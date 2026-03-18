Aperçu du deuxième trimestre 2026 chez Micron. Le « supercycle » de la mémoire bat-il son plein ?

Aujourd’hui, après la clôture des marchés, Micron Technology publiera ses résultats pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026. Cet événement est suivi de près non seulement par les investisseurs, mais aussi par l’ensemble du secteur des semi-conducteurs et les acteurs du secteur de l’intelligence artificielle. Le rapport de Micron pourrait donner le ton pour le segment des mémoires à haute bande passante, en particulier dans un contexte de demande croissante en DRAM, NAND et HBM dans les centres de données alimentés par l’IA.

Les attentes concernant Micron sont extrêmement élevées. Le consensus des analystes table sur un chiffre d'affaires d'environ 19,4 milliards de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 150 % en glissement annuel, et un bénéfice par action d'environ 8,7 USD. La marge brute devrait s'établir à environ 69 %, avec une marge d'exploitation de 62 %.

Attentes du marché

Chiffre d'affaires du 2e trimestre de l'exercice 2026 : 19,4 milliards de dollars (150 % a/a)

B BPA : 8,7 dollars

B Marge brute : 69 %

B Marge d'exploitation : 62 %

Prévisions pour le trimestre suivant

Chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2026 : environ 23,8 milliards de dollars, marge brute supérieure à 71 %, BPA d'environ 11 dollars

Les analystes anticipent un dépassement record des estimations consensuelles et une hausse très forte des prix de la mémoire, tirée par la demande liée à l'IA. Les projections pour le troisième trimestre tablent également sur un chiffre d'affaires de 23,8 milliards de dollars, une marge brute supérieure à 71 % et un BPA d'environ 11 dollars. Ces chiffres élevés soulignent le caractère exceptionnel du supercycle actuel de la mémoire, alimenté principalement par les investissements dans l'IA et une offre limitée.

Position sur le marché et importance pour le secteur des semi-conducteurs

En 2026, l'action Micron a déjà progressé d'environ 60 %, après avoir presque triplé en 2025. En comparaison, de nombreux concurrents du secteur des semi-conducteurs n'ont enregistré que des hausses modérées. La capitalisation boursière de Micron a dépassé les 500 milliards de dollars, devançant des entreprises telles qu'Oracle et plaçant la société parmi les principaux fabricants mondiaux de mémoire.

La hausse des prix et la forte demande en mémoire pour les centres de données permettent à Micron de garder le contrôle sur ses revenus et ses marges. Sa position solide sur le segment de la mémoire à large bande passante confère à l’entreprise un avantage dans les négociations avec les hyperscalers et stabilise les revenus provenant des applications de serveurs d’IA.

Les principaux acteurs du marché, notamment Amazon, Google, Microsoft et Meta, augmentent leurs investissements en mémoire pour les charges de travail liées à l’IA et les GPU de nouvelle génération. Par conséquent, une grande partie de la croissance du chiffre d’affaires de Micron est tirée par une demande stable des entreprises et des serveurs.

La HBM et la DRAM, fondements du supercycle

La mémoire HBM4e est devenue le produit phare de Micron. L’ensemble de la capacité de production pour 2026 a déjà été réservée, et de nouveaux clients rejoignent les listes d’attente. L’offre limitée, combinée à une demande croissante, maintient les prix à un niveau exceptionnellement élevé, et le carnet de commandes constitue un facteur de stabilisation clé pour le chiffre d’affaires des prochains trimestres.

Le segment DRAM continue de représenter une part importante du chiffre d'affaires. Les déploiements de serveurs DDR5 et DDR5X progressent de 20 à 25 % en glissement annuel, portés par la construction de nouveaux centres de données et la modernisation des installations existantes. La discipline d'approvisionnement des trois principaux fabricants – Micron, Samsung et SK Hynix – maintient les prix à un niveau élevé et soutient des marges brutes supérieures à 50 %.

Bien que le segment NAND reprenne de la vigueur grâce à la demande de SSD d'entreprise dans les centres de données, le marché grand public reste plus faible. Micron met l'accent sur les applications industrielles à forte marge, ce qui contribue à stabiliser les revenus malgré le ralentissement des marchés des PC et des smartphones.

