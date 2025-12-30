Avant l'ouverture des marchés européens (30.12.2025)

Wall Street a mis fin hier à son rallye des fêtes et est passé en mode défensif avant la publication du procès-verbal de la dernière réunion du FOMC (S&P 500 : -0,35 %, Nasdaq et DJIA : -0,5 %). Les contrats à terme sur indices américains s'échangent légèrement dans le rouge, ce qui indique une pression continue liée aux anticipations concernant le rythme des baisses de taux d'intérêt en 2026.

Le président ukrainien a déclaré que lors de ses discussions avec le président américain Donald Trump, il avait demandé des garanties de sécurité pour une durée maximale de 50 ans, alors que le projet d'accord actuel prévoit une durée de 15 ans. Il a souligné que les discussions avec la Russie ne pourraient avoir lieu qu'après des accords avec l'Europe et que tout accord de paix nécessiterait un référendum pendant un cessez-le-feu, dans un contexte de conflits territoriaux non résolus et de refus de la Russie d'accepter une trêve.

Lors de une conférence de presse, Donald Trump a déclaré qu'il nommerait probablement un nouveau président de la Fed en janvier, tout en testant les marchés avec une micro-attaque contre Jerome Powell. Le président américain a de nouveau déclaré qu'il souhaitait que Powell démissionne et qu'il « aimerait le licencier ». Le dollar n'a toutefois guère réagi (USDIDX légèrement en dessous de zéro).

Le sentiment dans la région Asie-Pacifique reflète la prudence de Wall Street (AU200.cash : -0,2 % ; JP225 : +0,03 % ; KOSPI : -0,15 %), mais l'absence de catalyseurs négatifs clairs et l'enthousiasme suscité par les introductions en bourse liées à l'IA entraînent un rebond en Chine (CHN.cash : +1,5 % ; HK.cash : +1,25 %). Le principal moteur est Baidu, lié au fabricant de GPU Shanghai Biren Technology, dont l'introduction en bourse a vu les souscriptions des particuliers dépasser les allocations de 2 363 fois, ce qui a stimulé l'ensemble du secteur technologique régional.

Le marché des changes retient son souffle dans l'attente du compte rendu du FOMC, le thème principal étant un léger recul du dollar après les gains enregistrés hier. Le yen corrige également légèrement par rapport aux autres devises du G10 (EURJPY : +0,1 % ; USDJPY stable). Les devises australiennes et néo-zélandaises sont en tête des gains pour l'instant (AUDUSD : +0,35 %, NZDUSD : +0,25 %), tandis que l'EURUSD est en hausse de 0,1 % à 1,178.

Les métaux précieux restent au centre de l'attention et rebondissent modestement après la chute d'hier. L'argent est en hausse de 3,7 % à 74,83 dollars l'once, tandis que l'or gagne 0,7 % à 4 363 dollars l'once.

Le Brent et le WTI effacent progressivement la chute de vendredi (+0,2 % et +0,3 % respectivement), réagissant à l'absence de percée dans les négociations de paix sur la guerre en Ukraine. En outre, la Chine devrait continuer à constituer de manière agressive des stocks de pétrole afin d'absorber l'excédent de l'offre.

La volatilité des principales cryptomonnaies est modérée aujourd'hui. Le Bitcoin est en hausse de 0,14 % à 87 462 dollars, tandis que l'Ethereum gagne 0,3 % à 2 948 dollars.

