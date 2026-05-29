📆Trois marchés à surveiller la semaine prochaine (29.05.2026)

Les marchés mondiaux entament cette nouvelle semaine dans un contexte marqué par des développements macroéconomiques majeurs et des tensions géopolitiques en voie de s'atténuer, mais toujours palpables. Les investisseurs de tous les marchés espèrent que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran s'avérera durable, ce qui a déjà partiellement apaisé le sentiment des marchés. La semaine dernière a été marquée par la consolidation des niveaux des indices américains, tandis que cette semaine, cet optimisme sera mis à l'épreuve par les données clés du marché du travail américain (NFP), les chiffres de l'inflation dans la zone euro et les résultats des grands groupes technologiques. Compte tenu de ces événements, les investisseurs devraient porter une attention particulière à l’EURUSD, l’US500 et l’or (GOLD).

EURUSD

Cette semaine apportera des données fondamentales cruciales tant pour la Banque centrale européenne que pour la Réserve fédérale. Le calendrier macroéconomique des économies américaine et européenne est très chargé, comme c’est généralement le cas au début d’un nouveau mois. Mardi, nous aurons l’estimation préliminaire de l’inflation IPC de la zone euro pour mai. Les prévisions tablent sur une accélération de l’indicateur IPCH à 3,2 % à/a (contre 3,0 % en avril) et sur une hausse de l’inflation sous-jacente à 2,3 %. Il convient toutefois de noter que les chiffres préliminaires des différentes économies se sont révélés nettement inférieurs aux attentes, ce qui s’explique par un recul important des prix du pétrole en fin de mois de mai. Si l'inflation de la zone euro venait à baisser de manière inattendue, le marché commencerait à douter de la hausse des taux d'intérêt, quasi certaine dans la zone euro, qui est actuellement entièrement anticipée par les marchés.

De l'autre côté de l'Atlantique, une série de données sera cruciale : l'indice ISM manufacturier de lundi (qui devrait s'élever à 53,0), le rapport JOLTS de mardi et le rapport mensuel sur le marché du travail (NFP) de vendredi. Les prévisions tablent sur une solide création de 95 000 emplois et sur un taux de chômage qui se maintiendrait à 4,3 %. Si le marché du travail américain confirme sa résilience structurelle et que l’inflation européenne réserve des surprises dans un sens ou dans l’autre, la volatilité de l’EURUSD pourrait s’intensifier. En fin de compte, toutefois, le principal facteur déterminant pour la paire reste la situation au Moyen-Orient.

US500

L'indice boursier américain global a atteint de nouveaux sommets historiques presque quotidiennement, et ce malgré une semaine écourtée à Wall Street. Il semble que les investisseurs aient considéré les risques géopolitiques liés au blocus du détroit d'Ormuz comme pratiquement résolus et se concentrent pleinement sur les données économiques concrètes, l'évolution des grandes entreprises technologiques et la prochaine introduction en bourse la plus importante de l'histoire : celle de SpaceX, dirigée par Elon Musk.

Du point de vue du calendrier macroéconomique, les données sur le marché du travail et les indices d’activité économique (ISM manufacturier lundi et ISM des services mercredi) seront importants pour montrer si l’économie américaine maintient effectivement sa forte dynamique, soutenant ainsi les valorisations boursières élevées.

Mais ce n’est pas tout, car nous sommes confrontés à une prolongation de la saison des résultats. Plus important encore, les grandes entreprises technologiques présenteront leurs rapports. Cette semaine, les résultats financiers seront publiés par des géants de la technologie d’une importance capitale pour l’indice : Broadcom, CrowdStrike, Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Palo Alto Networks. Porté par la révolution de l’IA et les dépenses en infrastructures réseau, le secteur technologique dicte les conditions du marché. Historiquement, même de légères déceptions dans les prévisions des entreprises liées au secteur des puces électroniques ont déclenché des corrections massives. L'indice US500 se situant actuellement à des niveaux records, la marge d'erreur pour les entreprises publiant leurs résultats est minime.

Or (GOLD)

L'or aborde ce nouveau mois dans une position légèrement affaiblie. Nous avons assisté à trois mois consécutifs de baisse, bien que les investisseurs aient réussi à faire rebondir le cours après des plus bas de plus de deux mois. L'or est actuellement à nouveau très sensible aux anticipations de taux d'intérêt américains ; à l'instar du dollar, il réagira donc à l'activité économique et aux données du marché du travail. Si la croissance de l'emploi est solide, cela pourrait indiquer que l'économie américaine est prête pour des hausses de taux. En revanche, des faiblesses du marché du travail pourraient laisser entrevoir un potentiel de baisses si la situation au Moyen-Orient se résout rapidement. Il convient toutefois de noter qu’une grande inconnue demeure : le message de Kevin Warsh, qui ne tiendra sa première conférence de presse en tant que président de la Fed qu’au cours de la deuxième quinzaine de juin. Actuellement, le marché anticipe une probabilité de 60 % d’une hausse des taux d’ici la fin de cette année, mais près d’une hausse complète d’ici le milieu de l’année prochaine. L’absence de problèmes d’inflation signifiera l’absence de perspectives de hausses et un soutien pour le marché des métaux précieux.

Le métal précieux aborde cette semaine dans un état de sensibilité accrue aux taux d’intérêt américains et aux rendements des bons du Trésor, tout en réagissant simultanément à l’apaisement des tensions politiques.