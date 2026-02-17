Les marchés financiers entament la semaine sous tension. Après un long week-end aux États-Unis, les contrats à terme sur indices américains repartent à la baisse, pénalisés par les incertitudes liées à l’impact potentiel de l’intelligence artificielle sur différents secteurs. En parallèle, les matières premières et le marché des changes reflètent un environnement marqué par la prudence et l’attentisme des investisseurs.

📊 Marchés financiers : les futures US sous pression

Des indices américains orientés à la baisse

Les contrats à terme sur les grands indices américains affichent un recul généralisé. Le US100, le US500 et le US2000 cèdent environ 0.45%, tandis que le US30 limite ses pertes à -0.35%. Cette baisse intervient dans un contexte d’interrogations croissantes sur les conséquences structurelles que pourrait entraîner l’essor de l’intelligence artificielle sur certains secteurs d’activité.

Les investisseurs semblent adopter une posture défensive, préférant réduire leur exposition aux actifs risqués. Les valeurs technologiques, particulièrement sensibles aux anticipations liées à l’IA, pourraient continuer d’alimenter la volatilité à court terme.

L’Asie-Pacifique entre prudence et dispersion

En Asie, la volatilité reste contenue en raison de la fermeture des marchés chinois pour le Nouvel An lunaire. Cette absence de participation chinoise limite les volumes d’échanges et les mouvements directionnels.

Le JP225 japonais recule de 0.5% après la publication de données de PIB jugées décevantes. En revanche, l’AU200.cash progresse de 0.1%, soutenu par de solides résultats du géant minier BHP. En Corée du Sud, le marché perd 0.3%, tandis que l’Inde avance de 0.2%, illustrant une dynamique régionale contrastée.

🏦 Banques centrales et inflation : la RBA durcit le ton

Une inflation plus persistante que prévu en Australie

Le compte rendu de la Reserve Bank of Australia (RBA) souligne que l’inflation s’avère « plus forte et plus large » que prévu initialement. La demande robuste et la tension sur le marché du travail alimentent les pressions sur les prix, compliquant le retour vers l’objectif d’inflation.

Selon les minutes, les niveaux actuels de taux ne seraient plus suffisamment restrictifs. Cette analyse ouvre la voie à d’éventuelles nouvelles hausses si les pressions inflationnistes persistent.

Des taux déjà relevés à 3.85%

La RBA a récemment porté son taux directeur de 3.6% à 3.85%. Ce relèvement confirme la volonté de l’institution de maintenir une politique monétaire ferme face à un environnement inflationniste tenace.

Cette posture contraste avec celle d’autres banques centrales qui envisagent désormais une pause. Pour les investisseurs, cela renforce l’idée que le cycle de resserrement monétaire n’est pas totalement achevé dans certaines économies développées.

🛢️ Pétrole, devises et métaux : ajustements stratégiques

Le pétrole recule avant les discussions États-Unis–Iran

Les cours du Brent et du WTI corrigent d’environ 0.5% avant des discussions prévues à Genève entre les États-Unis et l’Iran. Le président américain Donald Trump a qualifié les Iraniens de « mauvais négociateurs », tout en affirmant qu’ils souhaitaient parvenir à un accord.

Il devrait être « indirectement impliqué » dans les négociations. Toute avancée diplomatique pourrait potentiellement influencer l’offre mondiale de brut, ce qui explique la prudence actuelle des opérateurs sur le marché pétrolier.

Yen en hausse, or sous pression

Sur le marché des changes, le yen japonais se distingue en enregistrant les meilleures performances face aux devises du G10. Cette progression intervient malgré des chiffres de PIB décevants, soutenue notamment par le succès d’une adjudication obligataire japonaise.

À l’inverse, la volatilité sur les principales paires reste limitée, avec des variations d’environ ±0.1%. L’EURUSD évolue à proximité de 1.184, sans direction marquée.

Les métaux précieux subissent en revanche de fortes pressions. L’or a brièvement glissé sous les 4 900 dollars avant de se stabiliser autour de 4 910 dollars, en baisse de 1.6%. L’argent recule également de 2.3% à 74 dollars. Cette correction pourrait traduire des prises de bénéfices ou un repositionnement stratégique des investisseurs dans un contexte de rendements obligataires plus attractifs.

Dans l’ensemble, les marchés financiers affichent un ton plus prudent. Entre tensions géopolitiques, interrogations sur l’intelligence artificielle et persistance de l’inflation, les investisseurs doivent composer avec un environnement incertain où la sélectivité reste de mise.

❓ FAQ

Pourquoi les futures américains sont-ils en baisse ?

Les contrats à terme reculent principalement en raison des inquiétudes liées à l’impact potentiel de l’intelligence artificielle sur certains secteurs et d’un climat général d’aversion au risque.

Quel est l’impact des discussions États-Unis–Iran sur le pétrole ?

Des avancées diplomatiques pourraient modifier l’offre mondiale de brut. Les marchés anticipent donc d’éventuelles conséquences sur les prix du Brent et du WTI.

Pourquoi le yen progresse-t-il malgré un PIB faible ?

Le yen bénéficie d’un regain d’intérêt après une adjudication obligataire réussie, renforçant la confiance dans la dette japonaise.

La RBA va-t-elle encore augmenter ses taux ?

Les minutes suggèrent que d’autres hausses sont possibles si l’inflation ne ralentit pas suffisamment vers l’objectif fixé par la banque centrale.

Pourquoi l’or chute-t-il alors que les marchés sont prudents ?

La baisse de l’or peut s’expliquer par des prises de bénéfices ou par une hausse relative de l’attractivité des rendements obligataires, réduisant l’intérêt pour les actifs non rémunérateurs.