OpenAI se lance-t-il dans une guerre des prix à l'approche de son introduction en bourse ?

Selon le Wall Street Journal, OpenAI envisagerait de baisser considérablement les tarifs de ses services d'IA, notamment les frais liés aux jetons (c'est-à-dire les unités utilisées pour facturer l'utilisation des modèles). L'initiative serait une réponse à la concurrence croissante d'Anthropic, qui renforce sa position sur le segment (principalement) des entreprises grâce à son outil Claude Code. Une baisse des prix pourrait accélérer l'adoption de l'IA par les entreprises, mais elle exercerait en même temps une pression accrue sur les marges dans un secteur qui nécessite encore des dépenses massives en infrastructure informatique et un financement continu. Par ailleurs, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, devrait rencontrer des représentants de Samsung Electronics la semaine prochaine lors d’une visite en Corée du Sud. Selon Yonhap, les discussions devraient porter sur une utilisation plus large de l’intelligence artificielle dans les activités de Samsung. La visite s’inscrit dans la stratégie plus large d’OpenAI visant à renforcer ses relations avec les plus grands groupes technologiques d’Asie. SMSN.UK (D1) Source: xStation5 Lors de la précédente visite d’Altman en Corée du Sud, OpenAI avait notamment mené des discussions avec Samsung et SK Group, avant de signer des lettres d’intention concernant une coopération pour le développement d’infrastructures d’IA. Il convient de suivre de près l’actualité de ce secteur, car cette visite pourrait également déboucher sur des accords lucratifs. Que pourrait signifier une éventuelle guerre des prix ? La motivation la plus probable est l'introduction en bourse (IPO) prochaine des deux sociétés. Avant que les leaders du secteur ne publient leurs prospectus, ils pourraient vouloir augmenter le nombre d'abonnés et l'utilisation des jetons. Cela impliquerait des pertes financières à court terme, mais ils pourraient utiliser des chiffres plus élevés et une croissance plus rapide de l'adoption de l'IA comme argument pour accroître leur envergure et leur levier opérationnel. Dans le contexte d'une introduction en bourse, cela susciterait des attentes et des valorisations plus élevées, tout en reportant dans le futur la charge de tenir ces promesses. Pour le marché boursier, une éventuelle guerre des prix dans le domaine de l'IA envoie un signal mitigé. Une éventuelle guerre des prix entre OpenAI et Anthropic pourrait paradoxalement profiter à l'ensemble de l'écosystème de l'IA. La baisse des prix des jetons réduirait la barrière à l'entrée pour les entreprises qui ont jusqu'à présent limité l'utilisation des modèles en raison de leur coût. Il s'agit toutefois d'un scénario optimiste, car les investisseurs ont jusqu'à présent supposé que les leaders de l'IA seraient en mesure de monétiser leur avantage technologique avec des marges élevées.

Une guerre des prix remettrait en cause cette hypothèse et augmenterait le risque qu’une partie de la valeur soit captée par les clients finaux plutôt que par les fournisseurs de modèles. De plus, la compression des marges pourrait rendre plus difficile pour ces entreprises l’accès au financement dont elles ont besoin pour poursuivre leurs activités, compte tenu des pertes colossales qu’elles continuent de générer.

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