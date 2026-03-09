Les cryptos en hausse de 4%

Malgré l'escalade du conflit au Moyen-Orient et la hausse des prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, le marché des cryptomonnaies affiche aujourd'hui des gains significatifs, dépassant les 4 %. Le Bitcoin se maintient au-dessus de 69 000 dollars, tandis que l'Ethereum a dépassé les 2 000 dollars. Parallèlement, les marchés boursiers traditionnels sont en baisse, ce qui met en évidence les différences de réaction entre les marchés financiers et les marchés des actifs numériques.

Ces derniers jours, les entrées de capitaux dans certains produits liés au Bitcoin ont contribué à la hausse des prix des cryptomonnaies. Les prix ont également rebondi après avoir connu une baisse. L'intérêt accru pour des produits tels que les ETF Bitcoin a soutenu ces gains, le marché se négociant à des niveaux de prix clés que les investisseurs considèrent comme des points potentiels de poursuite ou de renversement de tendance.

Par ailleurs, le secteur financier signale de nouvelles mesures en faveur de l'intégration de la blockchain. Aujourd'hui, le Nasdaq a annoncé son intention de lancer la négociation d'actions tokenisées en partenariat avec la plateforme de cryptomonnaies Kraken. Le programme devrait démarrer au cours du premier semestre 2027 et comprendra des versions tokenisées d'actions et de produits négociés en bourse, en mettant l'accent sur la simplification des procédures de vote des entreprises et l'amélioration de l'accès aux formes numériques de propriété. Cette initiative reflète l'intérêt croissant pour la technologie blockchain sur les marchés réglementés et les efforts visant à intégrer les instruments financiers traditionnels à l'écosystème des actifs numériques, ce qui pourrait influencer l'évolution future du trading d'actifs. Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."