Le dollar américain et le yen japonais s’imposent comme valeurs refuges sur le marché des changes.

L’or et l’argent chutent respectivement de 7.5% et 11.3%, tandis que le pétrole et le gaz naturel enregistrent de lourdes pertes.

Les marchés financiers mondiaux débutent la semaine sous forte pression, avec des ventes massives sur les matières premières.

🌍 Marchés financiers mondiaux sous pression

Vente massive sur les matières premières

Les marchés financiers ont entamé la nouvelle semaine dans un climat de nervosité marqué, avec une vague de ventes touchant en priorité les matières premières. Les métaux précieux, habituellement considérés comme des valeurs refuges, subissent une correction brutale. L’argent accuse une chute de 11.3%, tandis que l’or recule de 7.5%, un mouvement qui surprend par son ampleur.

Cette baisse s’explique en partie par l’absence d’escalade militaire majeure au Moyen-Orient. Une partie du marché anticipait une intervention significative en Iran durant le week-end, ce qui aurait soutenu les prix de l’or. L’absence de ce scénario a provoqué un dégonflement rapide des positions spéculatives.

Énergie : pétrole et gaz également en recul

Le secteur de l’énergie n’échappe pas à cette dynamique négative. Le gaz naturel (NATGAS) s’effondre de 17.1%, tandis que le pétrole WTI perd 6.37%. La décision de l’OPEC+ de maintenir sa production inchangée en mars, sans fournir de visibilité pour la suite de l’année, a déçu les investisseurs en quête de signaux clairs.

Ce manque de guidance alimente les craintes d’un déséquilibre persistant entre l’offre et la demande, dans un contexte de ralentissement économique mondial.

📉 Bourses asiatiques en repli généralisé

Asie-Pacifique : inquiétudes macroéconomiques

Les marchés actions asiatiques ont ouvert la semaine dans le rouge. Au Japon, le Nikkei 225 recule de 0.48%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong chute de 2.4%. En Chine, le Shanghai Composite perd 1.3%, pénalisé par la publication inattendue de PMI chinois en net recul, signalant un affaiblissement de l’activité.

En Australie, le S&P/ASX 200 abandonne 1%, alors que l’attention des investisseurs se tourne vers la Reserve Bank of Australia (RBA). Les marchés anticipent désormais une hausse des taux, renforcée par des indicateurs d’inflation toujours persistants.

Inde et Corée du Sud sous tension

En Inde, la hausse de la fiscalité sur les transactions sur produits dérivés annoncée dans le budget a provoqué une chute marquée des actions, les investisseurs réduisant leur exposition aux marchés locaux.

La Corée du Sud a connu une volatilité extrême, conduisant les autorités à suspendre temporairement les échanges sur le KOSPI pendant cinq minutes, après une baisse de 5% des contrats à terme. Cet épisode souligne la fragilité actuelle du sentiment de marché.

💻 Cryptomonnaies et valeurs technologiques en difficulté

Bitcoin en baisse, pression sur le secteur crypto

Le Bitcoin chute autour de 75 200$, un niveau qui place le prix en dessous du coût moyen d’acquisition de certaines grandes entreprises exposées aux cryptomonnaies. Cette situation fragilise particulièrement Strategy, dont l’action recule déjà de 9% avant l’ouverture des marchés.

Cette correction pourrait entraîner des ventes supplémentaires sur les titres liés au secteur crypto, alors que les investisseurs réévaluent le risque dans un environnement de taux élevés.

Technologie : Nvidia refroidit le marché

Le secteur technologique a également été affecté par des informations selon lesquelles Nvidia aurait suspendu son projet d’investissement de 100 milliards de livres sterling dans OpenAI. Cette annonce a pesé sur le sentiment global, renforçant les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur.

💱 Devises : le dollar et le yen en valeurs refuges

Dollar et yen en hausse

Sur le marché des changes, le dollar américain et le yen japonais se distinguent comme les devises les plus solides. À l’inverse, le dollar australien et le dollar canadien subissent de fortes pressions, en lien direct avec la chute des matières premières.

Déclarations politiques et volatilité

Fait notable, le yen s’était initialement affaibli après des déclarations de la Première ministre japonaise Takaichi, évoquant les avantages d’une monnaie faible pour les exportateurs. Toutefois, le climat d’aversion au risque a rapidement rétabli la devise japonaise comme valeur refuge.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers chutent-ils fortement en début de semaine ?

La baisse s’explique par une combinaison de facteurs : chute des matières premières, incertitudes géopolitiques, indicateurs économiques décevants et craintes de resserrement monétaire.

La baisse de l’or remet-elle en cause son statut de valeur refuge ?

À court terme, l’or peut subir des corrections techniques, mais il conserve son rôle de protection en période de forte instabilité à long terme.

Les cryptomonnaies sont-elles plus vulnérables dans ce contexte ?

Oui, les cryptos restent très sensibles aux conditions de liquidité et aux taux d’intérêt élevés, ce qui accentue leur volatilité.

Une hausse des taux en Australie est-elle probable ?

Les données d’inflation récentes renforcent les anticipations d’un relèvement des taux par la RBA.

Faut-il craindre une contagion aux marchés européens et américains ?

Le risque existe, surtout si la volatilité sur les matières premières et les devises se prolonge dans les prochains jours.

Source: xStation