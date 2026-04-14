- Les futures US reculent légèrement malgré une tendance haussière.
- Le US500 évolue près de 6 920 points, à environ 100 points de son record.
- Les marchés attendent des données clés américaines, notamment le PPI à 15h30 (heure de Paris).
- Les exportations chinoises déçoivent fortement, pesant sur le Hang Seng.
- Les attentes restent élevées pour la saison des résultats US, avec des valorisations en baisse.
- Les futures US reculent légèrement malgré une tendance haussière.
- Le US500 évolue près de 6 920 points, à environ 100 points de son record.
- Les marchés attendent des données clés américaines, notamment le PPI à 15h30 (heure de Paris).
- Les exportations chinoises déçoivent fortement, pesant sur le Hang Seng.
- Les attentes restent élevées pour la saison des résultats US, avec des valorisations en baisse.
Les marchés américains avancent avec prudence malgré une tendance toujours clairement orientée à la hausse. Le S&P 500 évolue à proximité de ses plus hauts historiques, mais l’absence de catalyseur clair pousse les investisseurs à ralentir le rythme.
📊 Marchés US : une tendance solide, mais sans élan
Les contrats à terme américains évoluent légèrement dans le rouge, sans remettre en cause la dynamique de fond. Le S&P 500 se maintient autour de 6 920 points, à courte distance de ses records.
Le marché hésite davantage qu’il ne corrige et les investisseurs restent dans l'attente de signaux macroéconomiques plus clairs et d'apaisement des tensions aux Moyen-Orient.
📉 Inflation : le véritable indicateur de la séance
Le PPI au centre de l’attention
Le principal rendez-vous du jour reste la publication de l’indice des prix à la production (PPI). Cet indicateur est crucial, car il agit comme un signal avancé de l’inflation : une hausse des coûts côté producteurs se répercute généralement sur les consommateurs.
Si le PPI surprend à la hausse, cela pourrait raviver les craintes d’une inflation persistante et peser sur les marchés.
D’autres données à surveiller
En parallèle, les investisseurs suivront l’indice NFIB (sentiment des petites entreprises) ainsi que les chiffres de l’emploi privé ADP
Ces données permettront d’évaluer la solidité de l’économie américaine dans un contexte déjà marqué par des tensions inflationnistes.
🌍 Géopolitique : un facteur toujours présent
Les marchés gardent un œil attentif sur le Moyen-Orient. Les discussions entre Israël et le Liban pourraient apporter un certain apaisement, mais la situation reste fragile.
Les investisseurs restent prudents, car toute escalade pourrait rapidement impacter : le pétrole, l’inflation et les anticipations de taux directeurs des banques centrales.
🌏 Asie : premiers signes d’essoufflement
Les marchés asiatiques envoient des signaux plus mitigés. À Hong Kong, le Hang Seng corrige après une forte hausse récente, pénalisé par des données commerciales décevantes en Chine avec des exportations bien en dessous des attentes (2,5% de croissance en glissement annuel) et des importations en hausse de 27,8%.
La balance commerciale s'est établie à 51,13 milliards de dollars en mars, contre des prévisions de 107,55 milliards et 90,98 milliards de dollars précédemment.
📊 Valorisations et résultats : un marché exigeant
Des attentes élevées pour les résultats
La saison des résultats approche avec des anticipations élevées. Les analystes ont relevé leurs prévisions de bénéfices, signe de confiance dans la solidité des entreprises.
Des valorisations en ajustement
Dans le même temps, les multiples de valorisation ont reculé. Le PER moyen du S&P 500 a diminué d’environ 18%, ce qui rend le marché plus équilibré et attractif.
🛢️ Énergie et tech : deux thèmes à suivre
Le pétrole toujours stratégique
Selon le secrétaire américain à l'Énergie, M. Wright, une grande entreprise américaine devrait bientôt annoncer une augmentation de sa production pétrolière au Venezuela, ce qui pourrait impacter les prix de l'énergie.
Cela reste un élément clé pour les marchés, car l’énergie joue un rôle direct dans les anticipations d’inflation.
Tech : démenti côté Nvidia
Dans le secteur technologique, Nvidia a démenti des rumeurs d’acquisition de Dell, calmant les spéculations sur une consolidation dans le secteur.
⚠️ Perspectives : un marché suspendu aux données
Le marché reste dans une phase d’attente stratégique.
Trois éléments vont dicter la direction à court terme : les données d’inflation (PPI), l'économie américaine et l’évolution géopolitique.
Sans surprise majeure, la tendance haussière pourrait se maintenir. En revanche, un choc inflationniste pourrait rapidement provoquer une prise de bénéfices.
Graphique US500 et USDIDX
Source: xStation5
Source: xStation5
❓ FAQ
Pourquoi le PPI est-il important pour les marchés ?
Parce qu’il anticipe l’évolution de l’inflation côté consommateurs.
Le marché est-il toujours haussier ?
Oui, mais il manque de catalyseurs à court terme.
Pourquoi l’Asie corrige-t-elle ?
À cause de données économiques chinoises décevantes.
Les valorisations sont-elles élevées ?
Elles ont baissé récemment, ce qui rend le marché plus équilibré.
Quel est le principal risque aujourd’hui ?
Une inflation plus forte que prévu, qui pourrait retarder les baisses de taux.
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