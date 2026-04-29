Cours pétrole, Fed et résultats technologiques concentrent l’attention ce mercredi. Le pétrole brut reste au centre du scénario de marché, avec un WTI proche de 100 $ et un détroit d’Ormuz fermé, point de passage d’environ 20% des flux mondiaux de pétrole et de GNL.

Cours pétrole : Ormuz bloque l'offre

Le blocus iranien installe une prime de risque

Donald Trump a demandé à ses conseillers de préparer un blocus prolongé des ports iraniens. L’option retenue évite, pour l’instant, une reprise des frappes ou un retrait américain du conflit. Le choix maintient la pression économique sur Téhéran.

Le détroit d’Ormuz reste fermé. Ce passage concentre environ 20% des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Le cours du pétrole réagit donc à un risque physique, pas seulement à une prime géopolitique.

La diplomatie ne débloque rien. L’Iran refuse de discuter de son programme nucléaire dans les conditions actuelles, tandis que Washington exige son démantèlement. Téhéran réclame des réparations, un allègement des sanctions et une forme de contrôle sur Ormuz.

Les stocks américains confirment la tension

Les données API montrent une baisse de 1,79 million de barils des stocks américains de brut. L’essence recule de 8,47 millions de barils et les distillats de 2,60 millions. Le signal touche les produits raffinés, pas seulement le brut.

Le WTI teste la zone des 100 $. Un franchissement net pourrait déclencher des achats mécaniques de fonds suivant les tendances. Le marché du WTI reste donc exposé à des mouvements rapides.

La Chine a doublé ses quotas d’exportation de carburants pour mai, à 500 000 tonnes métriques. Ce volume reste faible face aux niveaux d’avant-guerre. Pour plusieurs économies asiatiques, le diesel et le kérosène restent difficiles à obtenir.

Fed, inflation et résultats Mag7 : Wall Street attend le verdict

Les banques centrales gardent la main dure

La Fed doit publier sa décision à 20h00, heure de Paris. Les taux sont attendus inchangés entre 3,50% et 3,75%. Jerome Powell parlera à 20h30, avec un marché attentif au lien entre énergie et inflation.

La Banque du Canada doit aussi laisser ses taux à 2,25%. La BCE et la Banque d’Angleterre disposent de peu de marge, car la hausse de l’énergie entretient l’inflation. Le scénario d’un assouplissement rapide s’éloigne.

Le NIESR a abaissé sa prévision de croissance britannique. L’institut estime que la guerre en Iran maintiendra l’inflation au-dessus de la cible jusqu’en 2028. Le Canada a aussi réduit ses prévisions de croissance.

Les résultats technologiques portent les indices

Plus de 80% des entreprises américaines ont battu les attentes jusqu’ici. La croissance des bénéfices du premier trimestre atteint environ 16%. Les actions américaines ont donc besoin de nouvelles preuves de croissance pour prolonger la hausse.

Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet publieront après la clôture américaine. Ces quatre groupes pèsent lourd dans le S&P 500 et le Nasdaq. Le marché attend des chiffres sur l’IA, le cloud et les marges.

QUALCOMM, Ford et Carvana publieront aussi ce soir. QUALCOMM donnera une indication sur la demande de puces mobiles. Ford permettra de mesurer l’effet des coûts de l’énergie et des matières premières sur l’automobile.

Devises, matières premières et actifs risqués

Le dollar profite du risque géopolitique

Le dollar s’est renforcé en Asie après les informations sur le blocus prolongé. L’USDPLN évolue autour de 3,6296-3,6309, l’EURPLN autour de 4,2476-4,2493. L’indice dollar reste presque stable à 98,55.

L’AUD et le NZD figurent parmi les devises les plus faibles. L’inflation australienne atteint 4,1% sur un an au premier trimestre, mais la moyenne tronquée ressort à 3,5%. Le marché ne donne plus qu’environ 75% de probabilité à une hausse de la RBA le 5 mai.

L’USDJPY évolue autour de 159,67-159,68. La PBoC a fixé le taux central USD/CNY à 6,8608, au-dessus de l’estimation de marché. Les entreprises chinoises couvrent leur change avant une saison de dividendes estimée à 70 milliards de dollars.

Or, argent et bitcoin restent sensibles au choc énergétique

Le gaz naturel recule de 0,30%, à contre-courant des autres matières premières. L’or gagne 0,10% et l’argent avance de 0,90%. Le métal gris bénéficie davantage de l’appétit pour les actifs liés au cycle industriel.

Le bitcoin progresse de 1,13%, autour de 77 109-77 311 $. La cryptomonnaie profite encore de l’appétit pour le risque lié aux résultats d’entreprises. Elle reste exposée à une dégradation rapide du dossier iranien.

Les ETF des indices américains et aux secteurs énergétiques devraient réagir aux deux séquences de la journée : Fed puis résultats Mag7. La fermeture d’Ormuz et le cours pétrole au-dessus de 100 $ changeraient le calcul des marges pour plusieurs secteurs.

❓ FAQ

Pourquoi le cours pétrole monte-t-il avec Ormuz fermé ?

Le cours pétrole monte car le détroit d’Ormuz concentre environ 20% des flux mondiaux de pétrole et de GNL. Sa fermeture réduit l’offre disponible et renchérit le transport.

Pourquoi la Fed surveille-t-elle le WTI ?

Le WTI influence les prix de l’essence, du fret et de plusieurs biens industriels. Une hausse durable peut ralentir la baisse de l’inflation.

Pourquoi les résultats Mag7 comptent-ils pour le Nasdaq ?

Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet pèsent beaucoup dans les grands indices américains. Leurs résultats peuvent déplacer le Nasdaq même si le reste du marché bouge peu.

Quel lien entre cours pétrole et inflation européenne ?

Un cours du pétrole élevé augmente les coûts de transport et d’énergie. Cela limite la marge de la BCE pour réduire ses taux.

Que signifie FOMC ?

Le FOMC est le comité de politique monétaire de la Fed. Il fixe la trajectoire des taux américains et publie sa décision huit fois par an.