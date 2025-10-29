Avant l'ouverture des marchés européens (29.10.2025)

Les contrats à terme sur les actions américaines prolongent leurs gains avant la publication des résultats de la Fed et des grandes entreprises technologiques.

L'AUD surpasse toutes les devises du G10 grâce à un IPC supérieur aux prévisions.

L'or et l'argent mettent fin à leur récente vague de ventes.

Les contrats à terme sur les indices de Wall Street continuent de progresser avant la publication des résultats des grandes entreprises technologiques (Microsoft, Alphabet, Meta) et la décision de la Réserve fédérale, qui devrait selon toute vraisemblance inclure une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt aux États-Unis. L'indice US100 est en hausse pour la sixième séance consécutive (+0,35 %), tandis que les indices US500 (+0,2 %) et US2000 (+0,1 %) sont également dans le vert ; l'indice US30 est légèrement en dessous de la ligne, tout comme l'indice EU50 en Europe (-0,02 % à -0,08 %).

Selon le secrétaire américain au Trésor, S. Bessent, « laisser une marge de manœuvre à la Banque du Japon sera essentiel pour ancrer les anticipations d'inflation [au Japon] ». Le commentaire de M. Bessent faisait référence aux appels du Premier ministre Takaichi en faveur d'une coopération plus étroite entre la Banque du Japon et le gouvernement afin d'atteindre les objectifs politiques du nouveau gouvernement.

Le sentiment dans la région Asie-Pacifique reste mitigé. L'AU200.cash est en baisse de près de 1 % après la publication de données sur l'IPC supérieures aux prévisions, tandis qu'au Japon (JP225 : +1,3 %) et en Corée du Sud (KOSPI : +1,7 %), l'optimisme suscité par l'IA dans les valeurs technologiques prévaut, soutenu par les revenus records du fournisseur de Nvidia, SK Hynix (7,9 milliards de dollars de bénéfice d'exploitation), qui produit des puces mémoire DRAM.

L'inflation des prix à la consommation en Australie a dépassé les prévisions au troisième trimestre, reflétant la pression continue des chiffres mensuels et renforçant la position restrictive de la RBA. L'IPC a augmenté de 1,3 % en glissement trimestriel (prévision : 1,1 %, précédent : 0,7 %) et de 3,2 % en glissement annuel (prévision : 3 %, précédent : 2,1 % ; le plus haut niveau depuis juillet 2024). Les principaux facteurs ont été le logement (+2,5 %), les loisirs et la culture (+1,9 %) et les transports (+1,2 %). Les prix de l'électricité ont bondi de 9,0 % en raison des révisions tarifaires annuelles et des retards dans les remboursements.

Le dollar australien s'apprécie face à toutes les devises du G10 en raison de la surprise haussière de l'IPC (AUDUSD : +0,4 %, EURAUD : -0,6 %, AUDNZD : +0,2 %). La livre sterling est la devise la plus faible (GBPUSD : -0,2 %, EURGBP : +0,1 %), enregistrant une deuxième séance de baisse après que le British Retail Consortium a annoncé une baisse de 0,3 % des prix en magasin en septembre. L'EURUSD est en baisse de 0,2 % à 1,163.

L'or a mis fin à quatre jours de baisse, rebondissant de 1,1 % à 3 980 dollars l'once ; l'argent a gagné 2 % à 47,84 dollars, tandis que les contrats à terme sur le platine (+1 %) et le palladium (+1,6 %) ont également progressé.

Le Brent et le WTI se sont redressés après deux jours de pertes (respectivement +0,2 % et +0,3 %), tout comme le gaz naturel, qui a gagné 0,6 % après trois séances dans le rouge.

Le sentiment sur les cryptomonnaies est mitigé : le Bitcoin s'échange à un niveau stable, l'Ethereum gagne 0,7 % à 4 030 dollars, tandis que le Solana (+0,2 %) et le Ripple (+0,7 %) sont également en hausse ; le Chainlink recule de 0,1 %.