Investissements dans la production et plan pour 2027

Micron poursuit l'extension de ses usines à New York et a procédé à l'ouverture d'un site en Inde, ce qui augmentera la capacité de production à moyen terme. Les nouvelles lignes de production HBM ne devraient atteindre leur pleine capacité opérationnelle qu’en 2027. En 2026, l’entreprise utilise pleinement ses capacités existantes, ce qui lui permet de maintenir des prix élevés pour la mémoire et des marges très solides.

Le marché suivra de près la manière dont les nouveaux investissements dans les usines se traduiront par une augmentation de l’offre et une stabilisation des prix. L’utilisation optimale des usines existantes, ainsi que le carnet de commandes en HBM et en DRAM, sont essentiels pour maintenir l’avantage concurrentiel et la rentabilité.

Demande des hyperscalers et facteurs mondiaux

La demande émanant d’acteurs de premier plan tels qu’Amazon, Google et Microsoft stimule les ventes de HBM et de DRAM dans les centres de données. Les commandes de GPU et de mémoire sont étroitement liées aux plans d’investissement des hyperscalers dans l’IA. Tout ralentissement des dépenses d’investissement dans ce segment pourrait affecter la demande et les marges de Micron.

Le secteur de la mémoire reste également sensible aux développements géopolitiques. Les restrictions à l'exportation, les subventions gouvernementales et les mesures prévues par le CHIPS Act influencent la répartition de la production et la capacité des usines. Malgré ces risques, Micron bénéficie d'incitations fiscales et du soutien des autorités locales, ce qui réduit la pression sur les coûts et permet la mise en œuvre de plans d'investissement ambitieux.

Scénarios de réaction du marché

La réaction du marché dépendra non seulement des résultats du deuxième trimestre, mais aussi des commentaires de la direction concernant les trimestres à venir.

Dans un scénario positif, des résultats très supérieurs aux prévisions en termes de chiffre d’affaires et de bénéfice par action, combinés à des prix de la mémoire qui restent élevés, pourraient faire grimper le cours de l’action Micron et susciter un sentiment positif dans l’ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Un scénario neutre, avec des résultats conformes aux attentes et des prévisions stables, entraînera probablement une réaction modérée du marché et sera interprété comme la confirmation de la trajectoire de croissance actuelle.

Un scénario négatif, comprenant des résultats décevants en termes de chiffre d’affaires ou de BPA, un ralentissement des ventes de HBM et une pression sur les marges, pourrait déclencher des baisses à l’échelle du secteur et tempérer l’enthousiasme pour la mémoire IA.

En fin de compte, le rapport publié aujourd’hui servira de test pour évaluer la pérennité du boom de l’IA et de la demande de mémoire dans les centres de données. Les résultats indiqueront si les performances record du deuxième trimestre marquent le début d’une tendance à long terme, les prévisions pour les trimestres à venir étant cruciales pour évaluer le potentiel de croissance de l’entreprise et le sentiment général du marché des semi-conducteurs.

Points clés

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est estimé à environ 19,4 milliards de dollars, le BPA à environ 8,7 dollars et la marge brute à 69 %

La HBM4e et la DRAM à large bande passante sont les principaux moteurs de la croissance du chiffre d'affaires et de l'amélioration de la rentabilité

La DRAM et la NAND traditionnelles restent les piliers du chiffre d'affaires en raison de la demande croissante des centres de données et de la discipline en matière d'offre

Les investissements dans de nouvelles usines aux États-Unis et en Inde augmenteront la capacité de production dans les années à venir et pourraient stabiliser les prix

La demande des hyperscalers, tels qu’Amazon, Google et Microsoft, alimente la croissance du chiffre d’affaires et des marges de Micron

Les résultats du deuxième trimestre et les prévisions pour les trimestres à venir sont essentiels pour évaluer la pérennité de la demande de mémoire liée à l’IA

La publication des résultats pourrait avoir un impact sur l’ensemble du secteur des semi-conducteurs et sur les décisions des investisseurs concernant les ETF technologiques et les actions des concurrents

L’utilisation optimale des capacités de production existantes ainsi que le carnet de commandes de HBM et de DRAM sont essentiels pour maintenir l’avantage technologique et la rentabilité

Source: xStation5