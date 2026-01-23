-
Les indices boursiers américains ont fortement progressé, portés par des indicateurs macroéconomiques solides.
La croissance du PIB américain à 4.4% et la baisse des inscriptions au chômage soutiennent l’optimisme.
Les banques centrales asiatique restent prudentes face aux tensions inflationnistes persistantes.
Les marchés asiatiques terminent la semaine dans le vert, malgré des divergences régionales.
Les matières premières, notamment l’or et le pétrole, sont dopées par les tensions géopolitiques.
Les marchés financiers mondiaux ont clôturé la semaine sur une note nettement positive, portés par une combinaison de données macroéconomiques favorables, de décisions attendues des banques centrales et d’un regain de tensions géopolitiques influençant certaines classes d’actifs. Cette dynamique soulève toutefois une question centrale pour les investisseurs : cette hausse est-elle durable ou simplement conjoncturelle ?
📊 Wall Street portée par des indicateurs macro solides
Des indices américains en nette progression
Les principaux indices boursiers américains ont enregistré des gains significatifs. Le S&P 500 a progressé de plus de 0.5%, le Nasdaq s’est apprécié de 0.9%, tandis que le Dow Jones a avancé de plus de 0.6%. Cette performance reflète un appétit accru pour le risque, alimenté par des statistiques économiques supérieures aux attentes.
Croissance et emploi soutiennent la confiance
Le moteur principal de cet optimisme réside dans les chiffres macroéconomiques. La croissance du PIB américain a atteint 4.4%, confirmant la résilience de l’économie américaine. Parallèlement, les demandes initiales d’allocations chômage sont ressorties inférieures aux prévisions, signalant un marché du travail toujours robuste. Toutefois, l’inflation PCE, à 2.8%, demeure légèrement au-dessus de l’objectif de la Réserve fédérale, incitant à la prudence.
🌏 Asie : entre croissance et vigilance monétaire
Banque du Japon et inflation persistante
La Banque du Japon a maintenu son taux directeur à 0.75%, conformément aux attentes. L’institution a néanmoins revu à la hausse ses prévisions d’inflation sous-jacente, soulignant des risques inflationnistes croissants. Bien que l’inflation de base ralentisse, elle reste au-dessus de l’objectif, à 2.4% en décembre, contre 3% en novembre.
Signaux positifs pour l’économie japonaise
Un autre indicateur clé vient renforcer le sentiment positif : le PMI japonais a atteint son plus haut niveau en 17 mois, suggérant un retour progressif de l’industrie sur une trajectoire de croissance. Cette amélioration structurelle soutient les marchés actions nippons, malgré un environnement monétaire toujours accommodant.
📈 Bourses asiatiques et politique chinoise
Clôture hebdomadaire dans le vert
Les marchés asiatiques ont globalement terminé la semaine en hausse. Le Nikkei 225 a gagné 0.29%, le Hang Seng de Hong Kong 0.33%, le Shanghai Composite 0.27%, et l’ASX 200 australien 0.06%. La Corée du Sud s’est distinguée, avec un KOSPI en hausse de 0.6%.
Politique de change en Chine
La Banque populaire de Chine (PBOC) a fixé le taux de référence USD/CNY à 6.9929, un niveau supérieur aux anticipations du marché établies à 6.9481. Ce choix reflète une volonté de contrôler la volatilité du yuan tout en soutenant la compétitivité économique.
💱 Devises, matières premières et cryptomonnaies
Volatilité sur le marché des changes
Sur le marché des devises, la paire USD/JPY concentre l’essentiel de la volatilité. Les décisions de politique monétaire et les publications macroéconomiques ont favorisé une appréciation du dollar face au yen, accentuant les mouvements à court terme.
Or, pétrole et actifs numériques sous tension
Les marchés pétroliers connaissent une volatilité accrue après les déclarations du président américain Donald Trump, évoquant l’envoi d’une “flotte” vers l’Iran. Cette annonce a ravivé les craintes de perturbations de l’offre, soutenant les prix du Brent et du WTI.
Dans ce contexte géopolitique tendu, les métaux précieux jouent leur rôle de valeur refuge. L’or, en hausse de 0.3%, évolue autour de 4 950 dollars l’once, tandis que l’argent bondit de 3%, dépassant les 99 dollars l’once.
Du côté des cryptomonnaies, le Bitcoin progresse légèrement de 0.3%, alors que l’Ethereum reste globalement stable.
🏭 Résultats d’entreprises : le cas Intel
Des résultats supérieurs aux attentes
Le géant technologique Intel a publié des résultats trimestriels supérieurs aux anticipations des analystes, offrant un soutien ponctuel au secteur technologique.
Perspectives prudentes pour le premier trimestre
Malgré cette performance, le groupe a averti que ses marges et revenus devraient reculer de manière significative au premier trimestre. Cette prudence rappelle que, malgré l’optimisme ambiant sur les marchés financiers mondiaux, certaines entreprises restent confrontées à des défis structurels.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés financiers mondiaux sont-ils en hausse ?
La hausse s’explique principalement par des données macroéconomiques solides aux États-Unis, notamment une forte croissance du PIB et un marché du travail résilient.
L’inflation reste-t-elle un risque pour les marchés ?
Oui, malgré un ralentissement, l’inflation demeure au-dessus des objectifs des banques centrales, ce qui pourrait influencer leurs décisions futures.
Quel impact ont les tensions géopolitiques sur les marchés ?
Elles soutiennent les actifs refuges comme l’or et accroissent la volatilité sur le pétrole et certaines devises.
Les marchés asiatiques suivent-ils la tendance américaine ?
Globalement oui, mais avec des nuances liées aux politiques monétaires locales et à la situation économique propre à chaque pays.
Faut-il s’attendre à une poursuite de la hausse boursière ?
La dynamique reste positive, mais la prudence s’impose face aux incertitudes inflationnistes et géopolitiques persistantes.
