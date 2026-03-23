- Les marchés financiers ont entamé la semaine sous forte tension, dominés par l’escalade géopolitique au Moyen-Orient.
- Le dollar américain et le dollar canadien dominent le Forex, tandis que les devises des Antipodes reculent nettement.
- Les métaux précieux chutent fortement, avec un repli de 4% pour l’or et de 5,6% pour l’argent.
- Les indices actions signalent un net regain d’aversion au risque, avec de lourdes pertes en Asie, notamment sur le KOSPI et le Nikkei 225.
- Le pétrole Brent évolue près de 107 dollars et le WTI vers 98 dollars, en hausse modérée malgré la gravité du contexte.
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- Le dollar américain et le dollar canadien dominent le Forex, tandis que les devises des Antipodes reculent nettement.
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- Les indices actions signalent un net regain d’aversion au risque, avec de lourdes pertes en Asie, notamment sur le KOSPI et le Nikkei 225.
- Le pétrole Brent évolue près de 107 dollars et le WTI vers 98 dollars, en hausse modérée malgré la gravité du contexte.
L’ouverture de semaine confirme un brusque retour de la nervosité sur les marchés financiers mondiaux. Les investisseurs restent focalisés sur l’intensification des tensions au Moyen-Orient, alors que les menaces croisées autour du détroit d’Ormuz ravivent les craintes sur l’approvisionnement énergétique, l’inflation et la stabilité des actifs risqués.
Dans ce climat, les flux se redirigent vers les devises refuges les plus liquides, tandis que les marchés actions reculent et que les matières premières réagissent de façon contrastée. Le paradoxe le plus marquant vient toutefois des métaux précieux, qui corrigent malgré un environnement géopolitique particulièrement dégradé.
Source: investing
📊 Marchés financiers : une aversion au risque généralisée
Une semaine qui débute sous pression géopolitique
[Graphique à insérer ici : volatilité actuellement observée sur les principaux contrats, source xStation]
Le principal moteur de marché reste l’aggravation des tensions entre les États-Unis et l’Iran. Selon le texte source, le président américain Donald Trump a adressé à Téhéran un ultimatum de 48 heures, exigeant la réouverture du détroit d’Ormuz, sous peine d’éventuelles frappes contre des infrastructures stratégiques. L’échéance devant expirer lundi soir, les opérateurs restent en état d’alerte maximale.
La réponse iranienne a encore renforcé cette tension. Téhéran a averti que toute action de ce type entraînerait des représailles visant des installations énergétiques dans l’ensemble du Golfe persique, mais aussi des usines de dessalement et des centrales nucléaires situées dans les pays voisins du Conseil de coopération du Golfe. Cette perspective nourrit un scénario de perturbation régionale bien plus large qu’un simple choc pétrolier.
Le détroit d’Ormuz au cœur des inquiétudes de marché
Le détroit d’Ormuz reste un point de passage crucial pour les flux énergétiques mondiaux. Dès lors, toute menace sur cette voie maritime est perçue comme un risque direct pour les prix de l’énergie, les anticipations d’inflation et la croissance mondiale. C’est cette chaîne de transmission potentielle qui explique la brutalité des réactions observées dès les premiers échanges hebdomadaires.
Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a d’ailleurs qualifié la situation de “très sérieuse”, en estimant qu’elle pourrait s’avérer plus grave que les crises pétrolières des années 1970. D’après ses propos relayés dans le texte, les perturbations actuelles atteindraient environ 11 millions de barils par jour, soit un volume supérieur aux pertes cumulées des deux grands chocs pétroliers de cette décennie.
💵 Dollar, Forex et métaux précieux sous tension
Le dollar reprend l’avantage sur le marché des changes
Dans cet environnement, le dollar américain s’impose une nouvelle fois comme la devise dominante. Le USDJPY est repassé au-dessus de 159,500 yens par dollar, signe d’un renforcement marqué du billet vert face à la monnaie japonaise. Le dollar canadien, lui aussi soutenu par la fermeté des prix de l’énergie, figure parmi les devises les plus robustes du moment.
