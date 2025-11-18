Points clés Baisse des prix au comptant : Le prix français chute de 9,2% à 83,50 €/MWh, tandis que l’Allemagne recule légèrement de 1,5% à 102 €/MWh.

Une baisse des prix portée par l’éolien en France Les prix de l’électricité au comptant ont reculé mardi en Europe, avec une baisse marquée en France où le tarif pour le lendemain a chuté de 9,2% à 83,50 €/MWh. Cette évolution s’explique principalement par une hausse significative de la production éolienne, attendue pour plus que doubler, passant de 4,4 GW à 10,1 GW, selon les données de LSEG. « La production éolienne en France devrait fortement augmenter, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix », explique Xiulan He, analyste chez LSEG. En Allemagne, le prix a également reculé, mais de manière plus modérée (–1,5% à 102 €/MWh), dans un contexte de consommation accrue et d’une baisse de la production solaire. La production éolienne allemande devrait quant à elle diminuer de 2 GW, s’établissant à 22,5 GW mercredi. La disponibilité du parc nucléaire français a également progressé, atteignant 84% de la capacité totale, un facteur supplémentaire de stabilisation des prix. Demande en légère progression, mais des inquiétudes persistent en Allemagne La demande électrique devrait légèrement augmenter dans les deux pays : Allemagne : +700 MW, pour un total de 62,6 GW .

: +700 MW, pour un total de . France : +600 MW, pour atteindre 59,4 GW. Cependant, les perspectives allemandes restent légèrement haussières en raison d’une consommation soutenue et d’une offre renouvelable moins abondante. Sur le marché à terme, le contrat allemand de base pour livraison à un an a progressé de 0,7% à 90 €/MWh, tandis que le contrat français n’a pas été échangé après une clôture à 52,40 €/MWh. Stocks de gaz allemands : un hiver sous surveillance Le groupe INES, qui représente les opérateurs de stockage de gaz en Allemagne, a alerté sur des stocks jugés insuffisants pour garantir un approvisionnement confortable durant l’hiver. Bien que remplis à 75%, ces niveaux pourraient devenir tendus en janvier ou février en cas de conditions météorologiques extrêmes. Les membres d’INES anticipent un taux de remplissage d’environ 81% à cette période, un niveau considéré comme risqué pour couvrir les pics de demande. Cette situation rappelle la dépendance des marchés de l’électricité et du gaz : lorsque les énergies renouvelables sont insuffisantes, la production électrique à partir de gaz – plus coûteuse – est sollicitée pour compléter le mix énergétique, aux côtés du charbon et du nucléaire. Le marché du carbone en légère hausse Le contrat de référence du marché européen du carbone pour 2025 a légèrement progressé de 0,3% à 80,12 €/tonne, reflétant une tension persistante sur les coûts de production d’électricité fossile.

