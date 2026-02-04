Volatilité accrue sur le Forex, avec un yen et un dollar néo-zélandais sous pression

Résilience de certains groupes défensifs et de la consommation de base

Forte correction du secteur technologique, pénalisé par les craintes autour de l’IA et des logiciels

Les marchés asiatiques ouvrent en baisse dans le sillage du repli de Wall Street

Les marchés financiers mondiaux ont débuté la séance de mercredi sous pression, les places asiatiques prolongeant le mouvement de repli observé la veille à Wall Street. La séance américaine a été marquée par une nette rotation sectorielle, au détriment des valeurs technologiques, tandis que les investisseurs se sont repositionnés vers des segments plus défensifs. Dans ce contexte incertain, devises, matières premières et actions ont évolué de manière contrastée.

🌏 Marchés asiatiques dans le sillage de Wall Street

Une ouverture en baisse généralisée

Les principales places asiatiques ont entamé la séance de mercredi dans le rouge, reflétant la faiblesse persistante des indices américains. Le mouvement a été principalement déclenché par la lourde correction du secteur technologique aux États-Unis, qui continue de peser sur le sentiment des investisseurs internationaux.

Cette prudence s’explique par la crainte d’un ralentissement plus durable de la croissance dans la tech, après plusieurs mois de valorisations élevées. Les investisseurs asiatiques ont ainsi réduit leur exposition aux actifs risqués dès l’ouverture.

Des indicateurs macroéconomiques pourtant solides

Paradoxalement, les dernières données macroéconomiques en Asie ont montré une amélioration de l’activité dans le secteur des services. En Chine, l’indice PMI des services a progressé à 52.3, signalant la croissance la plus rapide en trois mois, soutenue par la demande intérieure et les exportations.

Au Japon, le PMI des services a bondi à 53.7, un plus haut de onze mois, porté par les nouvelles commandes et l’emploi. En Australie, l’activité a enregistré sa plus forte expansion depuis près de quatre ans, malgré un léger repli de la confiance des entreprises.

💻 Chute marquée du secteur technologique américain

Les géants de la tech sous pression

La séance de mardi à Wall Street a été dominée par une correction sévère des valeurs technologiques. Le Nasdaq 100 a perdu jusqu’à 2% en séance avant de clôturer en baisse de 1.43%, tandis que le contrat S&P 500 (US500) a reculé d’environ 0.9%, à 6 900 points.

Parmi les grandes capitalisations, Nvidia et Microsoft ont enregistré les plus fortes baisses, avec des replis supérieurs à 3%. Le secteur des services informatiques a particulièrement souffert, accentuant une tendance négative déjà bien installée depuis plusieurs mois.

L’impact des innovations en intelligence artificielle

La publication d’une nouvelle couche applicative par Anthropic, baptisée Claude, a ravivé les craintes d’une disruption rapide des modèles économiques dans le logiciel. Les investisseurs redoutent l’émergence de solutions similaires capables de limiter le potentiel de croissance ou de provoquer une érosion de la clientèle.

Dans ce contexte, des valeurs comme Intuit, Salesforce ou ServiceNow ont enregistré de fortes baisses, prolongeant un mouvement de correction entamé depuis plusieurs semaines.

🧠 Semi-conducteurs et résultats d’entreprises contrastés

Repli des acteurs du matériel

La faiblesse du secteur technologique s’est également propagée aux valeurs du matériel informatique. Le fournisseur de GPU Broadcom a chuté de plus de 6%, tandis que les producteurs de mémoire, dont Micron, ont perdu plus de 4%.

À cela s’ajoutent des informations selon lesquelles les ventes de puces d’IA de NVIDIA vers la Chine auraient été suspendues en raison de contrôles de sécurité américains, alimentant l’incertitude autour des perspectives du groupe.

Résultats et réactions boursières

À contre-courant, Palantir a résisté à la baisse généralisée grâce à des résultats solides, avec une hausse de près de 6%. Walmart s’est également distingué, son titre progressant de 2.5% pour atteindre une capitalisation historique de 1 000 milliards de dollars. PepsiCo a, de son côté, gagné plus de 3% après la publication de ses résultats.

En revanche, Advanced Micro Devices (AMD) a subi une forte pression après la clôture. Malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, les perspectives jugées prudentes ont déclenché une vente massive en séance étendue.

💱 Devises et matières premières sous surveillance

Forex : l’euro et la livre en tête

Sur le marché des changes, la livre sterling et l’euro figurent parmi les devises les plus performantes. À l’inverse, le yen japonais et le dollar néo-zélandais subissent des pressions baissières accrues.

Le NZD/USD a légèrement reculé après la publication du rapport sur l’emploi en Nouvelle-Zélande, qui a montré une hausse du taux de chômage à 5.4%, un plus haut en dix ans. Toutefois, des éléments plus constructifs dans le détail du rapport ont limité l’ampleur du mouvement.

Énergie : réaction limitée aux tensions géopolitiques

Les prix du pétrole ont peu réagi aux informations faisant état de la destruction d’un drone iranien par un chasseur américain. Le WTI recule d’environ 0.35%, les États-Unis ayant confirmé que le calendrier des négociations avec l’Iran restait inchangé.

Le gaz naturel (NATGAS) prolonge sa baisse avec un repli de 2%, pénalisé par de nouvelles prévisions météorologiques faisant état d’un réchauffement prolongé aux États-Unis.

Source: NOAA

La situation est également restée inchangée pour les métaux précieux. L'OR et l'ARGENT continuent tous deux de progresser, atteignant respectivement 2,4 % et 3 %.

Carte thermique de la volatilité actuellement observable sur le marché Forex. Source : xStation





❓ FAQ

Pourquoi les marchés asiatiques sont-ils en baisse aujourd’hui ?

Ils réagissent principalement à la forte correction du secteur technologique américain observée la veille à Wall Street.

Le secteur technologique est-il entré dans une phase de correction durable ?

La multiplication des innovations en IA et les craintes de disruption des modèles économiques renforcent la volatilité et incitent à la prudence.

Quels secteurs résistent le mieux dans ce contexte ?

Les banques, les entreprises de défense, ainsi que les producteurs de pétrole et de gaz affichent une meilleure résilience.

Quel est l’impact des données macroéconomiques asiatiques ?

Malgré des indicateurs PMI solides, le sentiment de marché reste dominé par les évolutions américaines et la tech.

Faut-il s’attendre à plus de volatilité à court terme ?

Oui, l’absence temporaire de certaines statistiques américaines et les incertitudes géopolitiques pourraient maintenir une forte volatilité.