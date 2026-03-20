Le bitcoin reste au-dessus de 70 000 USD , alors que l’ or rebondit au-dessus de 4 650 USD l’once et que l’ ethereum recule légèrement.

La PBOC a maintenu ses taux inchangés et fixé un point central USD/CNY plus faible que prévu, tandis que l’Asie évoluait en ordre dispersé.

Les tensions au Moyen-Orient continuent d’alimenter la prudence, alors que missiles et drones circulent encore dans la région.

Les marchés financiers ont terminé en léger recul à Wall Street, malgré un net rebond après un début de séance très tendu.

Les marchés financiers mondiaux restent dominés par une même question : jusqu’où les tensions géopolitiques au Moyen-Orient peuvent-elles perturber les actifs risqués, l’énergie et les valeurs refuges ? Malgré une nouvelle salve d’échanges de missiles et de drones dans la région, les investisseurs ont finalement limité leurs ventes, signe qu’une partie du risque est déjà intégrée dans les cours.

Ce relatif sang-froid n’efface toutefois pas les fragilités du moment. Entre les déclarations d’Israël et des États-Unis, les discussions autour du détroit d’Ormuz, les signaux venus de Chine et les variations contrastées des métaux précieux et des cryptomonnaies, le tableau reste complexe. Les investisseurs cherchent désormais à mesurer si la phase actuelle relève d’une tension contenue ou du début d’un choc plus durable sur les marchés financiers.

🌍 Marchés financiers et risque géopolitique

Wall Street limite ses pertes

La séance de la veille à Wall Street s’est achevée sur des replis modestes, après une phase initiale de forte nervosité. Le S&P 500 a cédé 0,3%, le Nasdaq Composite a reculé de 0,3% et le Dow Jones a perdu environ 0,4%. Cette clôture en baisse masque toutefois une réalité plus nuancée : les indices américains ont effacé une grande partie de leurs pertes en cours de séance.

Ce comportement traduit un marché partagé entre prudence et résilience. D’un côté, les investisseurs restent exposés au risque d’escalade militaire. De l’autre, ils semblent considérer que le scénario d’un choc systémique immédiat n’est pas encore le plus probable.

Les déclarations politiques rassurent partiellement

Les marchés ont réagi aux propos jugés rassurants du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Celui-ci a affirmé que l’opération contre l’Iran se déroulait comme prévu et que la majeure partie des infrastructures de missiles iraniennes avait été détruite. Il a également indiqué que la prise de décision en Iran apparaissait désormais fragmentée, ce qui pourrait signaler des tensions internes croissantes au sein du régime.

Du côté américain, le président Donald Trump a estimé que l’impact négatif de la guerre avec l’Iran avait été plus limité qu’anticipé. Il s’est dit confiant quant à une fin prochaine du conflit, tout en n’excluant pas la possibilité d’une incursion terrestre en Iran. Cette ambiguïté entretient un climat d’incertitude : le discours se veut rassurant sur l’issue, mais laisse ouverte l’hypothèse d’une nouvelle escalade.

🛢️ Pétrole, détroit d’Ormuz et énergie

Le Brent repasse sous 110 USD

Le marché pétrolier a enregistré une détente relative, avec un Brent repassé sous 110 USD le baril. Ce mouvement de baisse a été favorisé par des signaux laissant penser que de nouvelles attaques contre les installations gazières iraniennes étaient peu probables. Dans un contexte où chaque menace sur l’offre énergétique peut provoquer de fortes variations, ce facteur a été interprété comme un élément d’apaisement.

La réaction du pétrole reste cependant très sensible à la moindre évolution géopolitique. Tant que la situation régionale demeure instable, les opérateurs continueront de surveiller tout événement susceptible d’affecter la production, les exportations ou les routes maritimes essentielles.

L’attention se porte sur le détroit d’Ormuz

L’Europe et le Japon envisagent une implication dans le détroit d’Ormuz, avec une approche centrée avant tout sur des missions de stabilisation plutôt que sur une action militaire directe. Les contours précis de cette participation restent encore flous, mais le signal politique est fort. Jeudi, plusieurs grands pays européens ainsi que le Japon ont indiqué, dans une déclaration conjointe, qu’ils prendraient des mesures pour stabiliser les marchés de l’énergie et qu’ils étaient prêts à participer à des initiatives garantissant la sécurité du passage dans le détroit.

Cet axe maritime est stratégique pour les marchés énergétiques mondiaux. Toute perturbation durable de la navigation dans cette zone pourrait rapidement se répercuter sur le pétrole, le gaz, l’inflation et, par extension, sur les anticipations de politique monétaire.

