Avant l'ouverture | Résultats record des géants de la tech, portés par l'IA ; la Fed n'a réservé aucune surprise

Les indices américains ont terminé la séance dans le rouge avant la publication des résultats des géants technologiques, avec un Dow Jones en baisse de près de 0,6%. L’attention se concentre sur les publications de la Mag7, dont les performances influencent largement le marché actions américain. Les attentes portent sur l’intelligence artificielle et le cloud, deux moteurs de croissance désormais centraux.

Wall Street sous pression avant les résultats des géants tech

Des indices partagés avant les publications

La séance de mercredi s’est achevée sans direction nette. Le S&P 500 a légèrement reculé, tandis que le Nasdaq a progressé de manière limitée. Le Dow Jones a perdu près de 0,6%.

Les investisseurs ont ajusté leurs positions avant les résultats des principales entreprises technologiques. Les mouvements sont restés contenus, signe d’attente plutôt que de prise de risque prononcée.

Les marchés d'options anticipaient des variations importantes après publication. Les estimations impliquaient jusqu’à 1 000 milliards de dollars de variation de capitalisation cumulée pour Alphabet, Microsoft et Meta.

IA et cloud au centre des attentes

Trois axes dominaient les anticipations. D’abord, la croissance d’Azure chez Microsoft. Ensuite, les dépenses liées à l’IA chez Meta. Enfin, la capacité d’Alphabet à maintenir ses revenus publicitaires tout en développant son activité cloud.

Ces segments concentrent désormais une part importante des investissements. Les budgets consacrés à l’intelligence artificielle progressent rapidement, avec un impact direct sur les marges.

La question principale reste la rentabilité de ces dépenses. Les investisseurs scrutent les flux de trésorerie et les marges opérationnelles pour mesurer leur efficacité.

Résultats record des géants de la tech

Alphabet et Microsoft rassurent sur leurs performances

Alphabet a publié un chiffre d’affaires proche de 109,9 milliards de dollars. La division cloud contribue de plus en plus aux résultats du groupe.

La rentabilité progresse, ce qui indique que les investissements dans l’IA produisent des effets mesurables. Le cloud devient un levier clé dans la structure des revenus.

Microsoft affiche également des résultats élevés. La croissance d’Azure et la génération de trésorerie ont réduit les inquiétudes sur les dépenses liées à l’IA.

Amazon et Meta freinés par les coûts

Amazon a présenté des résultats solides, portés par le commerce en ligne, AWS et la publicité. Malgré ces chiffres, les perspectives prudentes ont pesé sur la réaction du marché.

Les coûts liés aux infrastructures et à l’intelligence artificielle augmentent. Cette hausse limite l’enthousiasme des investisseurs.

Meta affiche des revenus en progression grâce à la publicité. Les outils liés à l’IA améliorent l’efficacité des plateformes, mais les dépenses associées progressent également.

Banques centrales, pétrole et données macro en toile de fond

La Fed maintient sa ligne

La Réserve fédérale américaine a laissé ses taux inchangés. Aucun signal immédiat de baisse n’a été donné.

Les divergences entre membres du FOMC apparaissent. L’évolution future de la politique monétaire dépendra des données économiques.

Jerome Powell a indiqué qu’il resterait gouverneur après la fin de son mandat de président. Cette continuité limite les incertitudes institutionnelles.

Pétrole, Chine et Japon : signaux mixtes

Le pétrole Brent a franchi les 110 $ le baril. La hausse s’explique par les tensions au Moyen-Orient et les blocages diplomatiques.

Les données chinoises montrent une reprise partielle. Le PMI manufacturier privé atteint 52,2, mais le PMI des services recule à 49,4, sous le seuil de 50.

Au Japon, la production industrielle baisse de 0,5% sur un mois. Les ventes au détail progressent de 1,7% sur un an, ce qui indique une consommation plus stable.

Le yen continue de se déprécier. La paire USDJPY évolue au-dessus de 160, un niveau rarement observé ces dernières années.

❓ FAQ

Pourquoi les résultats de la Mag7 influencent-ils autant Wall Street ?

Les entreprises de la Mag7 représentent une part élevée de la capitalisation du marché actions américain. Leurs résultats affectent directement les indices comme le S&P 500.

Quel rôle joue l’intelligence artificielle dans les résultats des entreprises tech ?

L’intelligence artificielle influence les revenus via le cloud et la publicité. Elle entraîne aussi une hausse des dépenses d’infrastructure.

Pourquoi le pétrole Brent dépasse-t-il 110 $ ?

Le cours du pétrole progresse en raison des tensions géopolitiques et des risques sur l’offre, notamment autour du détroit d’Ormuz.

Que signifie un PMI inférieur à 50 en Chine ?

Un PMI sous 50 indique une contraction de l’activité. Le recul du secteur des services suggère une demande intérieure plus faible.

Pourquoi le yen japonais se déprécie-t-il face au dollar ?

La faiblesse du yen s’explique par l’écart de politique monétaire entre la Banque du Japon et la Réserve fédérale, avec des taux plus élevés aux États-Unis.