de la région Asie-Pacifique progressent légèrement grâce à l'amélioration du sentiment à l'égard du commerce avec la Chine. Les contrats à terme américains atteignent des niveaux records.

L'indice japonais JP225 gagne 0,70 % , dépassant les 50 000 points pour la première fois .

gagne , dépassant . Les signaux positifs envoyés par Washington et Pékin ont renforcé les espoirs d'une avancée décisive après deux jours de négociations. Trump et Xi devraient se rencontrer plus tard cette semaine pour finaliser un accord, le troisième en neuf mois . Les contrats à terme américains et les marchés asiatiques ont progressé grâce à ces annonces.

ont renforcé les espoirs d'une avancée décisive après deux jours de négociations. devraient se rencontrer plus tard cette semaine pour finaliser un accord, le . Les et les ont progressé grâce à ces annonces. Trump a déclaré qu'un accord final sur TikTok pourrait être signé cette semaine, mentionnant l' accord préliminaire de Xi . Lors de sa visite en Malaisie , d'autres accords commerciaux et sur les terres rares ont également été signés.

a déclaré qu'un pourrait être signé cette semaine, mentionnant l' . Lors de sa visite en , d'autres ont également été signés. Le Premier ministre chinois Li a déclaré à son homologue australien Albanese que Pékin était prêt pour un « partenariat stratégique plus stable », soutenant ainsi les perspectives pour les matières premières et les investissements australiens.

a déclaré à son homologue australien que soutenant ainsi les perspectives pour les matières premières et les investissements australiens. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , a déclaré que les discussions avec la Chine avaient été productives et qu'un accord pourrait être signé jeudi en Corée du Sud . Il a souligné la reprise des achats massifs de soja américain par la Chine et le report d'un an de l'extension des licences d'exportation pour les métaux rares. Il a ajouté que la menace de droits de douane de 100 % avait été « écartée ».

, a déclaré que les discussions avec la Chine avaient été et qu'un accord pourrait être signé . Il a souligné la et le pour les métaux rares. Il a ajouté que la Les bénéfices industriels chinois ont augmenté de 21,6 % en glissement annuel en septembre (après +20,4 % en août ) et sont en hausse de 3,2 % depuis le début de l'année , ce qui représente le meilleur résultat depuis août 2024 . Les mesures prises par Pékin pour freiner la concurrence excessive sur les prix semblent améliorer les marges .

chinois ont augmenté de (après ) et sont en hausse de , ce qui représente le . Les mesures prises par Pékin pour freiner la concurrence excessive sur les prix semblent . Les dollars australien et néo-zélandais se sont légèrement raffermis en tant que devises liées à la Chine . La Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence du yuan à son plus haut niveau depuis plus d'un an , ce qui a favorisé le sentiment de risque dans la région.

se sont légèrement raffermis en tant que . La a fixé le à son , ce qui a favorisé le sentiment de risque dans la région. Au Japon, l' IPP des services a accéléré pour atteindre +3,0 % en glissement annuel (contre 2,7 % précédemment ), confirmant la persistance des pressions sur les coûts dans le secteur des services.

a accéléré pour atteindre (contre ), confirmant la dans le secteur des services. En Argentine, le parti du président Javier Milei a remporté une victoire décisive lors des élections partielles , renforçant ainsi son contrôle sur le Congrès. Combiné à un plan de soutien américain de 20 milliards de dollars , ce résultat est considéré comme un catalyseur positif pour les actifs argentins .

a remporté une , renforçant ainsi son contrôle sur le Congrès. Combiné à un , ce résultat est considéré comme un . Trump a annoncé qu'il ne rencontrerait pas le Premier ministre Carney et a signalé un droit de douane supplémentaire de 10 % « en plus des niveaux actuels », invoquant un différend concernant une publicité liée aux « droits de douane Reagan ». Les marchés ont réagi avec indifférence en raison du manque de détails concrets.