À l’inverse, les devises dites des Antipodes, comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais, sont décrites comme particulièrement faibles. Cette contre-performance reflète un mouvement classique de réduction de l’exposition aux actifs cycliques et aux monnaies sensibles au commerce mondial lorsque le risque géopolitique s’intensifie.
L’or et l’argent surprennent par leur forte correction
Le mouvement le plus remarqué concerne toutefois les métaux précieux. Alors que le contexte aurait pu favoriser les achats défensifs, l’or recule de 4% à 4 320 dollars l’once, tandis que l’argent perd 5,6%, autour de 65 dollars. Cette correction illustre la complexité des arbitrages en période de stress extrême.
Le texte souligne qu’une partie de cette baisse peut s’expliquer par la poursuite de l’appréciation du dollar américain. Historiquement, les envolées du billet vert exercent souvent une pression baissière sur l’or, en raison de la corrélation inverse fréquemment observée entre les deux actifs. En d’autres termes, la recherche de liquidité en dollars semble, à ce stade, l’emporter sur la demande de protection via les métaux.
📉 Indices boursiers et pétrole : des signaux contrastés
Les contrats à terme restent négatifs en Europe et aux États-Unis
Sur les marchés actions, les futures sur indices américains et européens signalent une ouverture prudente, voire baissière. Le contrat sur le DE40 allemand cède 0,82%, celui sur le US500 américain abandonne 0,32%, tandis que le CHN.Cash chinois recule de 1,29%. Ces chiffres traduisent une nette défiance des investisseurs à l’égard des actifs risqués.
Une exception ressort néanmoins : le contrat sur le JP225 japonais progresse d’environ 0,72%. Ce rebond ne suffit toutefois pas à inverser le sentiment global, qui demeure profondément hésitant. Les marchés à terme montrent ainsi un tableau nuancé, mais clairement dominé par la prudence.
Le marché au comptant et le pétrole racontent une autre histoire
Le contraste est plus frappant encore sur le marché spot, où les baisses apparaissent nettement plus sévères. Les plus fortes corrections touchent la Corée du Sud et le Japon : le KOSPI plonge de 6,3%, tandis que le Nikkei 225 perd 3,6%. Cette divergence entre futures et marché au comptant souligne la violence des ajustements en Asie face au risque immédiat.
Du côté du pétrole, actif devenu le principal baromètre de l’inflation importée potentielle depuis le Moyen-Orient, la hausse reste relativement mesurée au regard du contexte. Le Brent évolue près de 107 dollars, en progression d’environ 0,3%, tandis que le WTI remonte vers 98 dollars. Ce mouvement suggère que les investisseurs intègrent un risque réel sur l’offre, sans pour autant anticiper encore un scénario de rupture totale.
En filigrane, le marché envoie donc un message double : la menace géopolitique est prise très au sérieux, mais tous les actifs ne pricent pas encore une crise énergétique majeure et durable. C’est précisément cette tension entre panique localisée et attente prudente qui façonne l’ouverture de semaine.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés financiers sont-ils sous tension ?
Les marchés réagissent à l’escalade géopolitique au Moyen-Orient, en particulier autour du détroit d’Ormuz, un point clé pour le transit mondial de pétrole. Le risque porte sur l’énergie, l’inflation et la croissance.
Pourquoi le dollar monte-t-il dans ce contexte ?
Le dollar américain bénéficie de son statut de valeur refuge liquide. En période d’incertitude extrême, les investisseurs privilégient souvent les actifs libellés en dollars.
Comment expliquer la baisse de l’or malgré le risque géopolitique ?
La correction de l’or peut s’expliquer par la forte hausse du dollar. Quand le billet vert s’apprécie rapidement, il peut peser sur les métaux précieux, même en période de stress.
Quels marchés actions souffrent le plus ?
Selon le texte source, le KOSPI sud-coréen et le Nikkei 225 japonais enregistrent les reculs les plus marqués sur le marché au comptant, avec des baisses respectives de 6,3% et 3,6%.
Pourquoi le pétrole ne grimpe-t-il pas davantage ?
Le marché pétrolier intègre un risque sérieux, mais semble encore hésiter à anticiper une interruption massive et durable des flux. Les cours progressent donc, mais de manière plus modérée que ne le laisserait supposer la gravité de la situation.
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