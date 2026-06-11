Résumé quotidien : Le « Moment TACO» soutient le rebond des indices

États-Unis Après les fortes baisses de ces derniers jours, les marchés ont enfin repris leur souffle. Les indices progressent dans l’ensemble. Les principaux indices boursiers américains affichent une hausse de près de 3 %.

L’actualité la plus marquante pourrait bien être, une fois de plus, les déclarations de D. Trump. Lors de la journée, le président américain a menacé de reprendre les frappes après la dernière escalade, mais dans la soirée, il a annoncé qu’il avait changé d’avis et annulé les frappes aériennes. Ce scénario semblait toutefois avoir été en partie anticipé, les indices et le pétrole n’ayant pas réagi aux menaces du président américain plus tôt dans la séance. Oracle soutient les valorisations du secteur, même si son titre est en baisse. La société a publié ses résultats du deuxième trimestre, faisant état d’une très forte croissance du chiffre d’affaires et de bénéfices supérieurs aux attentes du marché, y compris dans les segments clés du cloud et de l’IA. Toutefois, l’importance des dépenses d’investissement a effrayé les investisseurs et le titre a chuté de près de 11 %. Ces dépenses d'investissement importantes ont pesé sur la société, mais elles ont soutenu le marché dans son ensemble ; les actions des semi-conducteurs ont renoué avec la hausse grâce à la confirmation que les entreprises hyperscale restent déterminées à poursuivre leurs investissements. Selon des informations du WSJ, OpenAI se préparerait à une guerre des prix avec Anthropic avant son introduction en bourse. SpaceX devrait entrer en bourse dès demain, et le consensus du marché semble tabler sur des gains considérables à l’ouverture. L’optimisme entourant cette introduction en bourse porte l’ensemble du secteur spatial, qui affiche de solides gains – pouvant atteindre environ 10 % dans certains cas. Des données mitigées sur l’IPP et une légère faiblesse du marché du travail. L’inflation de l’IPP de base a atteint 4,9 %, tandis que l’indice global a progressé à 6,5 %. Les nouvelles demandes d’allocations chômage ont atteint 229 000.

Europe Les indices européens ont terminé la journée en légère hausse, mettant fin à une série de quatre séances de baisse. L’indice européen STOXX 600 a progressé d’environ 0,5 %. La BCE a relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base, portant le taux de dépôt à 2,25 %. Cette décision était largement attendue et reflète le risque de voir les pressions inflationnistes s’ancrer suite à la hausse des prix de l’énergie. Les Pays-Bas ont choisi Hensoldt comme fournisseur d’équipements de guerre électronique.

Forex Sur le marché des changes, la vigueur concerne principalement les dollars australien et néo-zélandais, qui progressent de 0,2 à 0,4 % face aux principales devises. Matières premières Le pétrole teste le seuil des 90 dollars, en baisse de près de 5 % après les commentaires apaisants de D. Trump.

La hausse des stocks de gaz a fait baisser les prix. Le NATGAS teste le seuil des 3 $.

L'or (+2 %) et l'argent (+4 %) progressent. L'apaisement au Moyen-Orient laisse présager une politique monétaire plus accommodante, ce qui devrait soutenir les métaux précieux.

Parmi les matières premières agricoles, c'est le sucre qui affiche la plus forte hausse – de plus de 3 % – à la suite des prévisions d'offre et de demande publiées aujourd'hui. Crypto Le retour d'un appétit pour le risque frappe le marché des cryptomonnaies de plein fouet. Des gains très solides sont enregistrés à tous les niveaux. Le Bitcoin progresse de 3,5 % et revient au niveau des 63 000 dollars L'Ethereum s'envole de plus de 4 % pour dépasser les 1 650 dollars Solana gagne près de 7 % et revient à 66 dollars.



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