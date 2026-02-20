-
Le pétrole Brent atteint un plus haut de six mois à 72$, en hausse hebdomadaire de plus de 6%.
-
Les marchés actions mondiaux reculent face aux tensions géopolitiques autour de l’Iran.
-
Le dollar américain signe sa meilleure semaine en quatre mois, porté par la prudence de la Fed.
-
La Corée du Sud se distingue avec un marché en hausse de 2%, soutenu par Samsung et SK Hynix.
-
-
Le pétrole retrouve des sommets inédits depuis six mois et ravive les tensions sur les marchés financiers. La montée des risques géopolitiques autour de l’Iran, combinée aux incertitudes sur la politique monétaire américaine, pèse sur l’appétit pour le risque. Dans ce contexte, les investisseurs arbitrent entre actifs risqués et valeurs refuges, tandis que l’inflation redevient une préoccupation centrale.
🌍 Pétrole et marchés financiers sous pression
Le Brent porté par les tensions avec l’Iran
Le Brent progresse de 0,5% à 72$ le baril, atteignant un plus haut de six mois. La hausse s’est accélérée après que Donald Trump a indiqué que l’Iran disposait d’un délai maximal de 15 jours pour conclure un accord nucléaire. Parallèlement, les États-Unis ont déployé des forces supplémentaires de Marines au Moyen-Orient, alimentant les craintes d’escalade régionale.
Sur la semaine, le brut affiche désormais un gain supérieur à 6%, illustrant un regain de prime de risque géopolitique. Les marchés redoutent qu’un durcissement des tensions ne perturbe l’offre mondiale, dans un contexte où l’équilibre du marché pétrolier reste fragile.
Des actions mondiales fragilisées
La remontée des cours de l’or noir a pesé sur les marchés actions. L’indice MSCI Asie a cédé 0,4%, dans le sillage des replis observés à Wall Street. Cette baisse traduit une aversion au risque accrue, les investisseurs intégrant le risque d’un choc énergétique et inflationniste.
Cependant, les contrats à terme sur indices américains et européens progressent d’environ 0,3%, suggérant un début de stabilisation après la vague initiale de ventes. Ce rebond technique reste toutefois fragile, suspendu aux développements géopolitiques et aux prochaines données macroéconomiques américaines.
💵 Dollar et politique monétaire : la Fed au centre du jeu
Un dollar soutenu par la prudence de la Fed
Le dollar américain s’oriente vers sa meilleure performance hebdomadaire en quatre mois. Les investisseurs réduisent progressivement leurs anticipations de baisses de taux de la Réserve fédérale. Les minutes de la dernière réunion de la Fed ont confirmé la persistance d’inquiétudes concernant les pressions inflationnistes.
La combinaison d’un pétrole plus cher et d’un contexte géopolitique tendu renforce la demande pour les actifs refuges, dont le billet vert. Cette dynamique pourrait prolonger la pause monétaire de la banque centrale américaine si l’inflation devait repartir à la hausse.
Des indicateurs clés attendus aux États-Unis
Les marchés se tournent désormais vers les publications américaines prévues vendredi, notamment les données sur l’activité économique et l’inflation PCE, l’indicateur privilégié par la Fed. Ces chiffres pourraient influencer directement les anticipations de politique monétaire.
En parallèle, la Cour suprême des États-Unis doit également rendre une décision liée aux mesures tarifaires. Toute clarification sur ce front pourrait avoir un impact significatif sur les échanges commerciaux et la trajectoire des marchés mondiaux.
📈 Focus technique : le pétrole à un tournant clé
Un rebond de 20% depuis les plus bas
Sur le plan technique, le pétrole a réagi à deux reprises sur la zone de support située entre 58$ et 60$ le baril. Depuis ces niveaux, les cours progressent d’environ 20%, confirmant un retournement haussier de court terme.
Le franchissement de la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) a précédé des phases de hausse en décembre 2024 puis en juin 2025. Néanmoins, lors de ces épisodes, les rallyes se sont essoufflés, les vendeurs reprenant finalement la main.
Un historique de faux départs haussiers
[Graphique à insérer ici : évolution du pétrole en données journalières (D1)]
Source: xStation5
Le graphique en données journalières (D1) met en évidence ces précédentes tentatives de reprise au-dessus de l’EMA200. À chaque fois, l’incapacité à maintenir les niveaux élevés a entraîné un repli marqué.
La situation actuelle pose donc une question centrale : s’agit-il d’un mouvement durable alimenté par des fondamentaux solides, ou d’un nouveau rebond technique susceptible de s’essouffler ? La réponse dépendra en grande partie de l’évolution des tensions au Moyen-Orient et des perspectives d’inflation aux États-Unis.
🌏 La Corée du Sud, exception notable
Un marché en hausse de 2%
À contre-courant de la tendance mondiale, la Corée du Sud affiche une progression de 2%. Le marché local consolide ainsi sa position de meilleure performance boursière mondiale depuis le début de l’année.
Cette dynamique contraste avec la prudence observée ailleurs en Asie et souligne l’attractivité persistante du secteur technologique sud-coréen.
Samsung et SK Hynix en locomotive
Les gains sont largement portés par Samsung Electronics et SK Hynix, qui bénéficient d’un resserrement renouvelé sur le marché des puces mémoire. La reprise des prix dans ce segment stratégique soutient les perspectives bénéficiaires du secteur.
Cette concentration sectorielle constitue néanmoins un facteur de vulnérabilité si le cycle des semi-conducteurs venait à s’inverser.
OIL (graphique, D1)
Le pétrole a réagi à deux reprises au soutien dans la zone 58-60 dollars le baril et affiche désormais une hausse d'environ 20 % par rapport à ces plus bas. Auparavant, après avoir franchi la moyenne mobile exponentielle EMA200, les prix ont progressé en décembre 2024, puis à nouveau en juin 2025. Cependant, dans les deux cas, les rebonds ont finalement s'estompé, les vendeurs reprenant le contrôle du marché.
Source: xStation5
