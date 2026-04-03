À l’approche du long week-end de Pâques, les marchés financiers abordent une séance particulière, marquée par une activité réduite mais des enjeux majeurs. Entre tensions géopolitiques persistantes et publication des NFP américains, les investisseurs restent sur leurs gardes.

📅 Contexte de marché : une séance sous contrainte

Une activité ralentie avant le week-end

La dernière séance de la semaine se déroule dans un contexte de faible liquidité. La plupart des marchés devraient ralentir fortement aujourd’hui, et rester fermés lundi, à l’exception des États-Unis.

Cette situation limite les prises de position importantes, les investisseurs préférant attendre davantage de visibilité.

Les NFP au cœur de l’attention

Le principal catalyseur du jour sera la publication des Non-Farm Payrolls (NFP) américains à 14h30 (heure de Paris).

Ces données clés sur l’emploi américain pourraient provoquer un regain de volatilité, notamment sur le dollar, les taux obligataires et les indices actions.

🌍 Géopolitique : tensions persistantes au Moyen-Orient

Menaces renouvelées entre Washington et Téhéran

Le président Donald Trump a de nouveau menacé l’Iran, promettant de détruire des infrastructures critiques telles que les ponts et centrales électriques si Téhéran ne respecte pas les conditions d’un cessez-le-feu.

Parmi les exigences figure notamment la réouverture immédiate du détroit d’Ormuz, un point stratégique pour le commerce mondial du pétrole.

Réactions et risques juridiques

En réponse, l’Iran a promis des attaques « dévastatrices » contre des cibles américaines. Le conflit, qui dure depuis plus d’un mois avec l’implication des États-Unis et d’Israël, soulève également des préoccupations juridiques internationales.

La destruction ciblée d’infrastructures civiles pourrait en effet être qualifiée de crime de guerre selon le droit international.

🛢️ Pétrole : des sommets historiques sous tension

Une envolée des prix du brut

Les prix du pétrole poursuivent leur hausse spectaculaire. Le WTI a bondi de 12% à 112.06$/baril, tandis que le Brent a progressé de 8% à 109.24$/baril.

Ces niveaux reflètent les craintes d’une perturbation durable de l’offre mondiale liée au conflit.

Des signaux contrastés sur le détroit d’Ormuz

Des éléments de détente apparaissent néanmoins. L’Iran a indiqué travailler avec Oman sur un protocole encadrant le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Par ailleurs, selon certaines sources, Téhéran serait ouvert à des négociations avec l’Europe et l’Asie concernant le commerce pétrolier, excluant toutefois les États-Unis et Israël.

📉 Asie : ralentissement économique visible

PMI chinois en nette baisse

L’indice Caixin PMI des services en Chine s’établit à 52.1, en forte baisse par rapport aux 56.7 du mois précédent.

Bien que le secteur reste en expansion, plusieurs signaux de faiblesse apparaissent : recul des commandes à l’export, baisse de l’emploi pour le deuxième mois consécutif et pression sur les prix.

Japon : croissance fragile et confiance en recul

Au Japon, le PMI des services recule légèrement à 53.4, contre 53.8 précédemment. Le secteur reste en expansion depuis 12 mois, mais la dynamique ralentit.

La hausse des coûts énergétiques pèse sur l’activité, tandis que la confiance des entreprises atteint son plus bas niveau depuis la pandémie.

📊 Marchés financiers : divergences régionales

Performance des marchés asiatiques

Les marchés asiatiques affichent des performances contrastées mais globalement positives. Le Japon progresse de 1.25% et la Corée du Sud de 2.77%.

Ces gains s’expliquent en partie par les signaux d’apaisement partiel autour du détroit d’Ormuz.

Forex : domination des devises refuges

Sur le marché des changes, le franc suisse, la livre sterling et le dollar américain figurent parmi les devises les plus performantes.

À l’inverse, les devises liées aux matières premières comme le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ainsi que l’euro, sont sous pression.

⚠️ Enjeux à court terme pour les marchés

Une volatilité potentielle malgré un calme apparent

Même si la séance s’annonce calme en apparence, la combinaison de faible liquidité et de publication majeure comme les NFP peut amplifier les mouvements de marché.

Un équilibre fragile entre macro et géopolitique

Les investisseurs doivent naviguer entre deux forces opposées : les données économiques américaines et les tensions géopolitiques.

Cet équilibre rend les perspectives à court terme particulièrement incertaines.

Source: xStation