📊 Asie, Chine et devises sous surveillance

Une séance asiatique peu liquide

La séance asiatique a été marquée par une liquidité réduite, les marchés japonais étant fermés en raison d’un jour férié. Cette fermeture a limité la profondeur des échanges dans la région, ce qui peut accentuer les variations sur les autres places. Ailleurs en Asie, le tableau est resté contrasté.

Le Kospi sud-coréen a légèrement progressé, tout comme le Nifty 50 indien. En revanche, les marchés australien et de Shanghai ont évolué en baisse. Cette dispersion illustre l’absence de direction commune, les investisseurs arbitrant entre risque géopolitique, dynamique locale et attentes de politique monétaire.

La PBOC maintient le cap

La Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le point central du USD/CNY à 6,8898, contre une prévision de 6,8773. Ce niveau, plus faible qu’attendu pour la devise chinoise, a attiré l’attention des cambistes, car il suggère une volonté de conserver une certaine maîtrise de l’évolution du yuan dans un environnement externe incertain.

La banque centrale chinoise a également laissé ses principaux taux inchangés, conformément aux attentes du marché. Le Loan Prime Rate (LPR) à un an reste à 3,00%, tandis que le taux à cinq ans, référence importante pour les prêts immobiliers, demeure à 3,50%. Cette stabilité montre que Pékin privilégie, pour l’instant, la continuité monétaire plutôt qu’un ajustement immédiat en réponse aux turbulences extérieures.

🪙 Or, argent et cryptomonnaies : des signaux contrastés

L’or rebondit, l’argent reste sous pression

Sur le segment des métaux précieux, l’or efface une partie de ses pertes de la veille et repasse au-dessus de 4 650 USD l’once. Ce rebond confirme que le métal jaune conserve son statut de valeur refuge dans un environnement géopolitique incertain. Lorsque la visibilité se dégrade, une partie des capitaux cherche mécaniquement à se repositionner sur des actifs perçus comme plus défensifs.

L’argent, en revanche, reste sous pression et retombe sous 72 USD l’once. Cette divergence entre les deux métaux reflète souvent des arbitrages plus fins : l’or bénéficie davantage de son rôle de refuge pur, tandis que l’argent reste aussi influencé par les perspectives industrielles et l’appétit global pour le risque.

Bitcoin solide, ethereum plus hésitant

Le marché des cryptomonnaies présente une image plus mitigée. Le bitcoin progresse légèrement et se maintient au-dessus de 70 000 USD, ce qui témoigne d’une certaine résistance malgré le climat d’incertitude. Cette stabilité relative peut être interprétée comme un signe de soutien technique ou d’intérêt persistant des investisseurs.

L’ethereum, de son côté, recule légèrement et évolue juste sous 2 150 USD. Ce décalage entre les deux principaux actifs numériques confirme que le marché crypto reste sélectif. Dans un contexte où les investisseurs évaluent en permanence le couple rendement-risque, les flux ne se dirigent pas de manière uniforme vers l’ensemble du secteur.

En définitive, les marchés financiers semblent pour l’instant éviter la panique, mais ils restent suspendus à l’évolution du conflit au Moyen-Orient. Le pétrole, les devises, les métaux précieux et les cryptomonnaies continueront de servir de baromètres immédiats de cette tension.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers reculent-ils malgré des déclarations rassurantes ?

Parce que les investisseurs prennent en compte à la fois les propos politiques et le risque réel d’escalade. Même lorsque le ton se veut rassurant, la possibilité d’un nouvel épisode militaire suffit à maintenir une prime de risque sur les actifs.

Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il si important pour les marchés ?

Le détroit d’Ormuz est une voie clé pour le transport mondial d’hydrocarbures. Toute menace sur la sécurité du passage peut perturber l’offre énergétique, faire monter les prix du pétrole et raviver les craintes inflationnistes.

Que signifie le maintien des taux par la PBOC ?

Le statu quo de la PBOC indique que la Chine ne souhaite pas modifier immédiatement son orientation monétaire. Cela reflète une volonté de stabilité, alors même que l’environnement mondial reste tendu.

Pourquoi l’or monte-t-il alors que l’argent baisse ?

L’or est davantage recherché comme valeur refuge en période de crise. L’argent, lui, dépend aussi des perspectives économiques et industrielles, ce qui peut le rendre plus vulnérable lorsque la croissance mondiale paraît menacée.

Que montre la résistance du bitcoin au-dessus de 70 000 USD ?

Elle suggère que le bitcoin conserve une base d’acheteurs malgré l’aversion au risque. Cela ne signifie pas pour autant que le marché crypto soit homogène, comme le montre le repli simultané de l’ethereum.