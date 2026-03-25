📊 Marchés financiers : un regain de risque encore fragile

Des futures américains et européens sans direction claire

Les futures sur actions américaines ont pointé légèrement dans le rouge, signalant une ouverture prudente à Wall Street. En Europe, les contrats à terme sur indices ont au contraire suggéré un démarrage plus mitigé, sans tendance nette. Cette configuration illustre une amélioration seulement partielle du sentiment de marché, plutôt qu’un véritable retour de la confiance.

En d’autres termes, les investisseurs ont commencé à réduire une partie de leurs positions défensives, mais sans effacer totalement la prime de risque géopolitique. Le marché continue donc d’osciller entre soulagement tactique et prudence stratégique. Cette lecture explique la coexistence de flux vers les actions, les obligations souveraines et les valeurs refuge.

L’Asie profite du reflux des tensions

En Asie, les actifs risqués ont davantage profité de cette phase d’accalmie. Les actions régionales ont gagné 1,8%, portées par l’amélioration du sentiment, la baisse des prix du brut et un soutien parallèle des marchés obligataires. Ce mouvement montre que le scénario d’une crise énergétique durable a été, au moins temporairement, un peu moins intégré par les investisseurs.

La hausse des marchés asiatiques traduit aussi un soulagement sur le front de l’inflation importée. Un pétrole moins cher réduit mécaniquement la pression sur les coûts de transport, de production et, à terme, sur les anticipations de politique monétaire. Cela a contribué à nourrir un repositionnement plus favorable aux actifs cycliques.

🛢️ Pétrole : la détente du Brent change la lecture des marchés

Le Brent retombe à 96 dollars après avoir touché 100

Le pétrole brut a nettement reflué à mesure que les signes d’une possible désescalade autour de l’Iran amélioraient le climat de marché. Le Brent est ainsi revenu de 100 à 96 dollars le baril, effaçant une partie de la prime de risque incorporée lors de la montée des tensions. Ce recul a été interprété comme le signe que le marché croit, au moins en partie, à un apaisement du conflit.

Cette baisse du brut est importante car elle agit immédiatement sur plusieurs classes d’actifs. Elle soulage les anticipations d’inflation, réduit la probabilité perçue d’un choc énergétique prolongé et diminue le risque de nouvelles mesures restrictives de la part des banques centrales. Le marché a donc intégré un scénario un peu moins hostile pour la croissance mondiale.

Moins de pression inflationniste, moins de crainte sur les taux

Le repli du pétrole a renforcé l’idée qu’un apaisement régional pourrait réduire les tensions inflationnistes. En conséquence, les investisseurs ont revu à la baisse la probabilité d’un durcissement monétaire supplémentaire à court terme. Cette dynamique a particulièrement bénéficié aux obligations souveraines, notamment sur les maturités courtes américaines.

Le message envoyé par les marchés est clair : tant que le choc pétrolier reste contenu, les autorités monétaires disposent d’un peu plus de marge pour éviter un ton agressif. Cela ne signifie pas que le risque inflationniste a disparu, mais simplement qu’il apparaît moins imminent qu’au plus fort de l’inquiétude.

🏦 Dollar, Treasuries, or et Bitcoin : des signaux croisés

Le dollar baisse, les taux courts américains se détendent

Le dollar américain a légèrement reculé, dans un mouvement cohérent avec la réduction des positions défensives. Lorsque le stress géopolitique diminue, même temporairement, la monnaie américaine perd souvent une partie de son attrait refuge. Cette évolution s’est accompagnée d’une détente sur le marché obligataire américain.

Le rendement du Treasury à 2 ans a ainsi reculé de 2 points de base, à 3,87%. Ce mouvement suggère que les investisseurs anticipent moins de pression immédiate sur la politique monétaire américaine. Le segment court de la courbe reste particulièrement sensible aux attentes de taux directeurs, ce qui donne à cette baisse une portée significative.

L’or et le Bitcoin progressent malgré le retour du risque

Fait notable, la reprise de l’appétit pour le risque ne s’est pas traduite par un recul généralisé des actifs alternatifs. L’or a prolongé sa hausse pour une deuxième séance consécutive, au-dessus de 4.555 dollars l’once. Le Bitcoin, de son côté, a progressé vers 71.000 dollars.

Cette configuration montre que les investisseurs ne lisent pas encore la situation comme totalement normalisée. L’or continue de bénéficier d’une demande de couverture, tandis que le Bitcoin profite d’un environnement de marché plus favorable aux actifs dynamiques. Ce double mouvement reflète un marché encore partagé entre recherche de performance et besoin de protection.

🌍 Moyen-Orient : la diplomatie rassure, Ormuz inquiète toujours

Washington tente d’imposer une séquence diplomatique

L’attention des investisseurs s’est tournée vers les efforts diplomatiques menés à Washington. Des informations ont fait état d’un plan américain en 15 points destiné à mettre fin au conflit, ainsi que de discussions autour d’un possible cessez-le-feu d’un mois. Ces éléments ont soutenu l’idée qu’une sortie de crise restait envisageable à court terme.

Sur le plan des marchés, cette perspective a suffi à détendre une partie des anticipations les plus extrêmes. La baisse du pétrole et la progression des actifs risqués traduisent directement cette réévaluation. Pour autant, le scénario reste conditionné à des avancées concrètes sur le terrain diplomatique.

Le détroit d’Ormuz demeure le principal point de tension

Malgré cette amélioration du sentiment, le détroit d’Ormuz continue de cristalliser l’inquiétude. Ce passage stratégique pour les exportations pétrolières du Moyen-Orient est toujours perçu comme effectivement fermé au transport maritime. Tant que cette situation persiste, le risque d’un nouveau choc d’offre énergétique reste élevé.

C’est précisément cette menace qui empêche les marchés de basculer dans un soulagement complet. Une réouverture rapide d’Ormuz allégerait fortement la prime de risque sur le pétrole. À l’inverse, une prolongation du blocage pourrait raviver brutalement les tensions sur l’énergie, l’inflation et les anticipations de taux.

❓ FAQ

Pourquoi le recul du pétrole soutient-il les marchés financiers ?

Un pétrole moins cher réduit les craintes d’inflation et de ralentissement économique. Cela améliore généralement la perception du risque sur les actions et favorise aussi les obligations.

Pourquoi le dollar a-t-il baissé dans ce contexte ?

Le dollar sert souvent de valeur refuge en période de tension. Quand les investisseurs perçoivent un apaisement géopolitique, ils réduisent parfois leurs positions défensives, ce qui pèse sur la devise américaine.

Que signifie la baisse du rendement américain à 2 ans ?

Le recul du 2 ans américain à 3,87% indique que le marché anticipe un risque plus faible de resserrement monétaire à court terme. Cette maturité reflète très directement les attentes sur la politique de la Réserve fédérale.

Pourquoi l’or monte-t-il alors que les actifs risqués progressent aussi ?

Cela montre que le marché reste prudent. L’or continue d’être acheté comme protection face à l’incertitude, même si les actions et les cryptomonnaies profitent en parallèle d’un meilleur climat.

Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il si surveillé par les investisseurs ?

Le détroit d’Ormuz est une route essentielle pour le pétrole du Moyen-Orient. S’il reste bloqué, le risque d’un choc d’approvisionnement augmente, ce qui pourrait faire remonter fortement les prix de l’énergie et raviver la volatilité sur les marchés financiers.