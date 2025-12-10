La séance américaine s’est terminée en ordre dispersé : le Dow Jones a reculé de 0,3 %, le S&P 500 a perdu 0,09 %, tandis que le NASDAQ a progressé de 0,13 %. Le meilleur performer a été le Russell 2000, qui a gagné 0,21 %, bien que, malgré un nouveau record en séance, il n’ait pas réussi à clôturer à un plus haut historique.

La réunion du FOMC d’aujourd’hui attire toute l’attention du marché, qui évolue clairement dans une attitude attentiste depuis le début de la semaine. Les attentes concernant la décision de la Fed portent non seulement sur le niveau des taux d’intérêt, mais surtout sur le ton du communiqué et sur les nouvelles projections, censées indiquer le rythme des futures baisses.

La plupart des marchés anticipent une baisse de taux de 25 points de base, à 3,75 %.

Hier, Kevin Hassett, favori pour le poste de président de la Fed, a déclaré que la Réserve fédérale disposait encore d’une marge considérable pour de nouvelles baisses de taux, qui pourraient dépasser la réduction standard de 25 points de base. Il a souligné que les décisions devaient être fondées sur les données.

En octobre, le nombre d’offres d’emploi aux États-Unis a légèrement augmenté pour atteindre 7,67 millions, contre 7,66 millions en septembre, indiquant que la demande de main-d’œuvre reste relativement élevée, même si la hausse modérée témoigne d’une activité de recrutement lente dans l’économie.

En novembre, l’indice des prix à la consommation (CPI) en Chine a augmenté de 0,7 % sur un an, soit la plus forte hausse annuelle depuis mars 2024 et conforme aux attentes. Néanmoins, le CPI mensuel a reculé de 0,1 %, et la profonde déflation des prix à la production montre que l’économie continue de faire face à une demande faible et à des pressions déflationnistes dans le secteur industriel.

Le CPI chinois de novembre était conforme aux attentes, mais la lecture mensuelle était faible, tout comme le PPI. Combiné à de nouveaux signaux possibles de mesures de relance économique et à des informations faisant état d’une réduction du ratio de réserves obligatoires (RRR), cela crée des perspectives intéressantes pour 2026, d’autant que les prises de bénéfices récentes ont pesé sur les marchés boursiers chinois.

En octobre, environ 2 400 migrants nets sont arrivés en Nouvelle-Zélande, indiquant une augmentation modérée mais régulière de la population du pays.

Sur le marché des métaux précieux, l’argent a atteint aujourd’hui un nouveau record historique, dépassant 60 dollars l’once pour la première fois. Cette hausse est alimentée par une offre mondiale limitée, une demande industrielle croissante et un intérêt accru des investisseurs. L’or, quant à lui, reste autour de 4 200 dollars.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin évolue actuellement autour de 92 600 dollars, tandis qu’Ethereum se maintient près de 3 320 dollars.

