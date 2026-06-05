Résumé quotidien : le Nasdaq 100 recule de 3 % ; les métaux précieux et le Bitcoin sont en baisse face à la vigueur du dollar américain

Les marchés boursiers à Wall Street sont très volatils aujourd’hui, dans un contexte de forte correction des titres liés à l’intelligence artificielle. Les entreprises de semi-conducteurs, les géants de la Big Tech et les valeurs des puces mémoire récemment surévaluées, telles que SanDisk et Micron, sont toutes soumises à une forte pression, tandis que les actions de Nvidia et de TSMC reculent de près de 5%. En conséquence, le Nasdaq 100 recule de 3,3%, tandis que le S&P 500 perd 1,7%, les valeurs technologiques, qui représentent désormais une part record d'environ 35 % de l'indice, entraînant l'ensemble du marché à la baisse. Parmi les valeurs qui se démarquent aux États-Unis, on trouve les banques, Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard et Coca-Cola. Le moral était également en berne sur les marchés européens. Le DAX allemand a clôturé en baisse de 0,75%, le CAC 40 français a enregistré de légères pertes, tandis que le FTSE 100 britannique a réussi à afficher une légère hausse. L'indice WIG20 polonais a chuté de près de 2%. Le secteur bancaire a sous-performé, et l'action de Creotech Instruments (CRI.PL) a chuté de plus de 10% dans un contexte de prise de bénéfices généralisée sur plusieurs segments surchauffés de la Bourse de Varsovie, notamment les valeurs liées à l'espace. Les investisseurs ont été déstabilisés par le rapport exceptionnellement solide sur l'emploi non agricole (NFP) aux États-Unis. Combinées aux tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran, ces données peuvent être interprétées comme venant étayer les anticipations d'une position relativement restrictive de la Réserve fédérale en 2026. Le dollar américain s'apprécie fortement aujourd'hui, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont nettement augmenté. La forte remontée des contrats à terme sur l'indice du dollar américain (USDIDX) exerce une pression importante sur les métaux précieux. L'argent recule de 7%, tandis que l'or teste le niveau de 4 330 dollars l'once, perdant plus de 3%. Sur le marché des matières premières, les contrats à terme sur le cacao de l'ICE (COCOA) reculent de près de 5%, tandis que les contrats à terme sur le blé du CBOT prolongent leurs pertes et sont retombés sous le niveau de 580. Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."