Résumé quotidien : Le Moyen-Orient enflamme le marché pétrolier

Aujourd'hui marque un nouveau jour de conflit dans le golfe Persique, et la situation dans la région reste tendue.

À la suite de l'escalade du conflit au Moyen-Orient ce week-end, les prix du pétrole ont fortement augmenté, atteignant brièvement 115 à 120 dollars le baril. Cette hausse est une réaction aux attaques américaines et israéliennes contre les infrastructures énergétiques iraniennes et aux mesures de rétorsion prises par l'Iran contre les installations pétrolières de la région, ce qui suscite des inquiétudes quant à une perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les pays du G7 se sont déclarés prêts à libérer une partie de leurs réserves stratégiques de pétrole si la situation du marché l'exigeait. L'objectif d'une telle mesure serait de freiner la flambée des prix et d'atténuer les effets des perturbations de l'approvisionnement causées par le conflit au Moyen-Orient.

La simple annonce d'une intervention potentielle du G7 a partiellement calmé les marchés et contribué à la baisse des prix du pétrole. En conséquence, le prix du baril est tombé sous la barre des 100 dollars.

En conséquence, le prix du baril est tombé sous la barre des 100 dollars. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il analysait différentes options pour limiter la hausse des prix du pétrole dans un contexte de tensions au Moyen-Orient. Il a également mentionné qu'il avait un plan pour mettre fin à la hausse des prix du pétrole, mais n'a pas révélé de détails sur sa mise en œuvre.

Il a également mentionné qu'il avait un plan pour mettre fin à la hausse des prix du pétrole, mais n'a pas révélé de détails sur sa mise en œuvre. Les indices de Wall Street restent sous pression, même si certaines pertes antérieures ont été partiellement atténuées. Au moment où nous écrivons ces lignes, peu avant 20 heures, le Dow Jones est en baisse d'environ 0,7 %, le S&P 500 a perdu environ 0,3 %, tandis que le Nasdaq est en légère hausse.

Au moment où nous écrivons ces lignes, peu avant 20 heures, le Dow Jones est en baisse d'environ 0,7 %, le S&P 500 a perdu environ 0,3 %, tandis que le Nasdaq est en légère hausse. Les marchés européens ont également connu une nette tendance à la baisse aujourd'hui. Le FTSE 100 britannique a chuté de plus de 0,3 %, le CAC 40 français a perdu près de 1 %, le DAX allemand a reculé d'environ 0,8 % et l'IBEX 35 espagnol a baissé de plus de 0,7 %.

En janvier, l'industrie allemande a enregistré une forte baisse des commandes de 11,1 % en glissement mensuel, dépassant largement les 4,5 % prévus et annulant la hausse de 6,4 % enregistrée en décembre. Les commandes nationales ont diminué de 16,2 %, les commandes étrangères de 7,1 %, tandis que la production industrielle a reculé de 0,5 %.

Sur le marché des métaux précieux , l'or est en baisse d'environ 0,5 %, oscillant autour de 5 100 dollars l'once. L'argent affiche de meilleurs résultats, avec une hausse d'environ 1,7 % et un retour à près de 85 dollars l'once. Le palladium et le platine enregistrent des gains similaires, avec une hausse de plus de 4 % aujourd'hui.

, l'or est en baisse d'environ 0,5 %, oscillant autour de 5 100 dollars l'once. L'argent affiche de meilleurs résultats, avec une hausse d'environ 1,7 % et un retour à près de 85 dollars l'once. Le palladium et le platine enregistrent des gains similaires, avec une hausse de plus de 4 % aujourd'hui. Les contrats à terme sur le gaz naturel (NATGAS) ont baissé de plus de 6 % lors des échanges d'aujourd'hui.

ont baissé de plus de 6 % lors des échanges d'aujourd'hui. Sur le marché des cryptomonnaies, le sentiment est positif. La plupart des altcoins gagnent en valeur aujourd'hui. Le bitcoin lui-même a augmenté de plus de 3,5 % pour dépasser les 68 000 dollars, et l'ether a augmenté de plus de 4 %, dépassant les 2 000 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."