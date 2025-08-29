Avant l'ouverture des marchés européens (29.08.2025)

Les indices de Wall Street ont clôturé la séance d'hier en hausse, même si les contrats à terme laissent présager un recul. Le S&P 500 a progressé de 0,32 % et le Nasdaq Composite de 0,53 %. Cependant, les contrats à terme sont désormais dans le rouge, le US500 reculant de 0,07 % et le US100 perdant 0,15 %.

reculant de 0,07 % et le perdant 0,15 %. L'action Nvidia a reculé de 0,79 % hier après avoir publié des résultats mitigés, légèrement supérieurs aux attentes. Cette baisse a été moins prononcée que celle observée en début de séance.

a reculé de 0,79 % hier après avoir publié des résultats mitigés, légèrement supérieurs aux attentes. Cette baisse a été moins prononcée que celle observée en début de séance. Les contrats à terme sur indices européens s'échangent à la baisse avant l'ouverture. Le DE40 recule de 0,11 %, tandis que le FRA40 , malgré les risques politiques persistants, ne perd que 0,03 %.

recule de 0,11 %, tandis que le , malgré les risques politiques persistants, ne perd que 0,03 %. Les marchés asiatiques sont globalement optimistes. Le CH50cash est en hausse de 0,93 % et le CHN.cash a progressé de 0,11 %. Cependant, le JP225 a perdu 0,3 %, Morgan Stanley mettant en garde contre les paris sur le marché chinois.

est en hausse de 0,93 % et le a progressé de 0,11 %. Cependant, le a perdu 0,3 %, Morgan Stanley mettant en garde contre les paris sur le marché chinois. Le pétrole brut a progressé hier, dépassant les 64 dollars le baril. Les autorités allemandes estiment qu'une rencontre entre Poutine et Zelensky n'aura pas lieu, ce qui introduit une incertitude quant à l'avenir de la guerre.

Le marché attend la publication des données sur l'inflation PCE Core aux États-Unis. Les prévisions pour juillet indiquent une hausse à 2,9 %. Si les chiffres de l'inflation ne surprennent pas à la hausse, une baisse des taux de la Fed en septembre devrait devenir plus probable.

Le taux de chômage au Japon a baissé, ce qui est théoriquement un signal positif pour une éventuelle hausse des taux d'intérêt. Dans le même temps, l'inflation dans la région de Tokyo est tombée à 2,5 % en glissement annuel, contre 2,9 % auparavant.

La production industrielle japonaise a reculé de 1,6 % en glissement mensuel, une baisse plus forte que la diminution de 1,1 % attendue.

Les ventes au détail japonaises ont augmenté modestement de 0,3 % en glissement annuel, ce qui est nettement inférieur à la prévision d'une hausse de 1,8 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."