Avant l'ouverture des marchés européens (02.05.2025)

Les marchés asiatiques se redressent grâce à l'ouverture de la Chine aux négociations commerciales, l'indice Hang Seng de Hong Kong menant les gains avec une hausse de 2,2 %, tandis que les poids lourds chinois de la technologie Alibaba et Xiaomi ont bondi respectivement de 4,2 % et 5,4 %. Le Nikkei 225 japonais a progressé de 1,2 %, le S&P/ASX 200 australien de 1,5 %, tandis que le KOSPI sud-coréen et le Straits Times singapourien ont gagné respectivement 0,4 % et 0,3 %. Les marchés ont été soutenus par la confirmation du ministère chinois du Commerce qu'il évaluait la possibilité de négociations commerciales avec les États-Unis, tout en soulignant que toute discussion devait être basée sur la « sincérité » et la suppression des droits de douane unilatéraux.

Les contrats à terme américains ont bondi après les signaux de la Chine concernant les négociations commerciales, les principaux indices suivant la forte hausse de Wall Street jeudi. La déclaration de la Chine selon laquelle elle est ouverte à un éventuel dialogue commercial avec les États-Unis a considérablement amélioré le sentiment du marché, effaçant les pertes antérieures sur les marchés à terme. Le ministère chinois du Commerce a confirmé que des responsables américains avaient pris contact par divers canaux pour entamer des discussions, soulignant que « si nous nous battons, nous nous battrons jusqu'au bout ; si nous discutons, la porte est ouverte », tout en avertissant que « tenter de contraindre et de faire chanter sous couvert de discussions ne fonctionnera pas ».

Les prix du pétrole rebondissent mais restent sur la voie de pertes hebdomadaires importantes, le Brent gagnant 1,05 % à 62,62 dollars et le WTI progressant de 1,09 % à 59,61 dollars dans les échanges asiatiques. Malgré la reprise de vendredi grâce à l'optimisme suscité par les négociations commerciales avec la Chine, les deux indices de référence devraient reculer de 5 à 7 % sur la semaine, dans un contexte de données économiques moroses aux États-Unis et en Chine qui suscitent des inquiétudes quant à la demande. Les marchés restent concentrés sur la réunion de l'OPEP+ prévue la semaine prochaine (le 5 mai), où le cartel devrait annoncer une augmentation de sa production, l'Arabie saoudite ayant apparemment signalé qu'elle n'était pas disposée à soutenir davantage les prix en réduisant son offre.

Les devises asiatiques se sont fortement appréciées face à un dollar en baisse, les marchés régionaux des changes ayant salué les signes d'une possible reprise des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Le dollar taïwanais s'est particulièrement distingué, s'appréciant de 2,7 % pour atteindre son plus haut niveau en près de 14 ans, tandis que le won sud-coréen et la roupie indienne ont gagné respectivement 1 % et 0,9 %. Le yuan offshore chinois s'est raffermi de 0,3 %, tandis que le yen japonais a sous-performé ses pairs avec un gain de seulement 0,1 %, les commentaires accommodants de la Banque du Japon ayant semé le doute quant à de nouvelles hausses de taux cette année.

Apple met en garde contre un impact tarifaire de 900 millions de dollars après avoir publié des résultats trimestriels solides, supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 95,4 milliards de dollars et un BPA de 1,65 dollar. Le PDG Tim Cook a souligné l'impact limité des droits de douane au premier trimestre grâce à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, mais a mis en garde contre 900 millions de dollars de coûts liés aux droits de douane pour le trimestre en cours. Apple a réduit son programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars et a révélé qu'elle s'approvisionnait désormais pour environ la moitié de ses iPhones destinés aux États-Unis en Inde et pour la plupart de ses autres produits au Vietnam. La société prévoit une croissance de son chiffre d'affaires « comprise entre 1 et 5 % » pour le trimestre de juin.

Le PIB japonais devrait se contracter au premier trimestre, selon un sondage Reuters qui prévoit une contraction annualisée de 0,2 %, marquant la première croissance négative depuis le premier trimestre 2024. Ce recul fait suite à une expansion de 2,2 % au trimestre précédent, les analystes invoquant la hausse des coûts alimentaires qui pèse sur le moral des consommateurs malgré des conditions favorables sur le marché de l'emploi. Si les exportations ont augmenté pour le quatrième trimestre consécutif, les entreprises s'étant empressées d'expédier leurs marchandises avant l'entrée en vigueur des droits de douane, les importations ont probablement dépassé les exportations, ce qui a eu un impact négatif net sur la croissance.

Amazon dépasse les prévisions de bénéfices mais publie des prévisions modérées, avec un bénéfice par action de 1,59 dollar pour un chiffre d'affaires de 155,7 milliards de dollars, contre des prévisions de 1,36 dollar par action et 155,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La division cloud AWS de la société a enregistré une croissance de 17 % en glissement annuel, à 29,3 milliards de dollars, conformément aux estimations. Toutefois, Amazon a prévu un bénéfice d'exploitation de 13 à 17,5 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 17,8 milliards de dollars, et a mis en garde contre un impact de 10 points de base sur les ventes du deuxième trimestre, reflétant probablement les inquiétudes persistantes liées à la guerre commerciale.

Les investisseurs sont optimistes pour la plupart des devises asiatiques, selon un sondage Reuters qui montre une augmentation des positions acheteuses sur le dollar singapourien, la roupie indienne, le baht thaïlandais et le peso philippin. Les analystes sont également optimistes pour le won sud-coréen, le dollar taïwanais et le ringgit malaisien pour la première fois depuis octobre, le dollar ayant enregistré en avril sa plus faible performance mensuelle en deux ans et demi. Le peso philippin, qui a gagné 2,6 % en avril, a vu les paris haussiers atteindre leur plus haut niveau depuis la mi-septembre, le pays étant confronté à des droits de douane relativement modestes (17 %) par rapport aux autres économies d'Asie du Sud-Est.

Le Japon avertit qu'il pourrait utiliser ses trésorerie américaine dans les négociations commerciales, le ministre des Finances ayant pour la première fois explicitement évoqué la possibilité d'utiliser les plus de 1 000 milliards de dollars de bons du Trésor américain détenus par le Japon comme moyen de pression dans les négociations avec Washington. Cette déclaration souligne les tensions croissantes malgré le maintien hier par la Banque du Japon de ses taux d'intérêt à 0,5 % et la révision à la baisse de ses prévisions de croissance pour l'année. Le Japon a annoncé précédemment un plan d'urgence économique pour contrer les effets des droits de douane américains, comprenant notamment des subventions pour réduire les prix de l'essence et une prise en charge partielle des factures d'électricité.

