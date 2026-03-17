La RBA a relevé son taux directeur de 25 points de base à 4,1% en invoquant les risques inflationnistes

Le pétrole restait au-dessus de 100 dollars le baril, porté par les risques sur le transport maritime au Moyen-Orient

Les marchés financiers abordaient la séance de mardi dans un climat toujours dominé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la remontée des cours du pétrole et l’attente de plusieurs décisions monétaires majeures. Dans le même temps, les investisseurs surveillaient aussi les annonces de Nvidia, dont le dirigeant Jensen Huang a présenté de nouvelles ambitions dans l’intelligence artificielle. Pour les épargnants débutants, cette combinaison entre géopolitique, politique monétaire et innovation technologique explique une grande partie des mouvements observés sur les actions, les matières premières et les valeurs refuges.

📊 Pétrole et Wall Street sous tension

Les contrats à terme américains restent orientés à la hausse

À 13h30, heure de Paris, les contrats à terme sur les actions américaines affichaient une légère progression. Le contrat à terme sur le Dow Jones gagnait 96 points, soit 0,2%, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 progressaient de 7,5 points, soit 0,1%. De son côté, le contrat à terme sur le Nasdaq 100 avançait de 13 points, soit 0,05%.

Ces contrats à terme permettent d’anticiper l’ouverture probable de Wall Street avant le début de la séance. La hausse observée intervenait après une progression des principaux indices américains la veille, soutenue par l’idée qu’une coalition internationale pourrait aider les États-Unis à rétablir le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un passage stratégique par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial.

Le détroit d’Ormuz reste au cœur des inquiétudes

Le soutien au marché venait toutefois d’un espoir fragile. Le Royaume-Uni et la France ont indiqué qu’ils étaient disposés à discuter d’options avec Washington, mais plusieurs alliés des États-Unis ont refusé de répondre favorablement à l’appel du président Donald Trump, notamment l’Allemagne et le Japon.

Le président américain avait pourtant affirmé auparavant que les États-Unis n’auraient pas nécessairement besoin d’aide pour relancer le passage des pétroliers. Il avait ensuite expliqué que “de nombreux pays” lui avaient indiqué être “en route” pour apporter leur soutien. Pour les marchés, cette incertitude entretenait la volatilité, car le bon fonctionnement de cette voie maritime influence directement l’approvisionnement énergétique mondial.

🌍 Le pétrole et l’or reflètent la nervosité des investisseurs

Le pétrole dépasse 100 dollars sur fond de perturbations maritimes

En début de séance européenne mardi, les prix du pétrole restaient orientés à la hausse et se maintenaient au-dessus de 100 dollars le baril. Cette progression traduisait la crainte d’une perturbation durable du trafic dans le détroit d’Ormuz, où les compagnies maritimes limitaient fortement leurs traversées.

Ces groupes de transport cherchaient à protéger les équipages des pétroliers et rencontraient aussi des difficultés à obtenir des assurances pour ces trajets. En parallèle, l’Iran a promis de ne pas laisser passer les navires transportant des marchandises susceptibles de profiter aux États-Unis ou à leurs alliés. Pour un investisseur débutant, cela signifie qu’un risque logistique peut rapidement faire monter les prix de l’énergie, car l’offre mondiale paraît alors plus vulnérable.

De nouveaux incidents alimentent la hausse des cours

Selon le New York Times, un projectile a touché tôt mardi un pétrolier à l’ancre près d’un port des Émirats arabes unis. En s’appuyant sur le United Kingdom Maritime Trade Operations Center, le journal a précisé que le navire, situé près du port de Fujairah, à l’extrémité sud du détroit, n’avait subi que des dégâts mineurs.

Les autorités émiraties ont également indiqué qu’un drone était à l’origine d’un incendie dans un centre pétrolier majeur. Par ailleurs, Donald Trump a annoncé avoir demandé le report de la réunion prévue le mois prochain avec le président chinois Xi Jinping. Le président américain avait déjà menacé de différer ce sommet si la Chine n’utilisait pas son influence pour contribuer à la réouverture du détroit, alors même que l’Iran continue d’autoriser les navires chinois à circuler en sécurité dans la zone.

L’or progresse entre recherche de sécurité et crainte d’inflation

Dans ce contexte, l’or franchissait à nouveau des niveaux importants pendant les échanges asiatiques. Le métal précieux, souvent considéré comme une valeur refuge, c’est-à-dire un actif recherché en période d’incertitude, restait tiraillé entre deux forces contraires.

D’un côté, les tensions géopolitiques soutenaient la demande. De l’autre, les investisseurs s’inquiétaient des effets inflationnistes du conflit, tandis que la fermeté du dollar américain réduisait l’attrait du lingot. Lors de la séance précédente, l’or était brièvement passé sous les 5.000 dollars l’once, avant de revenir dans une fourchette comprise entre 5.000 et 5.200 dollars l’once, observée depuis trois semaines.

