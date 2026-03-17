Les résultats de Micron et la tech pourraient soutenir la tendance

Les attentes de baisse de taux en juin ont fortement reculé

Les marchés parient sur une désescalade au Moyen-Orient sans preuve concrète

Le Dow Jones progresse d’environ 1%, le S&P 500 de 0,8% et le Nasdaq de 0,7%

Points clés Le Dow Jones progresse d’environ 1%, le S&P 500 de 0,8% et le Nasdaq de 0,7%

Les marchés parient sur une désescalade au Moyen-Orient sans preuve concrète

Le pétrole reste au-dessus de 100 dollars, signal habituellement négatif

Les attentes de baisse de taux en juin ont fortement reculé

Les résultats de Micron et la tech pourraient soutenir la tendance

Wall Street poursuit sa progression dans un contexte paradoxal : des marchés actions en hausse alors même que le pétrole reste élevé et que les tensions géopolitiques persistent. Cette dynamique traduit avant tout un changement de narratif, les investisseurs anticipant une amélioration de la situation au Moyen-Orient, sans confirmation tangible à ce stade. 📈 Un marché guidé par les anticipations Les principaux indices américains évoluent en territoire positif : Dow Jones : +1%

S&P 500 : +0,8%

Nasdaq : +0,7% Cette hausse repose largement sur l’idée que le pire serait passé. Des rumeurs de négociations entre les États-Unis et l’Iran circulent, même si elles sont régulièrement démenties. Pourtant, leur simple présence suffit à soutenir les marchés. Nous sommes dans une phase typique où le marché veut croire à un scénario positif et sélectionne les informations qui vont dans ce sens. Cela peut amplifier les mouvements haussiers… mais aussi créer une fragilité importante. ⚠️ Un optimisme basé sur peu de certitudes Le décalage entre perception et réalité est notable. Les investisseurs interprètent parfois des signaux faibles comme des avancées majeures. Ce biais peut conduire à : Une surévaluation des actifs à court terme

Des réactions excessives à la moindre nouvelle

Une volatilité accrue en cas de déception Autrement dit, le marché monte davantage sur des espoirs que sur des faits concrets. Cela soutient la tendance actuelle, mais augmente le risque de correction brutale si les attentes ne se matérialisent pas. 🛢️ Le pétrole élevé, un signal ignoré ? Habituellement, un pétrole au-dessus de 100 dollars est perçu comme un frein pour l’économie et les marchés actions. Il alimente l’inflation, réduit les marges des entreprises et pèse sur la consommation. Pourtant, les marchés semblent aujourd’hui faire abstraction de ce risque, en pariant sur une normalisation rapide de la situation géopolitique. Ce décalage pourrait devenir problématique si les tensions persistent plus longtemps que prévu. 🏦 La Fed au cœur des attentes Autre évolution majeure : les anticipations concernant la Réserve fédérale. Jusqu’à récemment, les investisseurs envisageaient une baisse de taux dès juin. Ce scénario est désormais largement abandonné, en raison : Des incertitudes liées à l’inflation

De l’impact potentiel des prix de l’énergie

Du contexte géopolitique instable La décision du FOMC attendue demain sera donc déterminante pour la suite du marché. Toute surprise dans le discours de la Fed pourrait rapidement modifier le sentiment des investisseurs. 💻 La tech reste un pilier du marché Le secteur technologique continue de jouer un rôle clé dans la hausse de Wall Street. Nvidia renforce sa vision stratégique Lors de la conférence GTC, Nvidia a mis en avant le potentiel de l’agentic AI, une nouvelle génération d’intelligence artificielle capable d’agir de manière autonome. L’entreprise poursuit également son expansion en développant un écosystème complet mêlant hardware et software. Micron, test clé pour le secteur Les résultats de Micron sont particulièrement attendus. L’entreprise est devenue un indicateur majeur du marché des semi-conducteurs mémoire, en tension depuis plusieurs trimestres. Le marché attend : Une confirmation de la forte demande

Des perspectives solides pour l’année à venir Un signal positif pourrait soutenir l’ensemble du secteur technologique, moteur essentiel de la hausse récente des indices. Source: xStation5 Source: xStation5 🏢 Actualités entreprises : signaux contrastés Delta Air Lines rassure L’action Delta Air Lines progresse après une révision à la hausse de ses revenus trimestriels. La forte demande en mars compense la hausse du carburant, illustrant une certaine résilience du secteur. Playboy rebondit Playboy gagne environ 9% grâce à des résultats solides et une stratégie de réduction de la dette. L’entreprise enchaîne quatre trimestres d’EBITDA ajusté positif. Aldeyra chute fortement À l’inverse, Aldeyra plonge après le rejet par la FDA de son traitement reproxalap, faute de preuves suffisantes d’efficacité. Beyond Meat sous pression Beyond Meat recule après avoir retardé la publication de son rapport annuel, invoquant des vérifications sur ses stocks. ⚖️ Un équilibre instable Le marché repose actuellement sur trois piliers : L’espoir d’une désescalade géopolitique

Des fondamentaux économiques solides

La dynamique du secteur technologique Mais cet équilibre reste fragile. Une déception sur l’un de ces éléments — conflit, inflation ou résultats d’entreprises — pourrait rapidement inverser la tendance. ❓ FAQ Pourquoi les marchés montent-ils malgré un pétrole élevé ?

Parce que les investisseurs anticipent une baisse future des tensions, même si cela n’est pas encore confirmé. Le marché est-il surévalué ?

Il peut l’être à court terme si les anticipations sont trop optimistes par rapport à la réalité. Pourquoi la Fed est-elle si importante ?

Ses décisions influencent directement les conditions financières, la valorisation des actions et le coût du crédit. Micron peut-elle influencer tout le marché ?

Oui, car elle est un indicateur clé du secteur des semi-conducteurs, essentiel pour la tech. Faut-il se méfier de la hausse actuelle ?

Oui, car elle repose en partie sur des attentes fragiles. Une correction reste possible si le scénario optimiste ne se confirme pas.

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