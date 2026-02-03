Le marché pétrolier reste prudent, focalisé sur les négociations commerciales US-Inde et le blocage budgétaire américain.

La RBA relève ses taux à 3.85% , propulsant le dollar australien à la hausse.

Performances contrastées sur les marchés asiatiques , avec un fort rebond au Japon et en Corée du Sud.

🌏 Marchés asiatiques : entre prudence chinoise et euphorie japonaise

La Chine à la traîne malgré un contexte plus favorable

Les principaux indices chinois évoluent en légère baisse, traduisant une prudence persistante des investisseurs. Malgré un environnement international plus apaisé, les inquiétudes liées à la croissance domestique et au secteur immobilier continuent de peser sur le sentiment de marché. Cette retenue contraste avec la dynamique observée ailleurs en Asie.

Les investisseurs restent en attente de mesures de soutien plus claires de la part des autorités chinoises, notamment sur le plan budgétaire et monétaire. En l’absence de catalyseurs immédiats, les flux restent limités.

Le Japon et la Corée du Sud en forte hausse

À l’inverse, le Nikkei 225 enregistre une nette progression, avec un futur en hausse de plus de 1% à la clôture, tandis que le marché au comptant s’est envolé de plus de 3%. Cette performance est principalement portée par un rallye des valeurs technologiques et bancaires, bénéficiant d’un regain d’appétit pour le risque.

La Corée du Sud affiche également de solides gains, soutenue par ses géants technologiques et un environnement macroéconomique perçu comme plus stable. Ces performances reflètent un repositionnement tactique des investisseurs sur les marchés asiatiques les plus cycliques.

🇺🇸 Wall Street : un rebond fragile mais encourageant

Les contrats à terme reprennent des couleurs

Les futures américains affichent une reprise modérée. Le US100 progresse de 0.4%, tandis que le US500 gagne 0.25%. Ce rebond intervient après plusieurs séances sous pression, marquées par les inquiétudes macroéconomiques et géopolitiques.

Ce mouvement reste toutefois mesuré, les investisseurs préférant conserver une approche prudente en amont de nouvelles données économiques clés, dont certaines pourraient être retardées.

Palantir rassure le marché

Le regain d’optimisme est en grande partie attribuable aux résultats exceptionnels de Palantir. L’entreprise a publié un chiffre d’affaires en hausse de 70% sur un an, atteignant 1.4 milliard de dollars, bien au-delà des attentes du marché.

Le bénéfice par action ressort à 0.25 dollar, contre 0.23 dollar attendu, propulsant le titre en hausse de 5% en after-hours. Ces chiffres renforcent la confiance dans le secteur technologique américain, particulièrement dans les valeurs liées à l’intelligence artificielle et aux solutions de données.

🇦🇺 Politique monétaire : la RBA surprend partiellement

Une hausse de taux attendue, mais toujours impactante

La Reserve Bank of Australia (RBA) a procédé à une hausse de son taux directeur, désormais fixé à 3.85%. Bien que cette décision ait été partiellement intégrée par les marchés, elle a néanmoins provoqué une réaction immédiate sur le marché des changes.

Le dollar australien s’envole

Dans le sillage de cette annonce, l’AUDUSD progresse de plus de 1%, effaçant une partie des pertes enregistrées récemment lors de la correction des métaux précieux. La gouverneure de la RBA, Michele Bullock, a souligné que l’économie australienne reste solide, justifiant le maintien d’un ton restrictif.

🪙 Métaux précieux : un rebond technique en cours

L’or et l’argent tentent de se stabiliser

Après une phase de forte volatilité, une certaine stabilité semble revenir sur le marché des métaux précieux. L’argent bondit de plus de 8%, atteignant 85 dollars l’once, tandis que l’or progresse de 5%, évoluant autour de 4 900 dollars l’once.

Ce mouvement s’apparente pour l’instant à un rebond technique, alors que les investisseurs évaluent l’impact combiné des taux élevés, du dollar et des risques géopolitiques.

Un marché toujours sous surveillance

Malgré cette reprise, la prudence reste de mise. Les métaux précieux demeurent sensibles aux décisions des banques centrales et aux anticipations de politique monétaire américaine.

🛢️ Pétrole et géopolitique : l’attention se déplace

Des prix sous pression

Le Brent recule légèrement, évoluant sous les 66 dollars le baril, tandis que le WTI s’échange sous les 62 dollars. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient passent temporairement au second plan.

Focus sur les États-Unis et l’Inde

Les marchés pétroliers se concentrent désormais sur un accord commercial entre les États-Unis et l’Inde, qui prévoit une réduction des droits de douane indiens à 18%, contre 50% actuellement. En contrepartie, l’Inde s’engagerait à ouvrir davantage son marché aux produits américains, déclenchant un fort rebond des actions indiennes.

Par ailleurs, Donald Trump exhorte le Congrès à adopter rapidement le budget afin de mettre fin à la fermeture partielle de l’administration américaine, un facteur d’incertitude supplémentaire pour les marchés.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés asiatiques évoluent-ils de manière contrastée ?

Les divergences reflètent des dynamiques économiques différentes, avec un Japon et une Corée du Sud portés par la technologie, tandis que la Chine reste freinée par des incertitudes structurelles.

Les résultats de Palantir peuvent-ils soutenir durablement Wall Street ?

Ils renforcent la confiance dans le secteur technologique, mais un soutien durable dépendra du contexte macroéconomique et des décisions de la Fed.

La hausse des taux de la RBA est-elle un signal fort ?

Oui, elle confirme la résilience de l’économie australienne et soutient le dollar australien à court terme.

Le rebond des métaux précieux est-il durable ?

Il s’agit pour l’instant d’un rebond technique, encore vulnérable aux évolutions des taux et du dollar.

Pourquoi l’accord US-Inde est-il important pour les marchés ?

Il améliore les perspectives commerciales régionales et soutient le sentiment positif sur les marchés émergents, notamment en Inde.