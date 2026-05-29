Résumé quotidien : Les acheteurs continuent de dominer les marchés malgré les tensions géopolitiques⏰

Le principal facteur à l'origine de la volatilité

Le secteur technologique a été le principal moteur des marchés aujourd'hui, notamment grâce aux résultats spectaculaires de Dell, qui a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 165–169 milliards de dollars, avec un chiffre d'affaires lié aux serveurs d'IA multiplié par près de neuf d'une année sur l'autre. L’essor de l’IA a dynamisé l’ensemble du segment du matériel informatique (Dell +35 %, HPE +17 %, NetApp +19 %), tout en remettant en cause le scénario d’une « apocalypse du SaaS », les résultats d’entreprises telles que Salesforce (+8,3 %), Palantir (+9,3 %), SAP (+4 %) et Oracle (+8 %) ont montré que les entreprises investissaient massivement dans les logiciels basés sur l’IA. La révision à la baisse du PIB américain a eu un aspect positif : une croissance très élevée des dépenses technologiques des entreprises, de 17,2 %.

Géopolitique

La principale question géopolitique a été le message chaotique entourant l’accord entre les États-Unis et l’Iran sur le détroit d’Ormuz. Trump a annoncé via Truth Social que le blocus naval de l’Iran serait levé, sous réserve, entre autres, que l’Iran renonce aux armes nucléaires et retire ses mines marines, mais l’agence de presse iranienne Fars a contesté ces affirmations, les qualifiant de « mélange de vérité et de mensonges » et niant que l’Iran ait accepté de démanteler ses installations nucléaires. Une accalmie diplomatique en fin de séance vendredi a apaisé les esprits et permis aux indices de regagner le terrain perdu, tandis que Trump lui-même annonçait que la décision finale serait prise après une réunion dans la salle de crise. Dans le même temps, des informations ont fait état d’une proposition américaine dans le cadre des renégociations de l’USMCA, exigeant que 50 % de la valeur des composants de chaque voiture vendue à des conditions tarifaires préférentielles proviennent exclusivement des États-Unis, ce qui a provoqué une volatilité des actions du secteur automobile.

Données macroéconomiques

Sur le plan macroéconomique, trois publications clés ont retenu l’attention. Premièrement, l’indice préliminaire de l’inflation IPCH pour l’Allemagne s’est établi à 2,7 % en glissement annuel contre une prévision de 2,8 %, tandis que l’IPC est tombé à 2,6 % contre une prévision de 2,9 %, ce qui envoie un signal clairement accommodant à l’approche de la prochaine réunion de la BCE. Deuxièmement, l’inflation de l’IPC polonais en mai a fortement surpris à la baisse, tombant à 3,1 % contre un consensus de 3,6 %, et sur une base mensuelle, les prix ont baissé de 0,3 %, marquant la plus forte baisse depuis septembre 2023. Troisièmement, le PIB canadien s’est contracté de 0,1 % au premier trimestre 2026, alors que le marché s’attendait à une croissance de 1,5 %, confirmant les effets croissants des guerres commerciales et ouvrant la voie à de nouvelles baisses de taux de la part de la Banque du Canada.

Indices

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a mené la séance avec un gain de 0,8 %, surperformant le S&P 500 (+0,35 %) et le Nasdaq (+0,3 %), tandis que les actions des petites capitalisations du Russell 2000 (-0,9 %) — qui sont les plus sensibles à la hausse des rendements obligataires — ont terminé la journée dans le rouge. L'indice européen Stoxx Europe 600 a gagné 0,5 %, et l'indice EU50 a progressé d'environ 0,4 %, 71 % des entreprises terminant la journée en territoire positif, à seulement 1,5 % de leurs plus hauts historiques. En Hongrie, l'indice principal BUX a progressé de 2,4 % après l'annonce du déblocage par la Commission européenne de 16,4 milliards d'euros de fonds européens, suite à un accord conclu avec le nouveau Premier ministre Peter Magyar.

Actions

Les vedettes de la séance ont été principalement les entreprises des secteurs de la technologie et du cloud : Dell (+35 %), Palantir (+9,13 %), CrowdStrike (+8,20 %), Palo Alto Networks (+7,32 %), Adobe (+6,08 %) et ARM Holdings (+5,08 %), tandis que parmi les valeurs européennes, Airbus s’est démarqué (+1,95 %). Du côté des perdants, le secteur de l'habillement a dominé (Gap en baisse de 15 % après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année), tout comme SentinelOne (en baisse de 16 % suite à des prévisions décevantes et à l'annonce d'une réduction de 8 % des effectifs) et les entreprises spatiales AST SpaceMobile et Rocket Lab, qui ont été vendues en masse après l'explosion de la fusée New Glenn de Blue Origin sur la rampe de lancement. Parmi les perdants européens figurait la Deutsche Bank qui, malgré un sentiment globalement positif, a reculé de 2,29 %.

Devises

Le dollar américain a subi des pressions dans un contexte d’informations faisant état d’un accord potentiel avec l’Iran et d’une amélioration du sentiment mondial, l’indice USD (USDIDX) perdant 0,11 % pour s’établir autour de 98,84. La paire EURUSD se consolide dans la fourchette 1,1570-1,1760, sous la résistance clé de la MME 200, le RSI s’établissant autour de 47, ce qui indique un équilibre des forces, bien qu’un dépassement de 1,1760 ouvrirait la voie vers 1,19. Le forint hongrois s’est raffermi à la suite d’informations concernant les fonds européens, l’EURHUF reculant de 0,5 %, tandis que le dollar canadien a subi de fortes pressions après la publication de données faisant état d’une contraction du PIB, et la paire USDCAD a enregistré une hausse significative. Le zloty polonais a réagi modérément aux chiffres positifs de l’inflation, l’EURPLN progressant de 0,1 % à 4,23.

Matières premières

Le pétrole a été au centre de l'attention en raison de signaux contradictoires en provenance du Moyen-Orient. Le Brent et le WTI ont chuté de plus de 2 % après que Trump a annoncé un accord avec l'Iran concernant l'ouverture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent environ 20 % des exportations mondiales de pétrole, mais après que l'Iran a démenti cette information, une partie des pertes a été récupérée, le WTI s'échangeant autour de 87 dollars le baril. L'or a gagné 1,44 % et s'échangeait autour de 4 560 dollars l'once, confirmant sa corrélation inverse historique avec le dollar américain, tandis que le gaz naturel a progressé de 0,42 % à 3,32 dollars. L'argent est resté pratiquement inchangé, ne perdant que 0,07 %.

Cryptomonnaies

Le Bitcoin a testé des niveaux inférieurs à 73 000 dollars malgré les gains enregistrés sur les marchés boursiers, confirmant une faiblesse saisonnière à l'approche de la saison estivale et une année 2026 difficile pour l'ensemble du secteur des cryptomonnaies. Le cours du BTC s'est rapproché de la moyenne mobile exponentielle sur 200 séances sur le graphique hebdomadaire ; historiquement, une situation similaire s'est produite au printemps 2020, au milieu du marché baissier de 2022, et en février 2026. Les données on-chain de CryptoQuant indiquent un recul significatif de l'activité d'achat des baleines, analogue à la faiblesse cyclique observée au printemps 2022, et un retour sous les 72 000 $ pourrait ouvrir la voie à un test des plus bas locaux à 60 000 $. Un autre signal négatif pour le secteur a été la suspension des transactions sur la blockchain Sui (Mysten Labs) pour la deuxième journée consécutive.