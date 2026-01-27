Dans un contexte mêlant politique monétaire restrictive, saison des résultats cruciale et retour des tensions commerciales, les marchés financiers mondiaux affichent pourtant une résilience remarquable. Les investisseurs semblent, pour l’instant, faire abstraction des risques à court terme, préférant se concentrer sur la solidité des bénéfices et sur certaines valeurs refuges.

📊 Marchés actions : la Fed et les résultats sous surveillance

Les indices américains poursuivent leur hausse

Les futures sur indices américains prolongent leur progression en amont d’une séance jugée sensible. Le US100 gagne +0.6%, tandis que le US500 et le US2000 avancent de +0.4%. Le US30 affiche une hausse plus modérée de +0.3%.

Cette dynamique est d’autant plus notable qu’elle intervient avant la réunion de la Réserve fédérale, événement traditionnellement source de volatilité. Les opérateurs anticipent un discours toujours prudent de la Fed, sans pour autant remettre en cause le scénario central d’un ralentissement progressif de l’inflation.

Le poids stratégique des résultats du Magnificent 7

L’autre catalyseur majeur reste la publication imminente des résultats du Magnificent 7, attendus mercredi. Ces géants technologiques concentrent une part significative de la capitalisation boursière américaine et jouent un rôle déterminant dans la tendance des indices.

Les solides performances bénéficiaires observées récemment aux États-Unis ont renforcé l’appétit pour le risque. Toutefois, toute déception pourrait rapidement inverser le sentiment, compte tenu des niveaux de valorisation élevés du secteur technologique.

🌍 Tensions commerciales et marchés asiatiques

Nouvelles menaces tarifaires de Donald Trump

Sur le front géopolitique, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a confirmé qu’un échange téléphonique avait eu lieu entre Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney, à la suite de nouvelles menaces commerciales visant le Canada. Ce dernier a relativisé la portée de ces déclarations, les qualifiant de stratégie de négociation.

En parallèle, Donald Trump a annoncé son intention de relever les droits de douane sur les importations sud-coréennes de 15% à 25%, ciblant notamment les automobiles, le bois et les produits pharmaceutiques, en réaction à l’absence de ratification parlementaire d’un accord commercial.

L’Asie portée par la technologie

Malgré ce climat incertain, les marchés asiatiques ont suivi la tendance haussière de Wall Street. Le JP225 japonais progresse de +1.45%, tandis que le Kospi sud-coréen s’envole jusqu’à +2.6%, démontrant une relative indifférence aux menaces tarifaires américaines.

À Hong Kong, le HK.cash gagne +1%, alors que la tendance reste plus mitigée en Chine continentale. La force du secteur technologique a compensé la faiblesse des valeurs automobiles, plus exposées aux tensions commerciales.

💱 Devises : le dollar hésite, l’AUD en tête

USDJPY stabilisé après une forte correction

Sur le marché des changes, le USDJPY marque une pause après trois séances de repli marqué, totalisant -2.7% entre vendredi et la veille. Cette baisse était alimentée par les craintes d’une intervention des autorités japonaises pour soutenir le yen. La paire rebondit légèrement aujourd’hui de +0.3%.

Le dollar index évolue quant à lui à l’équilibre, reflétant l’attentisme des investisseurs avant la Fed.

L’AUD domine les devises du G10

Le dollar australien se distingue comme la devise la plus performante du G10, profitant d’un regain d’appétit pour le risque. L’AUDJPY progresse de +0.4% et l’AUDCAD de +0.3%. De son côté, l’EURUSD reste stable autour de 1.187, sans catalyseur immédiat.

🥇 Matières premières : ruée vers les métaux précieux

L’or et l’argent en forte hausse

Les métaux précieux poursuivent leur envolée, soutenus par les tensions commerciales et les incertitudes macroéconomiques. L’or bondit de +1.5% à 5 087$, confirmant son statut de valeur refuge.

L’argent affiche une performance spectaculaire avec une hausse de +5.8% à 110$, tandis que le platine rebondit de +4.6% après la correction observée la veille.

Énergie : le pétrole sous pression

À l’inverse, les marchés de l’énergie évoluent dans le rouge. Le Brent et le WTI reculent de 0.7% à 0.8%, pénalisés par des inquiétudes sur la demande mondiale. Le gaz naturel (NATGAS) cède encore 2.7%, enregistrant une deuxième séance consécutive de baisse.

₿ Cryptomonnaies : calme plat malgré le contexte

Bitcoin et Ethereum stables

La volatilité reste contenue sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin progresse légèrement de +0.2% à 88 300$, tandis que l’Ethereum évolue à l’équilibre autour de 2 925$.

Cette stabilité contraste avec l’agitation observée sur d’autres classes d’actifs et traduit une phase de consolidation après les mouvements récents.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés montent-ils malgré la réunion de la Fed ?

Les investisseurs anticipent un discours prudent mais sans surprise majeure, tout en se concentrant sur la solidité des bénéfices des entreprises.

Les tensions commerciales peuvent-elles peser sur les actions ?

Oui, surtout sur les secteurs exposés aux échanges internationaux, mais l’impact reste pour l’instant limité par la bonne tenue des résultats.

Pourquoi l’or atteint-il des niveaux records ?

L’or bénéficie de son rôle de valeur refuge face aux incertitudes géopolitiques, commerciales et monétaires.

Le dollar australien est-il un indicateur du sentiment de marché ?

Souvent oui, car il est sensible à la croissance mondiale et à l’appétit pour le risque.

Les cryptomonnaies sont-elles déconnectées des marchés traditionnels ?

Elles peuvent l’être temporairement, mais restent influencées par la liquidité globale et le sentiment des investisseurs.