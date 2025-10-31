Avant l'ouverture des marchés européens (31.10.2025)

Points clés La séance d'hier à Wall Street s'est terminée par des baisses pour le Nasdaq (-1,57 %) et le S&P 500 (-1 %), mais après la séance, les actions Apple (+5 %) et Amazon (+11 %) ont bondi après des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Apple a annoncé un chiffre d'affaires record de 102,47 milliards de dollars, porté par les ventes et les services liés à l'iPhone 17 (28,75 milliards de dollars), tandis qu'Amazon a enregistré un chiffre d'affaires de 180,2 milliards de dollars, avec une forte croissance du chiffre d'affaires d'AWS (+20 %).

L'EUR/USD s'échange autour de 1,1568, le dollar américain se renforce par rapport aux principales devises et le marché des cryptomonnaies est en légère baisse (Bitcoin 109 800 dollars, Ethereum 3 850 dollars).

La séance d'hier sur le marché boursier américain s'est terminée par des baisses. Le Nasdaq a reculé de 1,57 % et le S&P 500 de 1,0 %, reflétant les résultats décevants de certaines grandes entreprises et les inquiétudes des investisseurs liées au début du nouveau mois et aux risques économiques potentiels. Cependant, après la clôture, les actions Apple et Amazon ont enregistré des gains significatifs, Apple progressant de 5 % et Amazon de 11 %, grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu, ce qui laisse espérer un sentiment plus positif sur les marchés vendredi.

Apple a annoncé un chiffre d'affaires record de 102,47 milliards de dollars , soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice par action de 1,85 dollar. Ces résultats s'expliquent par la forte demande pour la série iPhone 17 et les ventes record de services, qui ont généré un chiffre d'affaires de 28,75 milliards de dollars, en hausse de 15 %. Malgré un léger ralentissement des ventes en Chine, la société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 10 à 12 % au cours du trimestre des fêtes, ce qui pourrait lui permettre d'enregistrer ses meilleurs résultats trimestriels jamais réalisés.

, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice par action de 1,85 dollar. Ces résultats s'expliquent par la forte demande pour la série iPhone 17 et les ventes record de services, qui ont généré un chiffre d'affaires de 28,75 milliards de dollars, en hausse de 15 %. Malgré un léger ralentissement des ventes en Chine, la société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 10 à 12 % au cours du trimestre des fêtes, ce qui pourrait lui permettre d'enregistrer ses meilleurs résultats trimestriels jamais réalisés. Amazon a enregistré un chiffre d'affaires de 180,2 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,95 dollar, dépassant les attentes des analystes. Le principal moteur de la croissance a été les services cloud AWS, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % pour atteindre 33 milliards de dollars, alimenté par la demande croissante de services liés à l'IA. Après la publication des résultats, l'action Amazon a bondi de plus de 11 %, la société prévoyant une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, qui devrait atteindre 206 à 213 milliards de dollars.

par action de 1,95 dollar, dépassant les attentes des analystes. Le principal moteur de la croissance a été les services cloud AWS, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % pour atteindre 33 milliards de dollars, alimenté par la demande croissante de services liés à l'IA. Après la publication des résultats, l'action Amazon a bondi de plus de 11 %, la société prévoyant une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, qui devrait atteindre 206 à 213 milliards de dollars. L'EUR/USD s'échange autour de 1,1568. Dans l'ensemble, le dollar américain s'est raffermi par rapport aux principales devises.

La division de crédit privé de BlackRock a été victime d'une fraude présumée de 500 millions de dollars impliquant des entreprises de télécommunications qui ont falsifié des garanties de prêt, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'augmentation des risques et au manque de transparence dans le secteur du crédit privé.

impliquant des entreprises de télécommunications qui ont falsifié des garanties de prêt, ce qui soulève des inquiétudes quant à l'augmentation des risques et au manque de transparence dans le secteur du crédit privé. Les marchés asiatiques et australiens affichent aujourd'hui des sentiments mitigés. Le Nikkei 225 japonais est en hausse de 1,7 %, soutenu par la hausse de l'inflation et les anticipations de hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon, qui soutient également la monnaie locale. En revanche, le Hang Seng de Hong Kong et le Shanghai Composite sont en baisse de 0,8 % et 0,6 % respectivement, en raison de la faiblesse des performances du secteur industriel en Chine. L'indice australien S&P/ASX 200 est en légère hausse de 0,25 %, reflétant un environnement économique plus stable et un sentiment positif des investisseurs.

L'inflation à Tokyo s'est accélérée pour atteindre 2,8 % en glissement annuel (prévision de 2,6 %, contre 2,5 % précédemment) , principalement sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, notamment celle du riz, qui a augmenté de 38 %. L'inflation dans le secteur des services reste modérée, à 1,6 %. Ces chiffres élevés alimentent les spéculations sur une éventuelle hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon en décembre, malgré la prudence affichée par son gouverneur, M. Ueda.

, principalement sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, notamment celle du riz, qui a augmenté de 38 %. L'inflation dans le secteur des services reste modérée, à 1,6 %. Ces chiffres élevés alimentent les spéculations sur une éventuelle hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon en décembre, malgré la prudence affichée par son gouverneur, M. Ueda. La production industrielle japonaise a augmenté de 2,2 % en glissement mensuel en septembre (prévision : 1,5 %), les ventes au détail ont progressé de 0,5 % en glissement annuel et le taux de chômage est resté faible à 2,6 %, confirmant la bonne santé du marché du travail.

L'indice PMI manufacturier chinois pour octobre a chuté à 49,0 points , poursuivant l'affaiblissement de l'activité de production (inférieur à 50 depuis plus de six mois), tandis que le secteur des services a légèrement augmenté pour atteindre 50,1 points.

, poursuivant l'affaiblissement de l'activité de production (inférieur à 50 depuis plus de six mois), tandis que le secteur des services a légèrement augmenté pour atteindre 50,1 points. Dans le cadre de sa politique monétaire, la PBOC a fixé aujourd'hui le taux de référence du yuan à 7,0880 pour un dollar, un niveau supérieur aux prévisions du marché, soutenant ainsi la monnaie chinoise dans un contexte de tensions commerciales.

a fixé aujourd'hui le taux de référence du yuan à 7,0880 pour un dollar, un niveau supérieur aux prévisions du marché, soutenant ainsi la monnaie chinoise dans un contexte de tensions commerciales. Australie et Nouvelle-Zélande : La production privée et l'IPP en Australie ont affiché une croissance modérée, tandis que l'indice de confiance des consommateurs en Nouvelle-Zélande a chuté à 92,4.

: La production privée et l'IPP en Australie ont affiché une croissance modérée, tandis que l'indice de confiance des consommateurs en Nouvelle-Zélande a chuté à 92,4. L'or est en légère baisse d'environ 0,3 % , s'échangeant autour de 4 008 dollars l'once, tandis que l'argent est en légère hausse d'environ 0,4 %, autour de 49 dollars l'once.

, s'échangeant autour de 4 008 dollars l'once, tandis que l'argent est en légère hausse d'environ 0,4 %, autour de 49 dollars l'once. Sur le marché des cryptomonnaies : le Bitcoin s'échange autour de 109 800 dollars et l'Ethereum autour de 3 850 dollars. Le marché a montré une volatilité accrue dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de décisions de la FED.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."