🏦 Banques centrales : l’inflation au premier plan

La Fed et plusieurs grandes banques centrales très attendues

L’attention des marchés se tournait aussi vers une semaine chargée sur le front monétaire. La Réserve fédérale américaine devait annoncer sa décision mercredi, avec une attente largement orientée vers un statu quo sur les taux d’intérêt.

Les investisseurs cherchaient surtout à comprendre comment la banque centrale américaine évaluait l’impact inflationniste du conflit iranien. En finance, les taux d’intérêt influencent directement le coût du crédit, la valorisation des actions et l’attrait des obligations. La Banque du Canada devait également se réunir mercredi, tandis que la Banque du Japon, la Banque nationale suisse, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne devaient rendre leurs décisions jeudi.

La banque centrale australienne relève encore ses taux

De son côté, la Reserve Bank of Australia a relevé mardi son taux directeur de 25 points de base, soit 0,25 point de pourcentage, pour le porter à 4,1%. Il s’agit de sa deuxième hausse de cette ampleur en 2025, après une première augmentation similaire en février.

La décision de mars semblait toutefois plus disputée. Quatre des neuf membres du conseil chargé des taux avaient voté pour un maintien du statu quo. Lors de sa conférence de presse, la gouverneure Michele Bullock a expliqué que tous les membres considéraient qu’une hausse serait nécessaire, la divergence portant surtout sur le moment opportun. Les traders ont interprété ce message comme belliqueux, c’est-à-dire favorable à une politique monétaire ferme contre l’inflation.

Le conflit au Moyen-Orient inquiète aussi les banques centrales

Dans son communiqué, la RBA a souligné que les développements au Moyen-Orient restaient très incertains. Elle a ajouté que, dans un large éventail de scénarios, ces événements pourraient accentuer l’inflation mondiale et nationale.

Cette remarque est importante pour les investisseurs, car une hausse durable des prix de l’énergie peut pousser les banques centrales à maintenir des taux élevés plus longtemps. Or, des taux élevés freinent souvent la consommation, l’investissement et parfois la progression des marchés actions.

💻 Nvidia mise sur l’inférence IA pour accélérer sa croissance

Jensen Huang présente une nouvelle étape pour l’intelligence artificielle

Lors d’une conférence de développeurs en Californie mardi, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a défendu avec force le potentiel de l’inférence IA. Cette étape correspond au moment où un modèle d’intelligence artificielle répond rapidement aux demandes d’un utilisateur, par opposition à la phase d’entraînement.

Huang a estimé que ce segment atteignait un point d’inflexion, autrement dit un moment où l’adoption pourrait s’accélérer fortement. Il a résumé cette orientation par une formule claire : c’est, selon lui, “l’ingrédient secret” et “l’avenir de l’IA”.

De nouveaux serveurs et une ambition de 1.000 milliards de dollars

Le dirigeant a présenté de nouveaux serveurs combinant les systèmes Vera Rubin de Nvidia avec une puce de nouvelle génération conçue par Groq, une jeune pousse spécialisée dans l’inférence IA. Nvidia a par ailleurs récupéré la direction de cette société dans le cadre d’un accord de licence de 20 milliards de dollars conclu l’an dernier.

Selon Huang, ce nouveau système offrirait une capacité de calcul 350 fois plus rapide que les anciennes unités graphiques Hopper de Nvidia. Dans ce contexte, il a affirmé que Nvidia pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars de ventes de puces d’IA d’ici à la fin de 2027, contre 500 milliards de dollars attendus pour l’année en cours. Cette projection illustre l’ampleur des attentes du marché autour des infrastructures nécessaires à l’essor de l’intelligence artificielle.

❓ FAQ

Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il si important pour les marchés ?

Le détroit d’Ormuz est un passage maritime majeur pour le commerce mondial du pétrole. Lorsqu’il est menacé ou partiellement bloqué, les investisseurs craignent des difficultés d’approvisionnement, ce qui peut faire monter les prix de l’énergie.

Qu’est-ce qu’un contrat à terme sur indice boursier ?

Un contrat à terme est un instrument financier qui permet d’anticiper la direction probable d’un marché avant l’ouverture officielle. Quand les contrats à terme sur le Dow Jones ou le S&P 500 montent, cela suggère souvent une ouverture positive des marchés américains.

Pourquoi l’or monte-t-il en période de crise ?

L’or est souvent vu comme une réserve de valeur en période d’incertitude. Quand les tensions géopolitiques augmentent ou que les marchés deviennent plus nerveux, certains investisseurs achètent de l’or pour se protéger.

Que signifie une hausse de 25 points de base ?

Une hausse de 25 points de base correspond à une augmentation de 0,25 point de pourcentage. Par exemple, un taux passant de 3,85% à 4,1% a bien progressé de 25 points de base.

Qu’est-ce que l’inférence en intelligence artificielle ?

L’inférence est la phase où un modèle d’IA utilise ce qu’il a appris pour générer une réponse, une image ou une prédiction. C’est un enjeu central pour les entreprises technologiques, car cette étape doit être rapide et efficace pour être utilisée à grande échelle.